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Счастливчик года: водитель избежал лобового столкновения с грузовиком в Алтайском крае

Счастливчик года: водитель избежал лобового столкновения с грузовиком в Алтайском крае (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 февраля 2022 11:33
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   везение   видео   дтп   повезло   фура   
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В условиях плохой видимости на трассе под Барнаулом едва не случилось трагическое ДТП. Водителю автомобиля с регистратором можно праздновать второй День рождения!

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Метки: аварии   авто   авто аварии   везение   видео   дтп   повезло   фура   
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8  комментариев
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3k
satra 2 часа назад
Я аж бутерброд выронил.
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4
Castl Clash 4 минуты назад
Чё- то он мало матерился.
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532
vadimbar 24 минуты назад
Лечу, на встречку кручу, убиться хочу !
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1k
alecsey_n Полчаса назад
Счастливчик вдвойне. Ушел от лобового на встречку и там было пусто. А так бы мог прилететь в кого-нибудь. На фуре конечно конченый... У таких надо отбирать права сразу.
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28k
EvilHomer 50 минут назад
Обгон в такие условия??? Еще и на фуре, просто конченный долб@йоб - убийца.
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38k
Франц Лефорт Час назад
Эта мать и спокойствие - спасли мужика!
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10k
Мафусаил Час назад
С Днём Рождения, повезло что не мчал!
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5k
Roman Час назад
Ну и где эти разводилы с полосатыми палочками, когда они нужны?
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