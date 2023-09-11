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В Крыму умерший водитель ещё месяц катался по городу и "нарушал" правила дорожного движения

В Крыму умерший водитель ещё месяц катался по городу и "нарушал" правила дорожного движения

Автор:
11 сентября 2023 09:01
Сообщество : Жить в России
Метки: ГИБДД   ДПС   Крым   Прикол   авто   интересное   мошенники   фото   
2051
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Сотрудники, которые штрафовали злостного нарушителя, внезапно ушли на больничный.

В средине июля 41-летний житель Ялты по имени Вадим погиб в ДТП. Но сотрудники ГИБДД — 34-летний капитан и 37-летний майор — решили с его помощью немного поправить статистику. Согласно протоколам, Вадим дважды "катался" по Ялте пьяным, отказываясь от медицинского освидетельствования, а также "перебежал" дорогу в неположенном месте. Все правонарушения Вадима фиксировали майор и капитан. Последнее "нарушение" было зафиксировано четыре дня назад, сообщает SHOT.

О махинациях своих сотрудников в ГИБДД узнали недавно. После этого в отделении была организована проверка. Капитан и майор тут же испарились на больничный. Теперь сотрудники СК ждут, пока излишне рьяные полицейские "поправятся", чтобы опросить их.

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Метки: ГИБДД   ДПС   Крым   Прикол   авто   интересное   мошенники   фото   
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12  комментариев
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15k
Kostick Час назад
рыба с головы гниёт. пока от дэпсов будут требовать выполнять план по нарушителям, ничего не изменится.
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4k
просто Дмитрий 24 минуты назад
Это точно ПИ-ДАРЫ
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3k
Олег Жижин Полчаса назад
палочная система она такая
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47k
Aleksandr Полчаса назад
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1k
Vergüenza Ajena Полчаса назад
А с каких пор нельзя допросить больного?
Кого и когда это останавливало?
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76k
Viktor 50 минут назад
Неужели кривых, отказников, а уж тем более перебежчиков, трудно выловить в натуре!? Зачем огород городить? Непонятки!
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34k
Андрей Иванов 51 минуту назад
Ссылка my.mail.ru
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574
София Час назад
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64k
Александр Ломовицкий Час назад
"мертвые души" во все времена актуальны. они голосуют , их продают, они поправляют статистику...
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12k
НИКТО Час назад
"на больничный"? Видать крупная у капитанамайора образовалась ДИАРЕЯ
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