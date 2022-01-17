Любитель путешествий оборудовал «Запорожец» всем необходимым для дальних поездок

Нагрев последнего происходит от идущего от двигателя теплого воздуха. Иначе говоря, для готовки или разогрева еды необходимо проехать на машине 50-100 км пути. К крышке моторного отсека также крепится мойка с душевым шлангом, а над задним стеклом имеются сразу два бака. Они предназначены для холодной и горячей воды.



Система нагрева здесь опять же реализована весьма необычным способом: в одном из баков имеется специальная спираль, по которой циркулирует масло. От последнего вода и нагревается.