В Краснодаре автолюбительница наотрез отказалась уступать место скорой помощи

Инцидент произошёл на улице Героев-Разведчиков. "Скорая" спешила на вызов, и уже во дворе встретилась с упёртой "автоледи", которая наотрез отказалась уступать дорогу, хотя спокойно и без потери прав времени могла сдать вправо.





Сколько длилось и чем закончилось это противостояние - неизвестно. Но судя по тому, что водитель скорой помощи даже вышел из автомобиля и зафиксировал номера нарушительницы - стояли они долго.