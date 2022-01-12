Удачно припарковался: китаец потерял управление и перелетел через машины

В Кате мужчина потерял управление и его машину занесло. Сначала его мотало по всей дороге, и в итоге он врезался в ограждение. Но машина не остановилась. Она поехала дальше, врезалась в столбик у парковки, подлетела и встала на свободное парковочное место.