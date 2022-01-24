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Водитель ГАзели не уступил дорогу и устроил серьёзное ДТП в Саранске

Водитель ГАзели не уступил дорогу и устроил серьёзное ДТП в Саранске (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 января 2022 14:04
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   не уступил   
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Столкновение трёх автомобилей произошло на улице Сущинского в Саранске. Судя по видео, водитель ГАЗели не уступил дорогу внедорожнику Nissan.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   не уступил   
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882
Murych Час назад
В ауле нет помехи справа!
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1k
Dmitry Tarasov 19 минут назад
У меня такое ощущение, что газелист вышел и такой удивляется "А чо это все пропускают? Они же на главной" :)
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4k
Stas 55 минут назад
Читаю и офигеваю от комментов о том, что афтор где-то раньше вышел из туалета на 10 секунд и поэтому в него прилетели)))) А если подумать, то вышел бы раньше и упал бы кирпич на голову))
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2k
ddp 55 минут назад
Половина водителей вообще не знают что на главной дороге тоже помеха справа бывает. Видят знак "Главная дорога", а дальше мозга прочитать знаки у них уже не хватает.
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Илья 2 часа назад
Не в то время, не в том месте)) +- 10 секунд бы где нибудь потратили и был бы целый
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5k
Roman 2 часа назад
Автор поспешил и успел к аварии.
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