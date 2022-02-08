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На трассе «Кола» в Лоухском районе водитель автомобиля с регистратором столкнулся со встречным грузовиком. Видимость была практически равна нулю.
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