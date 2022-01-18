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Интересный способ проезда перекрёстка с круговым движением в исполнении автомобилистки из Вологды

Интересный способ проезда перекрёстка с круговым движением в исполнении автомобилистки из Вологды (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2022 15:10
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   встречка   дтп   женщина за рулем   круговое движение   
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На перекрестке улицы Панкратова и Окружного шоссе женщина за рулем белого Hyundai решила проехать кольцо против движения. В результате таких манёвров произошло небольшое столкновение с кроссовером.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   встречка   дтп   женщина за рулем   круговое движение   
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11  комментариев
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5k
Наталья 2 часа назад
Это же еще додуматься надо было до такой траектории! Зря мужик уехал, нужно было ее до лишения довести! С такими овцами на дороге опасно
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31k
Седой 21 минуту назад
А может она просто англичанка и для нее это нормально...
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316
В. Л. Полчаса назад
Дурак дядя, и ремонт бы эта ТП оплатила, и идиотку с дороги убрал бы, подведя под лишение.
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2k
ProstoBoBka 43 минуты назад
Ну это просто пздц! Такого я еще не видел, что млять у нее в голове? Права походу под елкой лежали на НГ!
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8k
Бритва Час назад
всего-то надо было развернуться и ехать задом. тогда была бы не тп, а как все "нормальные водители".
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1k
Андрей Еделькин 2 часа назад
Гаишника который права "выдал" уволить!
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41k
Олег 2 часа назад
Права на ёлке висели?
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696
Hallo FreeSpace 2 часа назад
заблудилося ...
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Ivan 2 часа назад
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