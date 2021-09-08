Минивэн Toyota Sienna превратили в дом на колесах: что может вместить такое жилище?

Чаще всего дома на колесах делают на базе фургонов, но они не столь компактные и маневренные как, скажем, минивэны. У последних же, к сожалению, нет так много места, чтобы обустроить жилой модуль. Но мы нашли один экземпляр, который доказывает, что при должном старании можно добиться функциональности и от такого автомобиля.