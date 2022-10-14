В Стерлитамаке бизнесмен въехал в здание ночного клуба, потому что его не пустили внутрь

В Башкирии мужчина въехал на внедорожнике Lexus LX в здание клуба. По словам очевидцев, мужчина был в неадекватном состоянии и повздорил с охранниками. Они восемь раз пытались вызвать полицию, но никто так и не приехал.
Очевидцы рассказали, что бизнесмен Андрей Степанов въехал в клуб «Золотой Дракон». Его не пустили охранники, и он решил отомстить, уточняет Shot.
— Водитель внедорожника в состоянии полного опьянения въехал в ночной клуб. Руководство службы безопасности 8 звонков сделали в МВД, — рассказала очевидица.
Здание клуба существенно повредилось. После скандала с охранниками бизнесмен вместе с другом в неадекватном состоянии сели обратно в автомобиль и уехали. Полиция так и не приехала.
Сам Степанов утверждает, что у клуба вообще был не он. А на вопрос, каким бизнесом занимается, ответил: "Я сирота".
Андрей Степанов не впервые становится участником скандала. Пол года назад его поймали за рулём автомобиля в неадекватном состоянии. Адрей очень яро сопротивлялся при задержании. Но, каким-то чудом, бизнесмен смог избежать тюрьмы.
Поговаривают, что в тот раз Андрей выкрутился благодаря "взяткам" и "крыше".
Источник:
АНТИФИШКИ
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