Если хорошо поискать: пока правоохранители обнаружили два миллиона «с копейками»

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В Красноярском крае нашли часть похищенных из Альфа-банка денег.
Детективный сериал с похищением почти 23 миллионов рублей из банка в Красноярском крае продолжается. Подозреваемая, кассир Анна Григорьева придумала занимательную историю о том, что деньги у нее умыкнули некие неизвестные. Примет, естественно, она не запомнила. Но оперативники не сдавались. Ищите и обрящете, это правило сработало и на сей раз. Нашли, правда, не все: 2 миллиона 180 тысяч рублей.
Напомним, как развивались события. 7 декабря в банке обнаружили пропажу. Во всяком случае, озвучили это ЧП именно в тот день. Огласили весь список: чохом из финансового учреждения «сплыли» 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро.
Напомним, как развивались события. 7 декабря в банке обнаружили пропажу. Во всяком случае, озвучили это ЧП именно в тот день. Огласили весь список: чохом из финансового учреждения «сплыли» 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро.
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Имя подозреваемой всплыло быстро, тем более что она засветилась на видео. Кассир Анна Григорьева пыталась скрываться, и какое-то время ей это удавалось. Восемь лет она проработала в этом банке, никаких нареканий не было.
Супруг Анны откровенничал с телевизионщиками, что долги у семьи есть. Точнее, у него: за купленную в кредит квартиру и по букмекерским ставкам. Известно, что пара уже два года назад начала бракоразводный процесс, который все не кончается.
14 декабря Анна явилась в полицию. Мать уговорила ее сдаться. «Денег нет», — заявляла тогда Григорьева. Саму, мол, ограбили.
Супруг Анны откровенничал с телевизионщиками, что долги у семьи есть. Точнее, у него: за купленную в кредит квартиру и по букмекерским ставкам. Известно, что пара уже два года назад начала бракоразводный процесс, который все не кончается.
14 декабря Анна явилась в полицию. Мать уговорила ее сдаться. «Денег нет», — заявляла тогда Григорьева. Саму, мол, ограбили.
И вот сегодня часть похищенного все же нашлась. Два миллиона были спрятаны в тайнике, оборудованном в гараже. Еще 180 тысяч предприимчивая пара частью припрятала в доме, частью щедро раздала родне.
Полиция изъяла автомобиль семейства, он пойдет в компенсацию ущерба банку. Что касается фигурантов дела, то арестован и супруг главной подозреваемой. Следователи уверены, что без его участия в деле определенно не обошлось.
Полиция изъяла автомобиль семейства, он пойдет в компенсацию ущерба банку. Что касается фигурантов дела, то арестован и супруг главной подозреваемой. Следователи уверены, что без его участия в деле определенно не обошлось.
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Ну все понятно ,где деньги ..такое уже было не давно в Башкирии .