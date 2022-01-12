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Удачно припарковался: китаец потерял управление и перелетел через машины

Удачно припарковался: китаец потерял управление и перелетел через машины (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 января 2022 10:41
Сообщество : Автомир
Метки: Китай   Юмор   авария   авто   видео   машина   парковка   
1236
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В Ките водитель не справился с управлением и случайно сделал удивительный трюк, который не под силу даже опытным каскадёрам. Сальтуха без спецэффектов.

В Кате мужчина потерял управление и его машину занесло. Сначала его мотало по всей дороге, и в итоге он врезался в ограждение. Но машина не остановилась. Она поехала дальше, врезалась в столбик у парковки, подлетела и встала на свободное парковочное место.

К счастью, никто не пострадал. Теперь водителю придётся доказать, что авария случилась не по его вине, иначе ему придётся оплачивать ущерб.

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Метки: Китай   Юмор   авария   авто   видео   машина   парковка   
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13  комментариев
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1k
Провокатор 2 часа назад
Так где было-то, в Ките или в Кате?
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77
Сигизмунд Лазаревич 19 минут назад
молодец. чётко встал
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39k
Сергей 44 минуты назад
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21k
Mike Miller 46 минут назад
Эйс Вентура просто
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Daggers D. Час назад
Мне тоже непонятно, где исполнял трюк этот китаец - в Ките или в Кате?
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38k
Лесли 🥰 2 часа назад
В Кит Кате)))
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7k
Игорь 2 часа назад
а по чьей вине она случилась?
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Комментарий удален. Причина: спам, реклама
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833
Максим Максимов 2 часа назад
Зато как чётко "припарковался" . И именно НА СВОБОДНОЕ МЕСТО. А вдруг его кто нибудь займёт?
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451
Алексей Максим Максимов 2 часа назад
Сразу видно мастера.
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