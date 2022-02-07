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Таксист сбил маму с ребенком на пешеходном переходе

Таксист сбил маму с ребенком на пешеходном переходе (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 февраля 2022 12:11
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В Никополе водитель такси сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком. От удара мама с ребенком подлетели и перевернулись в воздухе.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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28  комментариев
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42k
dima423 Час назад
ппц, эталонный дебилизм с обоих сторон))
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2k
EvgeniySAN Минуту назад
Обзор свободный, улица широкая, знаки все видны, поток автомобилей очень маленький. Тетя даже посмотрела в сторону этого такси, потом перевела взгляд в другую сторону. Водитель даже не замедлился, что с ним не так?
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6k
Борис Карабанов 21 минуту назад
Даже без телефона переходили. Странно. Я, как водитель с 37-летним стажем, установил для себя, как для водителя, твёрдое правило, что на переходе априори прав пешеход и всегда виноват водитель, НО, честно говоря, раздражает сегодняшний менталитет пешеходов, которые уже в огромной массе своей считают признаком дурного тона перейти проезжую часть по пешеходному переходу не воткнувшись в телефон или не прильнув к нему ухом, при этом устремив свой остановившийся взгляд в бесконечность. Блин, пешеходы, ну, прервитесь же вы на эти НЕСКОЛЬКО САМЫХ ОПАСНЫХ СЕКУНД вашего пути от сладостных разговоров! Неужели безопасность не важнее?
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63k
физраствор. Полчаса назад
Я мысленно представляю себе как я в центре Гамбурга сбивaю на переходе пешеходов , a скажу полиции - Да они на меня даже не смотрели!...
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18k
Шуруп Полчаса назад
обоюдка.
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803
svarog19692007 37 минут назад
Я сам "пешеход , но вот таких "пешеходунов" , дохрена вижу каждый день ! Хрен когда смотрят по сторонам ! Еще и не понимают , когда им говоришь , ПО СТОРОНАМ СМОТРИТЕ ! Прежде чем шагнуть на переход !
Железу похрену что ты ПРАВ ! И водятел может быть за рулем , но оно и и сломаться может !
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17k
DeniZZka 47 минут назад
Небось, торчал лицом в телефоне, очередной заказ принимал.
Ну что, принял?
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10k
ScorpionDS Час назад
Мамаша даже не глянула на право переходя дорогу, от куда у нее столько веры, что водители соблюдают ПДД? Но даже если соблюдают, может же быть какое-то ЧП, машина без тормозов, упряжь с испуганной лошадью ...
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2k
Сладких снов Час назад
Какой... обязан пропустить"? Время – деньги, а тут на зебре помеха, да ещё и слева направо. Какие невоспитанные пешеходы.
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4k
Дмитрий Час назад
Таксист просто феерический д....б!!!! Куда ты ехал мужик?
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63k
физраствор. Час назад
Каждая поездка это возможность показать, что вы опытный водитель, настоящий профессионал своего дела...
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610
Киса Кацман Час назад
Пешеход всегда прав ... Но не всегда жив!!!
Почему люди, выходя на зебру, отключают мозг???
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Олег

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