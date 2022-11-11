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В Коломне на перекрёстке улиц Астахова и Весенней водитель самосвала с щебнем не заметил знак «Уступи дорогу» и столкнулся с поворачивающим трактором. В результате столкновения большегруз перевернулся.
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Водитель самосвала от медпомощи отказался.
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ДТП произошло на въезде в Колычево.
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АНТИФИШКИ
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Не было бы тракториста, матиз видимо налево уходил, соответственно, матиз бы выехал на перекресток, а самосвал обязан был бы уступить, но самосвал видимо не собирался никому уступать.