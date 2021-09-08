Минивэн Toyota Sienna превратили в дом на колесах: что может вместить такое жилище?

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Компания Oasis Camper Vans из Брумфилда, штат Колорадо показала новый кемпер, созданный на базе Toyota Sienna, который станет более компактным конкурентом немецким фургонам Volkswagen.
Чаще всего дома на колесах делают на базе фургонов, но они не столь компактные и маневренные как, скажем, минивэны. У последних же, к сожалению, нет так много места, чтобы обустроить жилой модуль. Но мы нашли один экземпляр, который доказывает, что при должном старании можно добиться функциональности и от такого автомобиля.
Преобразованием Toyota Sienna занималась фирма Oasis Camper Vans. В ходе конвертации в задней части кузова были удалены сиденья третьего ряда, что дало возможность мастерам установить кухню с раковиной, плитой и холодильником. Системы слива нет, под раковиной обычное ведро.
Есть также бак для чистой и питьевой воды, ящики и ниши для хранения, а в глубине модуля располагается кресло и мягкие матрасы, которые превращаются в одно большое спальное место. Размер такой кровати достигает 122 на 182 см. Душа нет, а туалет – переносной, мобильный.
Приобрести комплект Oasis Camper Vansдля переоборудования Sienna можно от 9800 долларов США, хотя средняя рекомендованная цена составляет 12000 долларов. Конечно, в эту сумму не включены затраты на приобретение базового автомобиля Toyota Sienna.
Как видите, домом на колесах могут служить не только огромные фуры и прицепные трейлеры, но и вполне компактные автомобили, в которых можно разметить все самое необходимое.
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