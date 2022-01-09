18 фото о том, как в Японии делают тюнинг грузовых автомобилей

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У японцев особый подход ко всему, и если уж они чем-то увлекаются, то отдаются своему хобби полностью. Так, в Японии принято делать тюнинг автомобилей, но не каких-то спортивных суперкаров, а… грузовиков!
Некоторые японцы просто без ума от своих грузовиков и вовсю занимаются их усовершенствованием, в особенности внешним видом. Поэтому на улицах японских городов можно увидеть настоящих монстров, которые обвешаны неоновыми огнями и светомузыкой.
Мода на украшение грузовиков ведет историю от середины 1970-х годов
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Именно тогда на местном телевидении вышел мини-сериал Trucker о водителе грузовика
Дальнобойщик ездил по Японии на огромной фуре, которую специально украсили для ТВ
И с тех пор у местных дальнобойщиков началось повальное увлечение украшательством машин
На свои грузовики они устанавливают хромированные детали, светомузыку, подсветку
Авто украшают героями аниме, комиксов манга или традиционными героями театра кабуки
Такие машины получили даже свое особое название ― Decotora
Это настолько популярно, что буквально образовалась новая субкультура
Даже сами водители таких грузовиков выглядят по-особенному
Золотые цепи на шее, белые носки, затемненные очки и даже свой язык
Точнее, они разговаривают на одном из местных диалектов, приправленных профессиональными словечками
Так что иногда обычные японцы не до конца могут их понять
Власти несколько раз вводили запреты на декор грузовиков, так как иногда владельцы переусердствуют
В итоге правительство ввело параметры автомобилей, которым разрешено ездить по трассам
Зачастую водители делают слишком большой декор, и их грузовик становится шире одной полосы
К тому же светомузыка также может отвлекать других водителей
Так что на трассе ездят весьма скромные дальнобойщики с небольшим декором
А вот выставки ― другое дело: тут можно увидеть настоящие произведения искусства
Правда, дальше выставки их владельцам вряд ли куда-то удастся уехать, однако они все равно без ума от своего хобби и продолжают творить.
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