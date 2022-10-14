В Стерлитамаке бизнесмен въехал в здание ночного клуба, потому что его не пустили внутрь

Очевидцы рассказали, что бизнесмен Андрей Степанов въехал в клуб «Золотой Дракон». Его не пустили охранники, и он решил отомстить, уточняет Shot.

— Водитель внедорожника в состоянии полного опьянения въехал в ночной клуб. Руководство службы безопасности 8 звонков сделали в МВД, — рассказала очевидица.

Здание клуба существенно повредилось. После скандала с охранниками бизнесмен вместе с другом в неадекватном состоянии сели обратно в автомобиль и уехали. Полиция так и не приехала.

Сам Степанов утверждает, что у клуба вообще был не он. А на вопрос, каким бизнесом занимается, ответил: "Я сирота".