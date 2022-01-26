Очередная автохамка заблокировала скорую и поплатилась

Впрочем, автолюбительница сдаваться не собирается и намерена оспаривать наказание в суде - у неё свой, альтернативный взгляд на ситуацию.
Позавчера в подмосковных Мытищах 22-летняя местная жительница Алина Шишова 20 минут не давала выехать скорой помощи из двора и устроила водителю (с более солидным опытом) лекцию о правилах парковки.
Благодаря соцсетям и бурной реакции россиян, сотрудники ГИБДД заинтересовались видеороликом, провели проверку и выписали на Шишову административный протокол по ст. 12.17 КоАП. Женщину в скором времени лишат прав на 3-12 месяцев.
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Объяснять свой поступок сотрудникам правоохранительных органов Алина отказалась, послав в качестве переговорщика своего мужа. По его словам, во всем виноват водитель скорой - он-де просто стоял и намеренно не пропустил машину жены. А когда она попросила его немного отъехать, то отказался отъезжать и стал "бодаться" с женщиной.
Однако даже в этом случае, наказания женщине не избежать. Инспекторы ДПС пояснили, что даже если принять версию Шишовой о том, что автомобиль скорой стоял на месте и ожидал врача, он не обязан пропускать другие машины, поскольку у него были включены проблесковые маячки. С такой точкой зрения Алина Шишова и её муж не согласны. И как только суд примет окончательное решение о наказании, они намерены его оспаривать.
Большинство подобных конфликтов происходит из-за собственничества некоторых жителей, которые считают, будто им принадлежит и дорога, и парковочное место во дворе.
И вот ещё один яркий пример такого поведения из Саратова. Видео появилось в Сети только сегодня, но сам конфликт произошёл на днях:
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Тут говорит во дворе какое то мурло завелось, корчит из себя блатного. То там перегородит выезд, то подопрет кого, то е пропускает.
Ну ладно. Раз ему сказали, два, тот в крик.
Тут меня подпер, ну я что, завожу уазик, который у меня для рыбалки -охоты подальше стоял и на ему ему в бочину, в среднюю стойку. После этого говорит машина уже все, делай не делай, не жилец.
Ну у чувака глаза на лоб, при всех считай было.
А я этому мудаку и говорю спокойно, а чего?,нога с тормоза соскользнула, извини!
Вызывай гаи, будем оформлять ))
А если еще бычить будешь, еще соскользнет.
А страховку подороже я как нить переживу.
А твоей мазде голимая хана ))
Пусть щи варят и все остальные вытекающие решают.
И нет проблем!
Но,черт возьми,водило-то скорой мог не включать свои принципы?
Может у тебя пациент сейчас сдохнет а ты бодаешься с дурой? Уступи ей дорогу,тем более тебе не сложно, выполни мед.миссию и все. Дальше будете разбираться с правилами.
- Драка за парковку? Ну, так большой город ожесточает людей оскотинивая.
Тесное житие тысячи людей это не правильно.
К тому же городские власти своим бездействием и тупой инфраструктурой делает из граждан психов.
последнее тоже шедевр .. я купила, но тебе не покажу.. да какого фига девочка должна что то там выслушивать и отгребать еще от непонятной тетки ненормальной