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Фургон столкнулся с припаркованным грузовиком на трассе под Калугой

Фургон столкнулся с припаркованным грузовиком на трассе под Калугой (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 февраля 2022 13:20
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   гололед   дтп   не успел затормозить   
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Водитель фургона не смог остановиться на обледенелой трассе и врезался в грузовик на обочине.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   гололед   дтп   не успел затормозить   
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6  комментариев
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9k
Андрей Ма-С Час назад
повезло мужичку с фуры, можно сказать второй ДР
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1k
Viktor 13 минут назад
Очередной диарейщик .
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19k
KOSTELLO 17 минут назад
Судя по загоревшимся стопарям Газели, резина у водилы совсем гамно
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1k
Дрочер Полоумный 18 минут назад
Судя по "припаркованной" фуре, место там намоленое
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27k
Григорий 55 минут назад
Коробку в спорт забыл переключить?
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65k
Доктор Джонс Час назад
Ссылка www.youtube.com
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Олег

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