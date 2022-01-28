В Краснодаре автолюбительница наотрез отказалась уступать место скорой помощи

Теперь будет ходить пешком. Но поумнеет ли?
Фестиваль куриц на колёсах объявляется открытым: буквально два дня назад 22-летняя жительница подмосковных Мытищ заблокировала карету скорой помощи, за что лишится прав, а вчера её подвиг повторила "яжемать" из Краснодара, из принципа не давшая проехать автомобилю с включенными маячками, потому что с ней ребенок, которому надо домой.
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Инцидент произошёл на улице Героев-Разведчиков. "Скорая" спешила на вызов, и уже во дворе встретилась с упёртой "автоледи", которая наотрез отказалась уступать дорогу, хотя спокойно и без потери
прав времени могла сдать вправо.
Сколько длилось и чем закончилось это противостояние - неизвестно. Но судя по тому, что водитель скорой помощи даже вышел из автомобиля и зафиксировал номера нарушительницы - стояли они долго.
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Все данные на автохамку у полицейских уже есть. В скором времени её ожидает протокол по ст. 12.17 КоАП и повестка в суд. Но вряд ли наказание женщину чему-то научит - санкции за подобную выходку оскорбительно гуманны - лишение прав от 3 до 12 месяцев.
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Я не уступила дорогу скорой, потому что была с ребенком в машине, а это дает мне преимущество? Мля,она же должна понимать, что подобного в правилах нет?
Тут даже на "не умела сдавать назад" не прокатит.
Даже если она и ходила в автошколу - все знания пролетели мимо.
А вот как она сдала на права - это должны выяснять компетентные органы.
Что-то новое в правилах?
-Исключительно по пьяни!