Интересный способ проезда перекрёстка с круговым движением в исполнении автомобилистки из Вологды

991
1
1
На перекрестке улицы Панкратова и Окружного шоссе женщина за рулем белого Hyundai решила проехать кольцо против движения. В результате таких манёвров произошло небольшое столкновение с кроссовером.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Пассажиры автобуса получили травмы в ДТП, которое произошло в Ленобласти
- Авария дня. Страшная трагедия на трассе в Нижегородской области
- Авария дня. Беременная автомобилистка устроила в ДТП в Чебоксарах
- Авария дня. В Башкирии в ДТП погибла 18-летняя девушка
- Авария дня. В центре Омска автомобилистка врезалась в столб и погибла
29
Понравилось29
Новости партнёров