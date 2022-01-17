Любитель путешествий оборудовал «Запорожец» всем необходимым для дальних поездок

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Украинец, проживающий в Беларуси, Александр Жос создал на базе «Запорожца» один из самых необычных автодомов. Несмотря на маленькие размеры автомобиля, в нем удалось уместить все необходимое для комфортных путешествий.
Так, на крыше автомобиля закреплена самодельная складная палатка оригинальной конструкции, а в его задней части организована полноценная кухонная зона.
Последняя представляет собой закрепленную на крышке капота выдвижную столешницу, под которой находится газовая плита. При этом в моторном отсеке и вовсе расположен самодельный «гриль».
Последняя представляет собой закрепленную на крышке капота выдвижную столешницу, под которой находится газовая плита. При этом в моторном отсеке и вовсе расположен самодельный «гриль».
Нагрев последнего происходит от идущего от двигателя теплого воздуха. Иначе говоря, для готовки или разогрева еды необходимо проехать на машине 50-100 км пути. К крышке моторного отсека также крепится мойка с душевым шлангом, а над задним стеклом имеются сразу два бака. Они предназначены для холодной и горячей воды.
Система нагрева здесь опять же реализована весьма необычным способом: в одном из баков имеется специальная спираль, по которой циркулирует масло. От последнего вода и нагревается.
Система нагрева здесь опять же реализована весьма необычным способом: в одном из баков имеется специальная спираль, по которой циркулирует масло. От последнего вода и нагревается.
Помыть грязную посуду или руки можно благодаря упомянутому душевому шлангу, при этом необходимое для подачи воды давление генерируется за счет подключенного к бакам компрессора.
Ко всему прочему, талантливый украинец предусмотрел на заднем бампере «Запорожца» крепление для перевозки велосипеда, а под ним — фаркоп. Доработанный авто имеет дополнительные фары и ручную лебедку, которую при необходимости можно крепить как спереди, так и сзади.
Ко всему прочему, талантливый украинец предусмотрел на заднем бампере «Запорожца» крепление для перевозки велосипеда, а под ним — фаркоп. Доработанный авто имеет дополнительные фары и ручную лебедку, которую при необходимости можно крепить как спереди, так и сзади.
Плюс мужчина предусмотрел отдельно стоящий обеденный стол, который имеет прикручиваемые ножки и ящики для посуды. Будучи прикрепленным к автомобилю, его можно использовать в качестве дополнительного импровизированного экспедиционного багажника.
Останавливаться на достигнутом автор модификации не собирается. В будущем он хочет установить снаружи специальную печку для отопления палатки и газовый чайник. В салоне машины стоит ожидать появления зарядного устройства.
Уже сейчас кемпер на базе «Запорожца» более чем пригоден для дальних путешествий и жизни в полевых условиях. Сам же автор модификации мечтает однажды отправиться на машине в кругосветку.
Уже сейчас кемпер на базе «Запорожца» более чем пригоден для дальних путешествий и жизни в полевых условиях. Сам же автор модификации мечтает однажды отправиться на машине в кругосветку.
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