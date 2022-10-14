FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6557 постов • 928 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Стерлитамаке бизнесмен въехал в здание ночного клуба, потому что его не пустили внутрь

В Стерлитамаке бизнесмен въехал в здание ночного клуба, потому что его не пустили внутрь

Автор:
14 октября 2022 09:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Стерлитамак   авто   видео   драка   интересное   наглость   ночной клуб   фото   
263
1
2

В Башкирии мужчина въехал на внедорожнике Lexus LX в здание клуба. По словам очевидцев, мужчина был в неадекватном состоянии и повздорил с охранниками. Они восемь раз пытались вызвать полицию, но никто так и не приехал.

Очевидцы рассказали, что бизнесмен Андрей Степанов въехал в клуб «Золотой Дракон». Его не пустили охранники, и он решил отомстить, уточняет Shot.

— Водитель внедорожника в состоянии полного опьянения въехал в ночной клуб. Руководство службы безопасности 8 звонков сделали в МВД, — рассказала очевидица.

Здание клуба существенно повредилось. После скандала с охранниками бизнесмен вместе с другом в неадекватном состоянии сели обратно в автомобиль и уехали. Полиция так и не приехала.

Сам Степанов утверждает, что у клуба вообще был не он. А на вопрос, каким бизнесом занимается, ответил: "Я сирота".

Андрей Степанов не впервые становится участником скандала. Пол года назад его поймали за рулём автомобиля в неадекватном состоянии. Адрей очень яро сопротивлялся при задержании. Но, каким-то чудом, бизнесмен смог избежать тюрьмы.

Поговаривают, что в тот раз Андрей выкрутился благодаря "взяткам" и "крыше".

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Стерлитамак   авто   видео   драка   интересное   наглость   ночной клуб   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
сеньор Леонсио 40 минут назад
Ворвался на танцпол!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
929
Ромка 6 минут назад
Это ж как человеку петь-то хотелось...
Душа развернулась
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
сергей костюнин 24 минуты назад
Всех этих обдолбанных тварей на фронт !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
pinbalist Полчаса назад
Ко второму видео: если нет дубинки - рукоять пистолета поможет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Вася 40 минут назад
вручите ему повестку и дело с концом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

66335



Другие посты автора
Популярное в сообществах
На заборе тоже написано
На заборе тоже написано
По улицам К-3 возили. По Кронштадту проехала легендарная подводная атомная лодка
По улицам К-3 возили. По Кронштадту проехала легендарная подводная атомная лодка
Набирающие популярность в сообществах
В Сингапуре женщина назвала себя богиней - и ей предъявили 50 обвинений
В Сингапуре женщина назвала себя богиней - и ей предъявили 50 обвинений
17 старинных фотографий, которые показывают загадочную сторону истории
17 старинных фотографий, которые показывают загадочную сторону истории
Как наш редактор квартиру на Авито искал. Опыт, который можно повторить
Как наш редактор квартиру на Авито искал. Опыт, который можно повторить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Фото на памят....ник

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#история#подборка#в мире#сатира#Жизнь#сарказм#познавательно#фильм
#фото#факты#картинки#интересное#люди#СССР#актеры#улыбнуло#Реакция#Украина
#Прикол#животные#позитив#Разное#США#удивительно#кино#Ynews#природа#маразм
Как наш редактор квартиру на Авито искал. Опыт, который можно повторить Как наш редактор квартиру на Авито искал. Опыт, который можно повторить Россиян, устроивших драку в Казахстане, депортируют в Россию Россиян, устроивших драку в Казахстане, депортируют в Россию 19-летний парень в Сочи заступился за женщину и теперь ему грозит 15 лет лишения свободы 19-летний парень в Сочи заступился за женщину и теперь ему грозит 15 лет лишения свободы "Чеченскому Халку" в Дагестане разбили лицо из-за неправильной парковки "Чеченскому Халку" в Дагестане разбили лицо из-за неправильной парковки Пьяный житель Тюмени напал на анимешников, перепутав аниме-фестиваль с гей-парадом Пьяный житель Тюмени напал на анимешников, перепутав аниме-фестиваль с гей-парадом Во время матча Кубка Англии фанат «Лестера» выскочил на поле и напал на игроков «Ноттингем Форрест» Во время матча Кубка Англии фанат «Лестера» выскочил на поле и напал на игроков «Ноттингем Форрест»

На что жалуетесь?

Вернуться