Дорожные манёвры эвакуаторщика привели к ДТП в Тюмени

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Водитель большегруза с регистратором успел затормозить, когда эвакуаторщик его подрезал в первый раз, но когда тот стал подрезать во второй раз, решил не избегать ДТП.
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