FISHKINET
Сообщество Аварии 5163 поста • 488 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
«Отличная» траектория для поворота: ДТП на перекрёстке в Калининграде

«Отличная» траектория для поворота: ДТП на перекрёстке в Калининграде (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 декабря 2021 12:49
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   не уступил   
246
1
1
На регулируемом перекрёстке в Калининграде лоб в лоб столкнулись два кроссовера. Виновник на "Аутлендере" поворачивал налево и не пропустил "Санта Фе", водитель которого ехал прямо.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   не уступил   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
63k
красный диплом. 58 минут назад
даже комментировать не хочу...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Вовака 6 минут назад
Чё не так то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Олегbl4 Полчаса назад
Дык, Аллея Смелых же!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
На изучение зла и ада потратили 742 тысячи На изучение зла и ада потратили 742 тысячи Авария дня. В Тольятти столкнулись «Лада» с прицепом и автобус Авария дня. В Тольятти столкнулись «Лада» с прицепом и автобус Авария дня. Лобовое столкновение в Нижегородской области Авария дня. Лобовое столкновение в Нижегородской области Авария дня. ДТП на перекрестке неравнозначных дорог в Орловской области Авария дня. ДТП на перекрестке неравнозначных дорог в Орловской области Авария дня. В Красноярском крае серьёзно пострадала девушка Авария дня. В Красноярском крае серьёзно пострадала девушка Авария дня. В Крыму после ДТП водители оказались зажаты в своих машинах Авария дня. В Крыму после ДТП водители оказались зажаты в своих машинах
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1831580



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
0
0
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Людская невоспитанность во всём своём безобразии
1
112
Людская невоспитанность во всём своём безобразии
Набирающие популярность в сообществах
Apocalypse 6x6 — шестиколесный монстр для злодейского Гарри Поттера
0
4
Apocalypse 6x6 — шестиколесный монстр для злодейского Гарри Поттера
Роль спорта в жизни современного подростка
0
10
Роль спорта в жизни современного подростка
Засмущали Ивана: Пегова и Рудова пришли на съемки в откровенных платьях (3 фото)
Засмущали Ивана: Пегова и Рудова пришли на съемки в откровенных платьях (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Готовы к праздникам?
0
0

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#факты#кино#новый год#интересное#смешные#страны#криминал#автомир
#фото#люди#ватермарк#история#подборка#картинки#Россия#сша#настроение#добрые видео
#интересно#прикол#Ynews#приколы#в мире#позитив#автомобили#город#новости#кот

На что жалуетесь?

Вернуться