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По дороге мэр бежал, а на лбу фонарик

По дороге мэр бежал, а на лбу фонарик (2 фото + 1 видео)

Автор:
13 ноября 2021 10:59
Сообщество : Жить в России
Метки: Пертозаводск   авария   видео   мэр   перелом   стихи   
1198
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Решил мэра Петрозаводска заняться спортом и отправился на вечернюю пробежку, но был сбит машиной. Ибо нечего бегать где попало.

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Метки: Пертозаводск   авария   видео   мэр   перелом   стихи   
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12  комментариев
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111
Виктор Глущенко Час назад
По дороге мэра шла
С фонарем на лобе
Нада был еще адин
В опу вставить вроде .
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281
Чумной Доктор 2 минуты назад
как-то некультяписто он бежал. но хорошо что с чувством юмора.
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42k
Максим Т. 2 минуты назад
Говорят, что пить не в моде.
В моде щас, какой-то ЗОЖ.
Я скажу вам при народе.
ЗОЖ – это вообще [мат]*ж.)
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22k
MrGod 3 минуты назад
И это чудо с незнанием элементарных ПДД городом распоряжается? Эту страну не победить)))
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371
Mixan Полчаса назад
Мэр бежал, машина всмятку ..
Кто то дал большую взятку !
Это я на вскидку сочинил
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324
комнатный сибиряк 41 минуту назад
Молодец мэр , и спортивный и стихи умеет сочинять, с юморком
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209
Снежный Барс 44 минуты назад
На себе проверил
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1k
Алксандр Шевченко 46 минут назад
Это ж каким упоротым нужно быть что бы по дороге в нагляк бежать.
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3k
Барсук 59 минут назад
Нормальный мужик, с юмором
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