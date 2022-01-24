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В рейтинге самых стрессовых для авто-новичков стран Россия — в числе пяти «избранных»

В рейтинге самых стрессовых для авто-новичков стран Россия — в числе пяти «избранных» (2 фото)

Автор:
24 января 2022 17:13
Сообщество : Автомир
Метки: Новичок   Россия   аварии   авто   дороги   пятерка   рейтинг   
640
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Труднее всего быть водителем-новичком в Румынии. Но и в России немногим проще, считают международные эксперты.
Эксперты международной компания Zutobi изучили алгоритм адаптации на дороге начинающих водителей из 43 стран мира. И вывели рейтинг самых стрессовых из них. Какие критерии учитывались? Удобство дорожной инфраструктуры и ее загруженность; число смертельных ДТП на 100 тысяч жителей и количество зарегистрированных ТС, ряд других показателей.

Как сообщает издание Motor, в результате сравнительного анализа различных объективных данных выяснилось, что труднее всего выезжать на дорогу «новобранцам» в Румынии. Она — лидер анти-рейтинга с оценкой 4,87 балла из 10 возможных.

Аналитики Zutobi поставили Румынию в топ «черного» списка из-за состояния дорог и их высокой загруженности. Чуть лучше дела у Малайзии (2 место) и Филиппин (3-е). У первой слишком высок уровень летальных ЧП на дорогах, у вторых дороги еще хуже наших, а также слишком «густые» пробки.
Россия поделила с Болгарией 4-5 места, набрав одинаковое число баллов (5,35). Причины — качество дорог и аварийность.

В Греции и Польше оценки чуть выше, но ушли они от нас недалеко: соответственно, 5,52 и 5,65 балла, они на 6-м и 7-м местах в списке худших стран. Замыкают десятку наиболее «нервных» для начинающих водителей Аргентина, Новая Зеландия и Италия.

Что касается обратной стороны «медали», самых благополучных для старта вождения государств, то это Сингапур, Нидерланды, Дания, Испания и Швейцария. Их показатели: от 7,71 до 9,03 балла.

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Метки: Новичок   Россия   аварии   авто   дороги   пятерка   рейтинг   
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242
Карл Такойто 50 минут назад
Серьезно?
а Индию и прочую Азию в расчет не брали? Похоже автор рейтинга более менее знаком с Европой и ещё с парой стран,в Румынии его очевидно цыгане обокрали
но вообще рейтинг более чем странный. Вот на видео Индия-совсем никакого стресса

Ссылка youtu.be
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30k
Растрелли В.В. Полчаса назад
Ахах, самые "честные" и "неподкупные" западные рейтинги
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8k
Мистер Фикс 36 минут назад
Что-то слишком предвзято.
В Москве да, с непривычки трудно ориентироваться. Но никто не мешает немного изучить маршрут движения, продумать, где паркануться, и вообще, стоит ли ехать туда на авто (я в тот же центр на авто уже сто лет не ездил)
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1k
Квантовый_Слесарь_82 47 минут назад
Нормальные у нас дороги.
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43k
Цыц тут у меня 49 минут назад
По моему скромному мнению проще всего ездить в Польше, Германии, Голландии. Итальянцы такие же в жопу укушенные водители как и у нас. В остальных странах где был как то не особо отложилась в памяти манера вождения аборигенов.
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242
Карл Такойто Цыц тут у меня 43 минуты назад
У поляков есть одна неприятная манера,во всяком случае была(давно не ездил по Польше),у них обочины довольно широкие и асфальтированные,так они идут на обгон видя что не успеют но из расчета что встречный транспорт подвинется на обочину,это в порядке вещей считается
Водитель который с таким сталкивается первый раз немного офигевает особенно когда фура огромная на встречку выруливает))
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9k
MihailoSerbiya 55 минут назад
Автор а не подскажете мне какой из Ваших постов хот чтото позитивное про РФ расказивает ? А то я подумал что Ви являетес иностраним агентом .
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4k
Владимир Час назад
О, да, испанские дороги, это песня, едешь и наслаждаешься!
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297
Ринат Владимир 58 минут назад
По серпантину что ли?
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2k
Чучело Мяучело Час назад
После своего первого урока вождения в автошколе я был уверен, что в машину больше не сяду
Ниче, ко всему привыкаешь.
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Вера Вербная
Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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