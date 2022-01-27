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Дворник из Красноярска позаботился об автомобилистах

Дворник из Красноярска позаботился об автомобилистах

Автор:
27 января 2022 08:29
Сообщество : Автомир
Метки: Россия   авто   видео   дворник   интересное   милота   снег   фото   
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Редко встретишь работника, который выполняет работу на совесть. Таких людей видно сразу - они любят своё дело. Этот дворник не похож на угрюмых работников с метлой. Он с воздуходувкой убирал снег не только с тротуара.

Ролик с добросовестным дворником появился в сети. Мужчина идёт по тротуару с воздуходувом и сдувает снег. Кроме тротуара мужчина чистит и припаркованные машины от снега. Видео разлетелось по сети и дворник стал настоящим героем для россиян.

Вы только представьте, какой кайф. Выходите из дома, а у подъезда ваша машина стоит чистая.

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А вы чистите машину от снега?

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Метки: Россия   авто   видео   дворник   интересное   милота   снег   фото   
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4  комментария
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7k
Ту-154М 9 минут назад
Он делал это лишь для того, что бы автовладельцы при чистке своего авто не скидывали снег с машин на только что почищенный тротуар. Все просто.
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1k
Оксид Бетона 14 минут назад
Вот сука! А сзади?
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11k
Дядя Саша 43 минуты назад
В какое время суток он чистил? Эта штука у него в руках орёт на весь район.
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