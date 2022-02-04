В Белгороде сотрудники ДПС задержали "итальянку", на которую наехал шлагбаум

В Белгороде на Кашарском проезде рядом с ж/д путями сотрудники ГИБДД задержали неадекватную автолюбительницу, которая влетела на своём паркетнике в шлагбаум. 37-летняя женщина обвинила в аварии коварную конструкцию, которая сама на неё наехала и хочет убить.

Автолюбительница, у которой оказались итальянские права, отказалась проходить медосвидетельствование и называть свой номер телефона, поскольку "русский номер знают только их адвокаты". Помимо прочего, итальянка из-под Рязани хотела купить сигареты у одного из автоинспекторов, а второго обложила трёхэтажным матом.