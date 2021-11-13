По дороге мэр бежал, а на лбу фонарик

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Решил мэра Петрозаводска заняться спортом и отправился на вечернюю пробежку, но был сбит машиной. Ибо нечего бегать где попало.
Владимир Любарский совершал вечернюю пробежку недалеко от мэрии, без светоотражательных элементов на одежде, зато с налобным фонариком. Но от столкновения с автомобилем фонарик его не спас. Градоначальника, нарушившего правила движения, оперативно доставили в больницу с переломом ноги.
Мэр в уныние впадать не стал и написал по этому поводу стих, который опубликовал в соцсети.
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С фонарем на лобе
Нада был еще адин
В опу вставить вроде .
В моде щас, какой-то ЗОЖ.
Я скажу вам при народе.
ЗОЖ – это вообще [мат]*ж.)
Кто то дал большую взятку !
Это я на вскидку сочинил