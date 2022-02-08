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Авария дня. ДТП в ужасную метель на трассе в Карелии

Авария дня. ДТП в ужасную метель на трассе в Карелии (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 февраля 2022 12:05
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   слабоумие и отвага   
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На трассе «Кола» в Лоухском районе водитель автомобиля с регистратором столкнулся со встречным грузовиком. Видимость была практически равна нулю.
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   слабоумие и отвага   
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7  комментариев
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43k
Элек Мек 2 часа назад
Дело ясное,в метель надо как можно ближе надо прижиматься к впереди едущему авто,что бы вообще ни х.у.я не было видно...
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2k
Ал 10 минут назад
На что можно было надеяться, продолжая движение при такой видимости???
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41k
Олег 19 минут назад
жопонюх походу шапку на глаза напялил, один хер не видно ничего
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8k
Ntvl 59 минут назад
рег полный олень
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43k
dima423 Час назад
самоубийца блин)
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10k
Kostick 2 часа назад
регик явно сам виноват.
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