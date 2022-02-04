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В Белгороде сотрудники ДПС задержали "итальянку", на которую наехал шлагбаум

В Белгороде сотрудники ДПС задержали "итальянку", на которую наехал шлагбаум (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 февраля 2022 18:11
Сообщество : Автомир
Метки: авария   белгород   видео   итальянка   шлагбаум   
1766
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Права у женщины внезапно оказались итальянскими, а вот поведение - своё, родное.

В Белгороде на Кашарском проезде рядом с ж/д путями сотрудники ГИБДД задержали неадекватную автолюбительницу, которая влетела на своём паркетнике в шлагбаум. 37-летняя женщина обвинила в аварии коварную конструкцию, которая сама на неё наехала и хочет убить.


Автолюбительница, у которой оказались итальянские права, отказалась проходить медосвидетельствование и называть свой номер телефона, поскольку "русский номер знают только их адвокаты". Помимо прочего, итальянка из-под Рязани хотела купить сигареты у одного из автоинспекторов, а второго обложила трёхэтажным матом.

На неадекватную женщину составили две административки - за отказ от прохождения медосвидетельствования и повреждение железнодорожного переезда. Материалы за нецензурную брань в адрес представителей власти (ст. 319 УК) гаишники передадут в Следственный комитет.

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Метки: авария   белгород   видео   итальянка   шлагбаум   
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4k
Мангуст 2 часа назад
Чувырла
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738
Serg Dex 3 минуты назад
НАТО уже в Рязани, капец
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3k
Директор свежего воздуха 48 минут назад
Рязань из самки так и прёт, тут, как грицца, Европа бессильна.
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71
Царь 57 минут назад
Постоянно сыто-пьяно...и плеванто на законо.
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65k
Доктор Джонс Час назад
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30k
a.fey Час назад
Нашла себе проблемы и в России о в Италии.

Лет десять назад один житель США решил посетить свою Родину. На Родине он покуролесил, и наша доблестная ДПС изъяла у него его американские права. Но ему то по фиг. Он крутой американец. Вернулся, заявил, что права потерял, получил новые. А старые ГИБДД сами знаете, куда засунуть могут. А ГИБДД ничего никуда не засунули. Изъятые права возвращаются властям той страны, которой принадлежат. Нам чужого не надо. И вместе с правами приходят все протоколы. Нам не жалко. Но, пока ГИБДД оформили, пока передали в МИД, пока МИД по дипломатическим каналам переслала в США, пока ГосДеп передал властям штата, прошло больше полугода. Гражданин про это все уже забыл, а тут ему письмо, что действие его прав остановлено за нарушения. Короче, все те нарушение в России он ответил по американским законам. И еще отдал порядка восьми килобаксов адвокату. Когда он восстанавливал права, он в форме на вопрос, были ли его права остановлены в других штатах или странах, ответил "нет", заявил, что права потеряны или украдены, и под этим подписался. А это уже уголовное преступление.
Вообщем, девушка еще долго веселится будет.
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695
Трям 2 часа назад
Цыганка обычная
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71
Аванес Мефодиевич 2 часа назад
Какой коварный шлагбаум, сначала мужу угрожал, потом ей, видимо не выдержав обратного психологического прессинга от итальянской козы нострой, решил самолеквидироваться на глазах у одной из потерпевших.
Я однажды был очевидцем на волоколамском шоссе суицида фонарного столба.
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117
Denis 2 часа назад
Очередная ТП...
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