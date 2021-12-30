«Отличная» траектория для поворота: ДТП на перекрёстке в Калининграде

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На регулируемом перекрёстке в Калининграде лоб в лоб столкнулись два кроссовера. Виновник на "Аутлендере" поворачивал налево и не пропустил "Санта Фе", водитель которого ехал прямо.
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