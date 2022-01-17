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Любитель путешествий оборудовал «Запорожец» всем необходимым для дальних поездок

Любитель путешествий оборудовал «Запорожец» всем необходимым для дальних поездок (5 фото + 1 видео)

Автор:
17 января 2022 15:03
Сообщество : Автомир
Метки: ЗАЗ   Запорожец   авто   автодом   автомир   автомобили   автопутешествие   дом на колесах   
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Украинец, проживающий в Беларуси, Александр Жос создал на базе «Запорожца» один из самых необычных автодомов. Несмотря на маленькие размеры автомобиля, в нем удалось уместить все необходимое для комфортных путешествий.

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Метки: ЗАЗ   Запорожец   авто   автодом   автомир   автомобили   автопутешествие   дом на колесах   
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19  комментариев
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1k
александр 3 часа назад
У запорожца и так задняя часть нагружена двигателем, а кулибин еще дополнительно навесил много чего тяжелого. Да еще и вентиляционные отверстия доской прикрыл. Что-то подсказывает, его путешествия будут на короткие расстояния с обязательными остановками на охлаждение двигателя.
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195
Tyefomis 38 минут назад
до первого поста ДПС
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271
kolobok263 Час назад
зачем ему ЭТО в гараже...
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4k
Дмитрий Час назад
Это главное достижение украинской науки с момента объявления незалежности!
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1k
Pioner76 2 часа назад
За изобретение ствлю пять, но один вопрос: нафига?
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67k
Viktor 2 часа назад
Где-то я уже видел подобное, "Хочу в тюрьму". А на самом деле как гАвно не переделывай, всё равно гАвном останется.

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16k
ЦСКА 2 часа назад
Нет ну все лучше чем бухал бы мужик....Но сосиски приготовленные в моторном отсеке-это лютый пи.дец!
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16k
sgb66 2 часа назад
В Запоре можно прекрасно спать внутри, слева правда немного руль мешает.
Ступицы переделаны под ВАЗовские колеса.
В Европу и США с его МеМЗом даже сунуться не дадут.
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41k
Олег 3 часа назад
опухоль головного мозга пусть вылечит. На запорожце самое дальнее путешествие это 15 км. Потом болит всё. Обвесить баками и столиками, конечно здорово, но слабый генератор не потянет дополнительной нагрузки.
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5k
VL 3 часа назад
Ага, как раз под нововведения в ПДД РФ, когда только за один багажник на крыше можно неслабо отмаслать.... Милости просим в Россию.
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220
Аня VL 2 часа назад
Это в Белоруссии, судя по номерным знакам )))
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