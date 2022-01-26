Очередная автохамка заблокировала скорую и поплатилась

Объяснять свой поступок сотрудникам правоохранительных органов Алина отказалась, послав в качестве переговорщика своего мужа. По его словам, во всем виноват водитель скорой - он-де просто стоял и намеренно не пропустил машину жены. А когда она попросила его немного отъехать, то отказался отъезжать и стал "бодаться" с женщиной.





Однако даже в этом случае, наказания женщине не избежать. Инспекторы ДПС пояснили, что даже если принять версию Шишовой о том, что автомобиль скорой стоял на месте и ожидал врача, он не обязан пропускать другие машины, поскольку у него были включены проблесковые маячки. С такой точкой зрения Алина Шишова и её муж не согласны. И как только суд примет окончательное решение о наказании, они намерены его оспаривать.





Большинство подобных конфликтов происходит из-за собственничества некоторых жителей, которые считают, будто им принадлежит и дорога, и парковочное место во дворе.