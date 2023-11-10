Колхозный тюнинг, который выдаёт идиотов на дороге

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Иногда стремление выделиться может привести к весьма неожиданным результатам. Автовладельцы включили фантазию, что обновить или починить машины - и выглядит это больше нелепо, чем круто.
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