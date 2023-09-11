В Крыму умерший водитель ещё месяц катался по городу и "нарушал" правила дорожного движения

В средине июля 41-летний житель Ялты по имени Вадим погиб в ДТП. Но сотрудники ГИБДД — 34-летний капитан и 37-летний майор — решили с его помощью немного поправить статистику. Согласно протоколам, Вадим дважды "катался" по Ялте пьяным, отказываясь от медицинского освидетельствования, а также "перебежал" дорогу в неположенном месте. Все правонарушения Вадима фиксировали майор и капитан. Последнее "нарушение" было зафиксировано четыре дня назад, сообщает SHOT.

О махинациях своих сотрудников в ГИБДД узнали недавно. После этого в отделении была организована проверка. Капитан и майор тут же испарились на больничный. Теперь сотрудники СК ждут, пока излишне рьяные полицейские "поправятся", чтобы опросить их.