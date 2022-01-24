В рейтинге самых стрессовых для авто-новичков стран Россия — в числе пяти «избранных»

Россия поделила с Болгарией 4-5 места, набрав одинаковое число баллов (5,35). Причины — качество дорог и аварийность.



В Греции и Польше оценки чуть выше, но ушли они от нас недалеко: соответственно, 5,52 и 5,65 балла, они на 6-м и 7-м местах в списке худших стран. Замыкают десятку наиболее «нервных» для начинающих водителей Аргентина, Новая Зеландия и Италия.



Что касается обратной стороны «медали», самых благополучных для старта вождения государств, то это Сингапур, Нидерланды, Дания, Испания и Швейцария. Их показатели: от 7,71 до 9,03 балла.