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Авария дня. Мощное ДТП с трактором и самосвалом в Подмосковье

Авария дня. Мощное ДТП с трактором и самосвалом в Подмосковье

Автор:
11 ноября 2022 12:31
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   грузовик   дтп   трактор   
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В Коломне на перекрёстке улиц Астахова и Весенней водитель самосвала с щебнем не заметил знак «Уступи дорогу» и столкнулся с поворачивающим трактором. В результате столкновения большегруз перевернулся.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   грузовик   дтп   трактор   
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6  комментариев
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388k
Алексей 2 часа назад
вчера в подборке дтп смотрел.еще подумал тракторист дебил.но там не показано было со знаком.сегодня понял что дебил водитель самосвала
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3k
Илья Час назад
Все он там заметил, ему просто было насрать, т.к. на разгон соляры надо намного больше чем поддерживать скорость
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1k
Angelpro 2 часа назад
Думаю тракторист спас матиза.
Не было бы тракториста, матиз видимо налево уходил, соответственно, матиз бы выехал на перекресток, а самосвал обязан был бы уступить, но самосвал видимо не собирался никому уступать.
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11k
Ivan 2 часа назад
Я ж прямо еду...
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−2
Иннoгeнтий 2 часа назад
А что там со знаками ??? Странный перекрёсток )
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Олег

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