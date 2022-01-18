Водитель «Шнивы» подрихтовал бочину кроссоверу BMW

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В Подгорном Воронежской области женщина на белом BMW отъезжала от магазина задним ходом. В этот момент водитель Chevrolet Niva изо всех сил пытался тормозить, но не успел.
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Метки: BMW аварии авто авто аварии видео глупое дтп дтп нива
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"Едет мужик на своей шниве . Впереди "Мерс", из тех, что спортивные, но "дамского покроя", свежий, дорогой,понятно. Не суть почему, но мужик своей шнивой достает корму "Мерса". Остановился он, "Мерс" тоже.
Из "Мерса" выходит "упакованная" "Телка". Мужик на раскаяние не торопится.
"Телка":
- Ну, что делать будем?
Мужик жмет плечами.
Телка:
- Я мужу сейчас позвоню (доставая мобилу).
Мужик - ноль эмоций.
Телка набирает номер, стоя совсем рядом с мужиком, и когда на звонок
отвечают, мужик слышит обе стороны разговора - так сильно установлена громкость на телкиной мобиле, и так близко она стоит. Диалог по телефону:
- Я в аварию попала!
Пауза, затем ответ:
- А какая у него машина?
Телка, стоя в метре от шнивы, и, видимо не отличая ее от КамАЗа, поворачивается к мужику и спрашивает:
- Какая у тебя машина?
Мужика "пробивает":
- "ЯГУАР"!!!
Телка в трубу:
- У него "Ягуар"!
Пауза, дольше первой, затем ответ:
- Спроси, у него к тебе претензии есть?
Телка ретранслирует вопрос мужику.
Тот, выдержав паузу, едва ли не с ярко выраженным благородством,
отвечает отрицательно.
Телка, в трубу:
- У него претензий нет!
Оттуда:
- Тогда ВАЛИ ОТТУДА НА х%№ СКОРЕЕ!!!"