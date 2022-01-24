В рейтинге самых стрессовых для авто-новичков стран Россия — в числе пяти «избранных»

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Труднее всего быть водителем-новичком в Румынии. Но и в России немногим проще, считают международные эксперты.
Эксперты международной компания Zutobi изучили алгоритм адаптации на дороге начинающих водителей из 43 стран мира. И вывели рейтинг самых стрессовых из них. Какие критерии учитывались? Удобство дорожной инфраструктуры и ее загруженность; число смертельных ДТП на 100 тысяч жителей и количество зарегистрированных ТС, ряд других показателей.
Как сообщает издание Motor, в результате сравнительного анализа различных объективных данных выяснилось, что труднее всего выезжать на дорогу «новобранцам» в Румынии. Она — лидер анти-рейтинга с оценкой 4,87 балла из 10 возможных.
Аналитики Zutobi поставили Румынию в топ «черного» списка из-за состояния дорог и их высокой загруженности. Чуть лучше дела у Малайзии (2 место) и Филиппин (3-е). У первой слишком высок уровень летальных ЧП на дорогах, у вторых дороги еще хуже наших, а также слишком «густые» пробки.
Как сообщает издание Motor, в результате сравнительного анализа различных объективных данных выяснилось, что труднее всего выезжать на дорогу «новобранцам» в Румынии. Она — лидер анти-рейтинга с оценкой 4,87 балла из 10 возможных.
Аналитики Zutobi поставили Румынию в топ «черного» списка из-за состояния дорог и их высокой загруженности. Чуть лучше дела у Малайзии (2 место) и Филиппин (3-е). У первой слишком высок уровень летальных ЧП на дорогах, у вторых дороги еще хуже наших, а также слишком «густые» пробки.
Россия поделила с Болгарией 4-5 места, набрав одинаковое число баллов (5,35). Причины — качество дорог и аварийность.
В Греции и Польше оценки чуть выше, но ушли они от нас недалеко: соответственно, 5,52 и 5,65 балла, они на 6-м и 7-м местах в списке худших стран. Замыкают десятку наиболее «нервных» для начинающих водителей Аргентина, Новая Зеландия и Италия.
Что касается обратной стороны «медали», самых благополучных для старта вождения государств, то это Сингапур, Нидерланды, Дания, Испания и Швейцария. Их показатели: от 7,71 до 9,03 балла.
В Греции и Польше оценки чуть выше, но ушли они от нас недалеко: соответственно, 5,52 и 5,65 балла, они на 6-м и 7-м местах в списке худших стран. Замыкают десятку наиболее «нервных» для начинающих водителей Аргентина, Новая Зеландия и Италия.
Что касается обратной стороны «медали», самых благополучных для старта вождения государств, то это Сингапур, Нидерланды, Дания, Испания и Швейцария. Их показатели: от 7,71 до 9,03 балла.
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В Москве да, с непривычки трудно ориентироваться. Но никто не мешает немного изучить маршрут движения, продумать, где паркануться, и вообще, стоит ли ехать туда на авто (я в тот же центр на авто уже сто лет не ездил)