В Омске автомобилистка на «Мерседесе» сбила пенсионерку

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В центре Омска на улице Красный Путь 23-летняя девушка на автомобиле «Мерседес» сбила 64-летнюю женщину. Пострадавшую пенсионерку доставили в больницу.
На видео с камеры наблюдения видно, что женщина переходила дорогу уже на красный сигнал светофора и не по пешеходному переходу.
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А так у бабки никаких прав, кроме как здоровье угробить, нет.
А ведь судя по тому как она дернулась и рванула вперед перед ударом , ей сигналили , а она даже не глянула на право !
14.3. На регулируемых пешеходных переходах при включении разрешающего сигнала светофора водитель должен дать возможность пешеходам закончить переход проезжей части (трамвайных путей) данного направления.
Но женщине конечно лучше учитывать местную культуру вождения воспользоваться правилом
4.6. Выйдя на проезжую часть (трамвайные пути), пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на островке безопасности или на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика).
"4.6. ...Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на островке безопасности или на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения." - тут наверное ты сам не понял, что написал, да? так я тебе поясню: согласно скопированному тобой пункту 4.6, овца, которая половину дороги перешла на зеленый, должна была хотя бы хлебало по сторонам повернуть, что бы убедиться в безопасности, а еще лучше прибавить скорость и пи*дюхать по дороге бегом и не на перерез перекрестка, а прямо!!
И не понял что я написал как раз ты, давай разъясню, в данной ситуации виновата не только "овца", но и водитель мерседеса.