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Минивэн Toyota Sienna превратили в дом на колесах: что может вместить такое жилище?

Минивэн Toyota Sienna превратили в дом на колесах: что может вместить такое жилище? (9 фото + 1 видео)

Автор:
08 сентября 2021 15:01
Сообщество : Автомир
Метки: Toyota   Toyota Sienna   авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   минивэн   
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Компания Oasis Camper Vans из Брумфилда, штат Колорадо показала новый кемпер, созданный на базе Toyota Sienna, который станет более компактным конкурентом немецким фургонам Volkswagen.

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Метки: Toyota   Toyota Sienna   авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   минивэн   
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2  комментария
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DarkOmen Час назад
Обалдеть, несколько кусков ДСП и фанеры+несколько подушек+раковина, автомобильный холодильник и канистра для воды и это стоит 10000 долларов США??? ~700000 рублей за что!!!
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