«Вот это я понимаю, реакция народа»: в Уфе водители помогли потушить загоревшуюся машину

Десяток автомобилистов начали 2022 год с взаимовыручки и добрых дел. Чего и вам советуем!
Сегодня утром уфимские автолюбители продемонстрировали, как должна выглядеть настоящая взаимовыручка на дороге. Заметив владельца "Ниссана", тщетно пытающегося снегом потушить огонь в багажнике, практически все участники движения остановились и бросились ему на помощь. Благодаря их мгновенной реакции, огонь удалось сбить в считанные секунды и автомобиль практически не пострадал.
Одним из "спасателей" стал автоблогер Игорь Пузин, который увидел, что тушить огонь бессмысленно, поскольку воспламенение произошло из-за короткого замыкания. Он сразу же побежал к капоту автомобиля и снял клеммы с аккумулятора. А там уже подоспели другие автолюбители с огнетушителями наперевес.
Источник:
«Первым делом нужно заглушить машину и снять клемму аккумулятора. Когда я подбежал кидать снег в багажник, я увидел там раскаленный провод. Его бесполезно тушить, он не потухнет пока не скинете клемму. Короткое замыкание, провод накаляется и поджигает все на своем пути. Надо обесточить машину! Это обязательно», - посоветовал на будущее всем автолюбителям Игорь Пузин.
Источник:
- В Томске полыхает гипермаркет "Лента"
- Зачем сожгли гиганский «кукольный домик»
- В Санкт-Петербурге сгорел недостроенный военный корвет
- В США попало на видео падение вертолета на оживленную трассу
- В Казахстане красиво сгорел полуприцеп с пиротехникой
Понравилось19
Пока одни подбежали закидывать, мужик достал его и подошел тушить.
И пожар потушить и говномётам по горбу дать)))