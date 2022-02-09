FISHKINET
Сообщество Аварии 5300 постов • 492 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Дорожные манёвры эвакуаторщика привели к ДТП в Тюмени

Дорожные манёвры эвакуаторщика привели к ДТП в Тюмени (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 февраля 2022 13:25
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   конфликт на дороге   учитель на дороге   эвакуатор   
471
1
1
Водитель большегруза с регистратором успел затормозить, когда эвакуаторщик его подрезал в первый раз, но когда тот стал подрезать во второй раз, решил не избегать ДТП.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   конфликт на дороге   учитель на дороге   эвакуатор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Frank Borman Час назад
Э, брат! Мы в Тоджикистон так ездить! Ишак стукнешь палка - и он всех обгонять!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Hunson Abadeer 6 минут назад
эвакуаторщику ипало разбить за такое
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим Максимов 16 минут назад
а "баржа" то на эвакуаторе не с хохлятскими ли номерами? Мож и водила эвакуатора "земелю" встретил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
1k
Дмитрий 54 минуты назад
Один идиот не уступил при перестроении, другой умышленно создал ДТП. Обоих надолго лишить прав бы по хорошему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Новые российские сериалы от американского Netflix Новые российские сериалы от американского Netflix Авария дня. Надо было бить «учителя» Авария дня. Надо было бить «учителя» Дорожный конфликт с ДТП и размахиванием кулаками из Липецка Дорожный конфликт с ДТП и размахиванием кулаками из Липецка В Красноярске водитель «Кайенна» решил самоутвердиться за счет женщины и спровоцировал столкновение В Красноярске водитель «Кайенна» решил самоутвердиться за счет женщины и спровоцировал столкновение Авария дня. Дорожный "учитель" устроил смертельное ДТП Авария дня. Дорожный "учитель" устроил смертельное ДТП Успокаивающий перцовый баллончик: в Саратове агрессивный водитель напал на студента Успокаивающий перцовый баллончик: в Саратове агрессивный водитель напал на студента
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

329455



Другие посты автора
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
56
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Никто в него не верил, а он взял и завоевал бронзу в Пекине: история триумфатора ОИ в Сочи Вика Уайлда
0
25
Никто в него не верил, а он взял и завоевал бронзу в Пекине: история триумфатора ОИ в...
Набирающие популярность в сообществах
Логика жизненных противоречий: почему зимой хочется лета и наоборот?
0
15
Логика жизненных противоречий: почему зимой хочется лета и наоборот?
23-летняя проводница погибла, выпав из поезда в Свердловской области
0
46
23-летняя проводница погибла, выпав из поезда в Свердловской области
Новые российские сериалы от американского Netflix
Новые российские сериалы от американского Netflix
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика!
0
0

Лучшие демотиваторы
А я сказал что эта сосулька пойдет с нами!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#история#автомобили#США#кот#картинки#Ynews#в мире
#интересно#животные#ватермарк#СССР#дтп#Жизнь#автомир#кино#новости#красота
#Юмор#прикол#люди#подборка#Приколы#Россия#аварии#авто аварии#природа#дети

На что жалуетесь?

Вернуться