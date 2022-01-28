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В Краснодаре автолюбительница наотрез отказалась уступать место скорой помощи

В Краснодаре автолюбительница наотрез отказалась уступать место скорой помощи (1 фото + 2 видео)

Автор:
28 января 2022 17:43
Сообщество : Автомир
Метки: видео   гибдд   конфликт   краснодар   нарушение пдд   скорая помощь   
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Теперь будет ходить пешком. Но поумнеет ли?

Фестиваль куриц на колёсах объявляется открытым: буквально два дня назад 22-летняя жительница подмосковных Мытищ заблокировала карету скорой помощи, за что лишится прав, а вчера её подвиг повторила "яжемать" из Краснодара, из принципа не давшая проехать автомобилю с включенными маячками, потому что с ней ребенок, которому надо домой.

Инцидент произошёл на улице Героев-Разведчиков. "Скорая" спешила на вызов, и уже во дворе встретилась с упёртой "автоледи", которая наотрез отказалась уступать дорогу, хотя спокойно и без потери прав времени могла сдать вправо.


Сколько длилось и чем закончилось это противостояние - неизвестно. Но судя по тому, что водитель скорой помощи даже вышел из автомобиля и зафиксировал номера нарушительницы - стояли они долго.

Все данные на автохамку у полицейских уже есть. В скором времени её ожидает протокол по ст. 12.17 КоАП и повестка в суд. Но вряд ли наказание женщину чему-то научит - санкции за подобную выходку оскорбительно гуманны - лишение прав от 3 до 12 месяцев.

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Метки: видео   гибдд   конфликт   краснодар   нарушение пдд   скорая помощь   
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17k
Dr.CrAzY Час назад
ТП-обыкновенная...
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0
Пончо 14 минут назад
Мне всегда было интересно чем эти люди аргументируют своё не желание пропускать авто скорой или пожарных. И ведь знают что по ПДД не правы и будет разбор в ГИБДД и в суде. И все равно продолжают упорствовать.
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2k
Sergius SPb 17 минут назад
Мне даже интересно,а что она скажет на авторазборе?
Я не уступила дорогу скорой, потому что была с ребенком в машине, а это дает мне преимущество? Мля,она же должна понимать, что подобного в правилах нет?
Тут даже на "не умела сдавать назад" не прокатит.
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9k
*Сергей* 21 минуту назад
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2k
Sergius SPb 22 минуты назад
У автокобылы преимущество перед транспортом с вкл.маячками и сиреной?
Что-то новое в правилах?
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10k
☾ Атеист ☽ Полчаса назад
Надеюсь по максимуму нагнут её.
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8k
Barachek_Obachek Полчаса назад
Смешное наказание - лишение на 3 месяца
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183
Мимо Пробегала Barachek_Obachek 16 минут назад
Лет на 10 таких лишать нужно.
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6k
Дмитрий Горчилин Полчаса назад
Несколько раз видел, как пропуская скорую люди даже на тротуар выезжали освобождая проезд. А тут и на тротуар не надо, влево дорога идет, минута времени. Но нет, бабская дурь аж прет.
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309
Alexander Sar Полчаса назад
ПДД... права... - все это вторично. Она забыла главное - взаимное уважение к другим участникам движения! Таким на дорогах делать не чего...
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5k
Александр 39 минут назад
Пипец.
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3k
Александр 40 минут назад
Тупорылая овца.
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68k
parallax 40 минут назад
Таких долбоящеров надо вносить в специальный регистр, чтобы при вызове неотложки отклонять им приезд врачей.
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876
Monher 41 минуту назад
Чем у большего количества добо@бов заберут права, тем спокойней будет на дорогах.
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1k
poбт 45 минут назад
еще и праворульная
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95
Denis 58 минут назад
Как и написал автор, наказание слишком гуманное.....
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5k
Core 59 минут назад
щас начнется блеяние, что права нужны чтобы сыночку-корзиночку куда-то возить
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2k
jazzz Час назад
-Как рождаются еб-е люди?
-Исключительно по пьяни!
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2k
Sandmännchen (DDR) Час назад
..."автоледи"? Да нет – "автобыдлА". Желаю, чтобы к ней лично, при крайней необходимости и с такой же задержкой, приехала медпомощь.
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3k
Евгений Час назад
Она, бесспорно, коза, но справа же водитель скорой и должен был ехать по логике движения...
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17k
ЦСКА Час назад
У баб там должна стоять пометка: Во время ПМС недействительны.....
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13k
Евгений Час назад
Каким вообще убл*дком надо быть чтобы скорую не пропустить? Совсем в башке желе что ли? Неужели неясно, что действуя таким образом, можно стать убийцей в любой момент? Где вообще хоть капля человечности?
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