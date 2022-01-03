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«Вот это я понимаю, реакция народа»: в Уфе водители помогли потушить загоревшуюся машину

«Вот это я понимаю, реакция народа»: в Уфе водители помогли потушить загоревшуюся машину (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 января 2022 14:58
Сообщество : Автомир
Метки: багажник   взаимовыручка   видео   короткое замыкание   машина   пожар   уфа   
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Десяток автомобилистов начали 2022 год с взаимовыручки и добрых дел. Чего и вам советуем!

Сегодня утром уфимские автолюбители продемонстрировали, как должна выглядеть настоящая взаимовыручка на дороге. Заметив владельца "Ниссана", тщетно пытающегося снегом потушить огонь в багажнике, практически все участники движения остановились и бросились ему на помощь. Благодаря их мгновенной реакции, огонь удалось сбить в считанные секунды и автомобиль практически не пострадал.


Одним из "спасателей" стал автоблогер Игорь Пузин, который увидел, что тушить огонь бессмысленно, поскольку воспламенение произошло из-за короткого замыкания. Он сразу же побежал к капоту автомобиля и снял клеммы с аккумулятора. А там уже подоспели другие автолюбители с огнетушителями наперевес.

«Первым делом нужно заглушить машину и снять клемму аккумулятора. Когда я подбежал кидать снег в багажник, я увидел там раскаленный провод. Его бесполезно тушить, он не потухнет пока не скинете клемму. Короткое замыкание, провод накаляется и поджигает все на своем пути. Надо обесточить машину! Это обязательно», - посоветовал на будущее всем автолюбителям Игорь Пузин.

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Метки: багажник   взаимовыручка   видео   короткое замыкание   машина   пожар   уфа   
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Александр Полчаса назад
Начинающий тиктокер, профи должен одной рукой снимать свою харю на фоне события, а второй чего-то там делать
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Дмитрий Полчаса назад
Все молодцы! Но! Подкину каплю .овна! Все прибежавшие автолюбители! Где огнетушители то???)))) Один мужик только принёс. Мужик с огнетушителем потушил всё за пару секунд!!! Один вон даже с лопатой бежит!...)))) А так все молодцы! Спору нет.
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