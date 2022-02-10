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Встреча любителя езды в левой полосе и дорожного "учителя" на трассе в Подмосковье

Встреча любителя езды в левой полосе и дорожного "учителя" на трассе в Подмосковье (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 февраля 2022 12:40
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   леворядник   учитель на дороге   
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На трассе М7 «Волга» водитель белого кроссовера решил проучить любителя езды по левой полосе и спровоцировал ДТП.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   леворядник   учитель на дороге   
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9  комментариев
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7k
Влад 2 часа назад
рег ехал 93 км\ч -при этих погодных условиях максимальная скорость. учитель мудак конченный. права у таких ублюдков надо забирать навсегда-могли люди погибнуть, при чем абсолютно посторонние
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9k
*Сергей* 15 минут назад
Судя по последним секундам видео учитель купил справку за ОЧЕНЬ большие деньги...
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41k
Олег Час назад
бить нужно, а не крутить рулём. Регистратор докажет виновность учителя.
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739
Трям 2 часа назад
Регистратор окуенный! Стоит на месте со скоростью 1км/ч )))
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9k
antonium 2 часа назад
Чудаки бородатые. Снег херачет, будь потише, к чему эти понты корявые?
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43k
dima423 2 часа назад
а )(ули моргать и гудеть то?) объедь спокойно справа и куячь дальше... Короче тут учитель конечно виноват однозначно... да и правил таких нет что за городом нельзя ехать в левом ряду, особенно если правый снегом засран
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