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Мгновенная карма: задержание наглеца на «Гранте» в Ижевске

Мгновенная карма: задержание наглеца на «Гранте» в Ижевске (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 декабря 2021 15:17
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   видео   гибдд   задержание   карма   лада   
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Водитель «Гранты» из Ижевска наглым образом объехал всех по правой полосе, а затем выехал на перекрёсток, не дождавшись зеленого сигнала светофора. Далеко ухать ему не удалось!

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Метки: авто   автомир   автомобили   видео   гибдд   задержание   карма   лада   
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11  комментариев
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6k
SuperTroll 2 часа назад
Мудаки, которые делают стопы-стробоскопы, должны гореть в аду
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10k
☾ Атеист ☽ 36 минут назад
А меня тут на днях олень через 2 п/п и ясень пень сплошную обогнал) Еду и думаю, ну и где вы, гаишники.. Такой клиент от [мат]хал, эх.
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1k
Вова Колесников 41 минуту назад
в ростове на дону , так выезжают пока не забьют весь перекрёсток , после чего забивают правую полосу и это всё как в порядке вещей
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19k
Евгений 51 минуту назад
Бальзам на душу.
Обожаю такие видео с мгновенной кармой :).
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75
Vladimir Tolkunov Час назад
Что я только что посмотрел? Полторы минуты трепа в машине у кого как моргают стопаки.
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5k
VL 2 часа назад
А давайте угадаем национальность ословода!?
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165
Трям 2 часа назад
По стопарям и так все ясно стало.
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