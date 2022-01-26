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Очередная автохамка заблокировала скорую и поплатилась

Очередная автохамка заблокировала скорую и поплатилась (2 фото + 2 видео)

Автор:
26 января 2022 17:45
Сообщество : Автомир
Метки: конфликт   лишение прав   мытищи   парковка   скорая помощь   
2732
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Впрочем, автолюбительница сдаваться не собирается и намерена оспаривать наказание в суде - у неё свой, альтернативный взгляд на ситуацию.

Позавчера в подмосковных Мытищах 22-летняя местная жительница Алина Шишова 20 минут не давала выехать скорой помощи из двора и устроила водителю (с более солидным опытом) лекцию о правилах парковки.


Благодаря соцсетям и бурной реакции россиян, сотрудники ГИБДД заинтересовались видеороликом, провели проверку и выписали на Шишову административный протокол по ст. 12.17 КоАП. Женщину в скором времени лишат прав на 3-12 месяцев.

Объяснять свой поступок сотрудникам правоохранительных органов Алина отказалась, послав в качестве переговорщика своего мужа. По его словам, во всем виноват водитель скорой - он-де просто стоял и намеренно не пропустил машину жены. А когда она попросила его немного отъехать, то отказался отъезжать и стал "бодаться" с женщиной.


Однако даже в этом случае, наказания женщине не избежать. Инспекторы ДПС пояснили, что даже если принять версию Шишовой о том, что автомобиль скорой стоял на месте и ожидал врача, он не обязан пропускать другие машины, поскольку у него были включены проблесковые маячки. С такой точкой зрения Алина Шишова и её муж не согласны. И как только суд примет окончательное решение о наказании, они намерены его оспаривать.


Большинство подобных конфликтов происходит из-за собственничества некоторых жителей, которые считают, будто им принадлежит и дорога, и парковочное место во дворе.

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Метки: конфликт   лишение прав   мытищи   парковка   скорая помощь   
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4k
Том Сойер Час назад
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745
tuka 11 минут назад
Немного перефразируя классику: "обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… парковочный вопрос только испортил их…"
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4k
Allmaster 15 минут назад
У меня сосед по работе. Битый парень, повидавший и крым и рым. Жестянка у него сервис. Рассказывал как то уже почитай с полгода прошло.
Тут говорит во дворе какое то мурло завелось, корчит из себя блатного. То там перегородит выезд, то подопрет кого, то е пропускает.
Ну ладно. Раз ему сказали, два, тот в крик.
Тут меня подпер, ну я что, завожу уазик, который у меня для рыбалки -охоты подальше стоял и на ему ему в бочину, в среднюю стойку. После этого говорит машина уже все, делай не делай, не жилец.
Ну у чувака глаза на лоб, при всех считай было.
А я этому мудаку и говорю спокойно, а чего?,нога с тормоза соскользнула, извини!
Вызывай гаи, будем оформлять ))
А если еще бычить будешь, еще соскользнет.
А страховку подороже я как нить переживу.
А твоей мазде голимая хана ))
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140
Нобол Вивифайн Полчаса назад
Как всегда , показывают только одну сторону конфликта. Кто и где куда, когда подъехал, сколько стоял, время стоянки, время вынужденной остановки, когда маячки включили и тд и тд
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7k
Trenzel2003 36 минут назад
В воспитательных целях, сию парочку не просто лишить прав на, сколько там? 3-12 месяцев, а еще и ТС на штрафстоянку. Годика на 3! И пусть штраф выплачивают, выплачивают время стоянки авто. И переучиваются ПДД за свой счет. И сдают ПДД на 110 баллов из 100!
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2k
JohDenvert 43 минуты назад
Регистраторы на все машины скорой помощи. Не пропустил, препятствует проезду скорой. Видео с регистратора в ГИБДД. И штрафы конские за такие дела выставить
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−122
Сигизмунд Лазаревич 45 минут назад
тупая тварь. Давно пора за такое не прав лишать, а сажать на годик другой
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41k
Олег 52 минуты назад
будет обжаловать- молодец! Имеет законное право. Но походить пешком 12 месяцев а потом заново сдать теоретический и практический экзамен ей совершенно не повредит
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13k
Великий Кормчий 55 минут назад
Просто не допускать баб до техники, и нет проблем!
Пусть щи варят и все остальные вытекающие решают.
И нет проблем!
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479
Юстас ЗаПутинцев Великий Кормчий 51 минуту назад
Хочу тебя огорчить, но среди мужиков таких ипланов ещё больше
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70
bladerunner1986 Час назад
У меня дядя в Тамбове ставил в соседнем дворе машину, потому что у низ все забито. Его подождали и настойчиво попросили не ставить, типа ты не с этого двора. В Кострому приезжали к брату жены, я заехал в парковочных карман с кучей пустых мест на меня даже бабули с лавочек привстали посмотреть. Оказалось типа там "чьи то места". Решил переставить на проезд, приехали то на час. У нас такой дичи с "хозяевами" нет.
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568
Трям Час назад
Судя по видосу, там две бабы. Там разъехаться 10сек.
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4k
Владимир Час назад
муж по ходу куколд,курица начудила,голову в песок.а муж иди оправдывайся.
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2k
Sergius SPb Час назад
- В первом случае со скорой,кобыла скорее не умеет назад сдавать.Ну это было всегда.
Но,черт возьми,водило-то скорой мог не включать свои принципы?
Может у тебя пациент сейчас сдохнет а ты бодаешься с дурой? Уступи ей дорогу,тем более тебе не сложно, выполни мед.миссию и все. Дальше будете разбираться с правилами.
- Драка за парковку? Ну, так большой город ожесточает людей оскотинивая.
Тесное житие тысячи людей это не правильно.
К тому же городские власти своим бездействием и тупой инфраструктурой делает из граждан психов.
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9k
кот базилий Час назад
Принцесса Шишова заехала во двор (глупая ты баба)
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9k
Vacony Час назад
самое страшное что это не кто то там - это все соседи рядом.. в любом доме в любом подъезде считай такие уроды ...
последнее тоже шедевр .. я купила, но тебе не покажу.. да какого фига девочка должна что то там выслушивать и отгребать еще от непонятной тетки ненормальной
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55k
Dominus Час назад
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