В Крыму умерший водитель ещё месяц катался по городу и "нарушал" правила дорожного движения

Сотрудники, которые штрафовали злостного нарушителя, внезапно ушли на больничный.
В средине июля 41-летний житель Ялты по имени Вадим погиб в ДТП. Но сотрудники ГИБДД — 34-летний капитан и 37-летний майор — решили с его помощью немного поправить статистику. Согласно протоколам, Вадим дважды "катался" по Ялте пьяным, отказываясь от медицинского освидетельствования, а также "перебежал" дорогу в неположенном месте. Все правонарушения Вадима фиксировали майор и капитан. Последнее "нарушение" было зафиксировано четыре дня назад, сообщает SHOT.
О махинациях своих сотрудников в ГИБДД узнали недавно. После этого в отделении была организована проверка. Капитан и майор тут же испарились на больничный. Теперь сотрудники СК ждут, пока излишне рьяные полицейские "поправятся", чтобы опросить их.
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Кого и когда это останавливало?