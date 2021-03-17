368
2
1
На регулируемом железнодорожном переезде в Шилове 39-летняя женщина за рулем Lada Kalina столкнулась с грузовым поездом. Автомобилистка погибла, пассажир доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
В ДТП водитель легковушки погибла, 17-летнюю пассажирку госпитализировали в медучреждение.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Водитель не заметил приближающийся состав
- Авария дня. Автомобилистка погибла в Великоустюгском районе
- Авария дня. Женщина погибла, выехав на переезд
- Авария дня. В Марий Эл два человека погибли в массовом ДТП
- Авария дня. Пьяная женщина угробила свою маленькую дочь
10
Понравилось10
Новости партнёров
Загрузка...