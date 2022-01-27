Дворник из Красноярска позаботился об автомобилистах

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Редко встретишь работника, который выполняет работу на совесть. Таких людей видно сразу - они любят своё дело. Этот дворник не похож на угрюмых работников с метлой. Он с воздуходувкой убирал снег не только с тротуара.
Ролик с добросовестным дворником появился в сети. Мужчина идёт по тротуару с воздуходувом и сдувает снег. Кроме тротуара мужчина чистит и припаркованные машины от снега. Видео разлетелось по сети и дворник стал настоящим героем для россиян.
Вы только представьте, какой кайф. Выходите из дома, а у подъезда ваша машина стоит чистая.
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