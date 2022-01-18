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В Омске автомобилистка на «Мерседесе» сбила пенсионерку

В Омске автомобилистка на «Мерседесе» сбила пенсионерку (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2022 12:33
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В центре Омска на улице Красный Путь 23-летняя девушка на автомобиле «Мерседес» сбила 64-летнюю женщину. Пострадавшую пенсионерку доставили в больницу.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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22k
Inter Час назад
но она начала переход на зеленый и по ПДД ей должны дать закончить переход, разве нет?? другое дело,что идет как по парку ,без оглядки по сторонам
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11k
Majul 17 минут назад
Две тупых карги и такая же идиотка с коляской. Зебра в двух шагах. Нет, пилять, нам там неудобно, лишние 20 метров пройти. Стоит твое здоровье/жизнь или жизнь ребенка твоя лень и тупость? Плохо, что правильный ответ подобные имбецилы получают только после того, как под колесами окажутся.
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42k
dima423 39 минут назад
Ну бабка тоже молодец конечно... гуляет по дороге как у себя по гостиной ...не глядя по сторонам, не глядя на светофор, не по переходу...
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844
Максим Максимов 49 минут назад
Бабулька уже прошла больше половины пути, значит, на водительском слэнге, у неё есть полное право "завершить свой манёвр"...
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27k
lem02 55 минут назад
Бабка живет по принципу "не вижу опасности, значит её нет"!
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2k
Александр Алехин Час назад
Неопытная. Вроде и на зеленый проехала, но сейчас ей полиция объяснит, что обязана дать возможность пешеходу закончить переход дороги.
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4k
Дмитрий Час назад
Ох и не простая ситуация....Тормозной путь у Мерседеса даже на видео начала не видно....Боюсь бабулька виновата...
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785
svarog19692007 Час назад
На красный... В капюшоне... И хрен смотря по сторонам...
А ведь судя по тому как она дернулась и рванула вперед перед ударом , ей сигналили , а она даже не глянула на право !
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6k
SuperTroll Час назад
Пешеходный переход вроде размечен только за перекрестком? А бабка прется вообще по середине перекрестка и на красный?
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−149
Dormidont_velicolepnei Час назад
Русским матрёшкам права нужно давать начиная с 45 лет, когда уже климакс на подходе и пялиться в тел. во время вождения она уже не будет.
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15k
Booka1a Час назад
прет на красный как будто так и надо, даже по сторонам не смотрит. зеленый уже секунд пять горит и на тебе, явление овцы из-за джипа
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225
Knives22 Booka1a 41 минуту назад
Если ты хреново видишь, то я тебе опишу что произошло. Эта как ты сказал "овца" перешла больше половины дороги на зеленый.
14.3. На регулируемых пешеходных переходах при включении разрешающего сигнала светофора водитель должен дать возможность пешеходам закончить переход проезжей части (трамвайных путей) данного направления.
Но женщине конечно лучше учитывать местную культуру вождения воспользоваться правилом
4.6. Выйдя на проезжую часть (трамвайные пути), пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на островке безопасности или на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика).
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225
Knives22 Booka1a 20 минут назад
Радуют меня такие люди, которые все могут оправдать фразой "просто не заметил". А стоящий средний ряд она тоже не заметила?
И не понял что я написал как раз ты, давай разъясню, в данной ситуации виновата не только "овца", но и водитель мерседеса.
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389
Трям Час назад
Одна, бля, гуляет как по полю, другая в мобилу втыкает, курица...
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68k
Нанук Паналык Час назад
Неблагоприятное стечение обстоятельств...Всем здоровья!
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