Таксист сбил маму с ребенком на пешеходном переходе

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В Никополе водитель такси сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком. От удара мама с ребенком подлетели и перевернулись в воздухе.
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На нерегулируемых пешеходных переходах можно выходить на проезжую часть дороги, убедившись, что переход будет безопасен. Для этого необходимо внимательно посмотреть сначала налево, потом направо, чтобы убедиться, что поблизости нет машин. Нельзя выбегать на дорогу. Перед переходом дороги надо замедлить шаг и оценить обстановку; даже при переходе дороги на зеленый сигнал светофора необходимо осмотреться.
Железу похрену что ты ПРАВ ! И водятел может быть за рулем , но оно и и сломаться может !
Ну что, принял?
Почему люди, выходя на зебру, отключают мозг???
Не отменяет факта что по правилам перед тем как переходить дорогу, надо убедиться в безопасности этого действия, но и водитель должен был заранее сбавить скорость.