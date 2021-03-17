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Авария дня. ДТП на железнодорожном переезде под Рязанью

Авария дня. ДТП на железнодорожном переезде под Рязанью (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 марта 2021 11:04
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   жд переезд   смертельное дтп   
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На регулируемом железнодорожном переезде в Шилове 39-летняя женщина за рулем Lada Kalina столкнулась с грузовым поездом. Автомобилистка погибла, пассажир доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   жд переезд   смертельное дтп   
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7  комментариев
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40k
Нанук Паналык 2 часа назад
Пейзажи послевоенные...Ни шлагбаума.Ни светофора видимого.Ни знаков своевременных... Кем он сука регулированный? Или чем?
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Андрей Ватрушкин Час назад
Знаки все на месте , семафор стоит, чего еще надо?
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11k
Eltiftel Андрей Ватрушкин 50 минут назад
мозг, и чувство самосохранения
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12k
Андрей Ватрушкин Eltiftel 14 минут назад
Это и без знаков должно быть.
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422
Monher 2 часа назад
Ездят, них&я не смотрят! Ладно сами на премию Дарвина номинируются, но посторонние то причём?
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16k
nobody® Monher 17 минут назад
и Дарвин не при чем
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