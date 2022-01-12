Удачно припарковался: китаец потерял управление и перелетел через машины

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В Ките водитель не справился с управлением и случайно сделал удивительный трюк, который не под силу даже опытным каскадёрам. Сальтуха без спецэффектов.
В Кате мужчина потерял управление и его машину занесло. Сначала его мотало по всей дороге, и в итоге он врезался в ограждение. Но машина не остановилась. Она поехала дальше, врезалась в столбик у парковки, подлетела и встала на свободное парковочное место.
К счастью, никто не пострадал. Теперь водителю придётся доказать, что авария случилась не по его вине, иначе ему придётся оплачивать ущерб.
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