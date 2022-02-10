Встреча любителя езды в левой полосе и дорожного "учителя" на трассе в Подмосковье

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На трассе М7 «Волга» водитель белого кроссовера решил проучить любителя езды по левой полосе и спровоцировал ДТП.
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