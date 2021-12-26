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Снежный плен и массовая авария: в Башкирии бушует непогода

Снежный плен и массовая авария: в Башкирии бушует непогода (1 фото + 6 видео)

Автор:
26 декабря 2021 12:00
Сообщество : Аварии
Метки: Башкирия   аварии   буран   видео   дтп   метель   
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Со вчерашнего вечера погода в Башкирии начала стремительно портиться, повалил снег и поднялся сильный ветер. Синоптики опубликовали предупреждение о надвигающемся буране. Но когда такая мелочь, как непогода могла остановить наших людей, которые решили добраться до нужного места?

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Метки: Башкирия   аварии   буран   видео   дтп   метель   
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5  комментариев
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1k
Sanek Час назад
Мне вот интересно. В таких массовых ДТП как определяются виновники и пострадавшие? Или тут каждый оплачивает ремонт своей машины сам? Или виновники те кто въехал в стоящие автомобили, а когда в него потом врезались, то он уже пострадавший?
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3k
Константин 23 минуты назад
никогда такого не было и вот опять!
Главное написать, что это дорожники не были готовы в зиме и снегопадам.
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3k
Слава Андреев Час назад
В Москве когда был снегопад. Я ехал с области. Авария на аварии. При этом , сейчас и зимняя резина хорошая. И тачки норм. А в 80 и зимней резины не было. И наши отцы и деды, катались по России и таких проблем не испытывали. И какие снежные зимы были в те времена. И дороги полное Говно.
Прокладки между сиденьем и рулем сейчас херовые.
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406
владимир фёдоров 2 часа назад
Да и в Уфе метет не по детски .
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