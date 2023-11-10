FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12045 постов • 841 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Автомир
Колхозный тюнинг, который выдаёт идиотов на дороге

Колхозный тюнинг, который выдаёт идиотов на дороге

Автор:
10 ноября 2023 12:01
Сообщество : Автомир
Метки: авто   колхоз на дороге   машина   на дороге   тюнинг   ужасный тюнинг   фото   
1913
16

Иногда стремление выделиться может привести к весьма неожиданным результатам. Автовладельцы включили фантазию, что обновить или починить машины - и выглядит это больше нелепо, чем круто.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   колхоз на дороге   машина   на дороге   тюнинг   ужасный тюнинг   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
93k
7guest Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
34k
Snork Snorkoff Минуту назад
К тракторенышу какие претензии?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Aqueronte 14 минут назад
Любая опущенная тачка выдает идиота на дорогах, как и ушатанная классика в диких наклейках и выглядящая как панк или дембель швейных войск.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Artem 17 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Юрьевич Полчаса назад
Да хрен бы с ними, чем бы не тешились, лишь бы всё это на ходу не отваливалось. Меня больше раздражает колхозный ксенон или свехмощные 6000К светодиоды в фарах и противотуманках. Ну и прямоток вместо глушителя... Остальное пофиг, если людям приятно свой дебилизм на всеобщее обозрение выставлять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Grandelo 43 минуты назад
На последней речь скорее о трипофилии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
xbrat Час назад
Нива-трактор вполне симпатишна)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

62445



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 ноября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 ноября
Полицейские применили табельное оружие против неадекватного мужчины в Люберцах
Полицейские применили табельное оружие против неадекватного мужчины в Люберцах
Набирающие популярность в сообществах
Новые корпуса для&nbsp;старейшего вуза
Новые корпуса для старейшего вуза
Продолжаем барражировать соцсети
Продолжаем барражировать соцсети
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Счастливчик

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#люди#интересное#история#позитив#аварии#авто аварии#США#задержание
#интересно#машина#автомир#Юмор#полиция#Автовсячина#ДТП#подборка#фильм#Китай
#в мире#автомобили#факты#Прикол#кино#Ynews#забавно#Россия#дети#криминал
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек Изолента, розочки и ковры: 7 приемов тюнинга автомобиля в СССР Изолента, розочки и ковры: 7 приемов тюнинга автомобиля в СССР Переборщили! Беспощадный тюнинг авто, вызывающий недоумение Переборщили! Беспощадный тюнинг авто, вызывающий недоумение Машины на дровах — это не шутка. Это реалии Северной Кореи Машины на дровах — это не шутка. Это реалии Северной Кореи 18 фото о том, как в Японии делают тюнинг грузовых автомобилей 18 фото о том, как в Японии делают тюнинг грузовых автомобилей Как Форд придумал ставить палатку на крышу автомобиля, но это оказалось никому не нужным Как Форд придумал ставить палатку на крышу автомобиля, но это оказалось никому не нужным

На что жалуетесь?

Вернуться