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Водитель «Шнивы» подрихтовал бочину кроссоверу BMW

Водитель «Шнивы» подрихтовал бочину кроссоверу BMW (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2022 13:27
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   глупое дтп   дтп   нива   
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В Подгорном Воронежской области женщина на белом BMW отъезжала от магазина задним ходом. В этот момент водитель Chevrolet Niva изо всех сил пытался тормозить, но не успел.

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Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   глупое дтп   дтп   нива   
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22k
Inter 46 минут назад
смело так выезжала
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4k
Alex75r 4 минуты назад
Сначала я выезжая второпях со стоянки задом нашёл столб в родном дворе. Потом так же за пару часов до нового года другой столб на огромном пустом паркинге стоил мне стекла багажника. Были и столбики, пенёчки по мелочи, только краску царапнуть. Но уже много лет у меня правило. Подъехал, осмотрел парковочное место, вывернул руль влево, осмотрелся по сторонам, на пол корпуса вперёд, руль до упора вправо и аккуратненько паркуемся. Зато при выезде неважно, о чём ты задумался садясь в машину, ты лицом к любой опасности. И не надо думать как на видео, на кого бог пошлёт твою жопу.
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5k
Maxo Полчаса назад
Скорее это bmw получил поцелуй на память
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1k
Anton Chigurh 39 минут назад
аккуратненько так в бочок
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37k
jonnyD 44 минуты назад
Старый анекдот , нахальство - второе счастье :
"Едет мужик на своей шниве . Впереди "Мерс", из тех, что спортивные, но "дамского покроя", свежий, дорогой,понятно. Не суть почему, но мужик своей шнивой достает корму "Мерса". Остановился он, "Мерс" тоже.
Из "Мерса" выходит "упакованная" "Телка". Мужик на раскаяние не торопится.
"Телка":
- Ну, что делать будем?
Мужик жмет плечами.
Телка:
- Я мужу сейчас позвоню (доставая мобилу).
Мужик - ноль эмоций.
Телка набирает номер, стоя совсем рядом с мужиком, и когда на звонок
отвечают, мужик слышит обе стороны разговора - так сильно установлена громкость на телкиной мобиле, и так близко она стоит. Диалог по телефону:
- Я в аварию попала!
Пауза, затем ответ:
- А какая у него машина?
Телка, стоя в метре от шнивы, и, видимо не отличая ее от КамАЗа, поворачивается к мужику и спрашивает:
- Какая у тебя машина?
Мужика "пробивает":
- "ЯГУАР"!!!
Телка в трубу:
- У него "Ягуар"!
Пауза, дольше первой, затем ответ:
- Спроси, у него к тебе претензии есть?
Телка ретранслирует вопрос мужику.
Тот, выдержав паузу, едва ли не с ярко выраженным благородством,
отвечает отрицательно.
Телка, в трубу:
- У него претензий нет!
Оттуда:
- Тогда ВАЛИ ОТТУДА НА х%№ СКОРЕЕ!!!"
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