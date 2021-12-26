Снежный плен и массовая авария: в Башкирии бушует непогода

На участке трассы М5 между сёлами Серафимовский и Николаевка Туймазинского района в снежном плену оказалось более 30 легковых и грузовых машин. Спасатели и дорожники пытаются убрать с дороги большегруз, который буквально заблокировал движение. Замерзающих автомобилистов экстренно доставляют во временный штаб, развернутый на ближайшей заправке, где тепло и есть горячее питание.

2021-12-26T12:00:02+03:00