Водитель ГАзели не уступил дорогу и устроил серьёзное ДТП в Саранске

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Столкновение трёх автомобилей произошло на улице Сущинского в Саранске. Судя по видео, водитель ГАЗели не уступил дорогу внедорожнику Nissan.
Авторский пост
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Метки: аварии авто авто аварии видео газель дтп не уступил
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