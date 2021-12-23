Мгновенная карма: задержание наглеца на «Гранте» в Ижевске

1105
1
1
Водитель «Гранты» из Ижевска наглым образом объехал всех по правой полосе, а затем выехал на перекрёсток, не дождавшись зеленого сигнала светофора. Далеко ухать ему не удалось!
Источник:
Ссылки по теме:
- Кошмар Греты Тунберг: первая в мире Tesla Model S с бензиновым двигателем V8
- УАЗ «Хантер» протестировали в горах Чили: внедорожник без нареканий прошел все испытания
- «Ниву» превратили в седельный тягач с удлинённой колёсной базой
- «Боевой» Mercedes Стирлинга Мосса первый и последний раз проехался по улицам Лондона, прежде чем отправиться в музей
- Уничтоженная огнем Mazda Miata каким-то образом все еще может ездить
Метки: авто автомир автомобили видео гибдд задержание карма лада
40
Понравилось40
Новости партнёров
Обожаю такие видео с мгновенной кармой :).