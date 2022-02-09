Дорожные манёвры эвакуаторщика привели к ДТП в Тюмени

Водитель большегруза с регистратором успел затормозить, когда эвакуаторщик его подрезал в первый раз, но когда тот стал подрезать во второй раз, решил не избегать ДТП.

0 Стоило уступить дураку дорогу. Похоже, что еще попутную легковушку зацепили...