Снежный плен и массовая авария: в Башкирии бушует непогода

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Со вчерашнего вечера погода в Башкирии начала стремительно портиться, повалил снег и поднялся сильный ветер. Синоптики опубликовали предупреждение о надвигающемся буране. Но когда такая мелочь, как непогода могла остановить наших людей, которые решили добраться до нужного места?
Метель усиливалась, сводя видимость практически к нулю. К 7 утра 26 декабря временно перекрыли трассу на границе Башкирии и Самарской области. Разрешалось проезжать только легковым автомобилям.
Но несмотря на запрет, на самой трассе оставалось много грузовых автомобилей, для которых дорога превратилась в настоящий ад.
В Кармаскалинском районе на 49-м километре трассы Уфа — Оренбург из-за плохой видимости столкнулись 22 автомобиля, один человек погиб, пятеро пострадали.
На участке трассы М5 между сёлами Серафимовский и Николаевка Туймазинского района в снежном плену оказалось более 30 легковых и грузовых машин. Спасатели и дорожники пытаются убрать с дороги большегруз, который буквально заблокировал движение. Замерзающих автомобилистов экстренно доставляют во временный штаб, развернутый на ближайшей заправке, где тепло и есть горячее питание.
В настоящий момент из-за сильного бурана перекрыты трассы М-5 "Урал" с 1281 по 1363 км, М-7 "Волга" с 1194 по 1230 км, с 1305 по 1331 км, Р-240 "Уфа — Оренбург", Западный обход города Уфы с 0 по 27 км.
Синоптики предупреждают, что непогода может продлиться еще несколько часов.
Синоптики предупреждают, что непогода может продлиться еще несколько часов.
С другой стороны границы, в Самарской области в снежном плену оказалить 20 машин. В данный момент сотрудники МЧС все еще продолжают эвакуировать людей.
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Главное написать, что это дорожники не были готовы в зиме и снегопадам.
Прокладки между сиденьем и рулем сейчас херовые.