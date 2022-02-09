Счастливчик года: водитель избежал лобового столкновения с грузовиком в Алтайском крае

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В условиях плохой видимости на трассе под Барнаулом едва не случилось трагическое ДТП. Водителю автомобиля с регистратором можно праздновать второй День рождения!
Присутствует ненормативная лексика!
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