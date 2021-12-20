Если хорошо поискать: пока правоохранители обнаружили два миллиона «с копейками»

И вот сегодня часть похищенного все же нашлась. Два миллиона были спрятаны в тайнике, оборудованном в гараже. Еще 180 тысяч предприимчивая пара частью припрятала в доме, частью щедро раздала родне.

Полиция изъяла автомобиль семейства, он пойдет в компенсацию ущерба банку. Что касается фигурантов дела, то арестован и супруг главной подозреваемой. Следователи уверены, что без его участия в деле определенно не обошлось.