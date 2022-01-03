«Вот это я понимаю, реакция народа»: в Уфе водители помогли потушить загоревшуюся машину

Сегодня утром уфимские автолюбители продемонстрировали, как должна выглядеть настоящая взаимовыручка на дороге. Заметив владельца "Ниссана", тщетно пытающегося снегом потушить огонь в багажнике, практически все участники движения остановились и бросились ему на помощь. Благодаря их мгновенной реакции, огонь удалось сбить в считанные секунды и автомобиль практически не пострадал.





Одним из "спасателей" стал автоблогер Игорь Пузин, который увидел, что тушить огонь бессмысленно, поскольку воспламенение произошло из-за короткого замыкания. Он сразу же побежал к капоту автомобиля и снял клеммы с аккумулятора. А там уже подоспели другие автолюбители с огнетушителями наперевес.