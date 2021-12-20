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Если хорошо поискать: пока правоохранители обнаружили два миллиона «с копейками»

Если хорошо поискать: пока правоохранители обнаружили два миллиона «с копейками» (2 фото)

Автор:
20 декабря 2021 20:14
Сообщество : Криминал
Метки: Альфа-банк   авто   арест   кассирша   кража   миллионы   полиция   следствие   
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В Красноярском крае нашли часть похищенных из Альфа-банка денег.
Детективный сериал с похищением почти 23 миллионов рублей из банка в Красноярском крае продолжается. Подозреваемая, кассир Анна Григорьева придумала занимательную историю о том, что деньги у нее умыкнули некие неизвестные. Примет, естественно, она не запомнила. Но оперативники не сдавались. Ищите и обрящете, это правило сработало и на сей раз. Нашли, правда, не все: 2 миллиона 180 тысяч рублей.

Напомним, как развивались события. 7 декабря в банке обнаружили пропажу. Во всяком случае, озвучили это ЧП именно в тот день. Огласили весь список: чохом из финансового учреждения «сплыли» 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро.
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Имя подозреваемой всплыло быстро, тем более что она засветилась на видео. Кассир Анна Григорьева пыталась скрываться, и какое-то время ей это удавалось. Восемь лет она проработала в этом банке, никаких нареканий не было.

Супруг Анны откровенничал с телевизионщиками, что долги у семьи есть. Точнее, у него: за купленную в кредит квартиру и по букмекерским ставкам. Известно, что пара уже два года назад начала бракоразводный процесс, который все не кончается.

14 декабря Анна явилась в полицию. Мать уговорила ее сдаться. «Денег нет», — заявляла тогда Григорьева. Саму, мол, ограбили.
И вот сегодня часть похищенного все же нашлась. Два миллиона были спрятаны в тайнике, оборудованном в гараже. Еще 180 тысяч предприимчивая пара частью припрятала в доме, частью щедро раздала родне.
Полиция изъяла автомобиль семейства, он пойдет в компенсацию ущерба банку. Что касается фигурантов дела, то арестован и супруг главной подозреваемой. Следователи уверены, что без его участия в деле определенно не обошлось.

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Метки: Альфа-банк   авто   арест   кассирша   кража   миллионы   полиция   следствие   
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15  комментариев
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6k
Bartello 2 часа назад
Денег нет, но вы ищите.
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1k
Миша 12 минут назад
И как они поступят с этим обнаруженным миллионом, все 600 тысяч вернут потерпевшим, или будут хранить эти 400 тысяч как вещественные доказательства, до окончания следствия?
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27k
Notan Blaine 42 минуты назад
23 миллиона, жалкие гроши. Тут один сбежавший застройщик вывел более миллиарда и ни чего, по-прежнему дружит с губернатором Московской области.
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2k
Sergius SPb 42 минуты назад
Киздить пока память не восстановит.
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11k
Kucher Час назад
Альфа-банк кипрский, а землю роют наши сыщики.
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127
Трям Kucher 9 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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−27
На хер ЗАПАД! 2 часа назад
Уважение!Западные банки настроены,чтобы нас опустить и разозлить
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394
Bendix 2 часа назад
Воровство - грех и преступление. Не надо оправданий. Сдались сами - самую большую скидку. Жукуют - прокурор, работай!
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163
Шурман 2 часа назад
Дадут условку , 2 года на подписку и 25 Лямов отмыты , делов то . Я хз какая средняя зарплата в России , в Европе я бы не рискнул за это бабло , даже руку не подниму .
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163
Шурман 2 часа назад
Я не знаю что происходит но похоже фишки это филиал Рамблера , заходишь туда прочитать новости и через час все тоже самое на фишках .
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873
Старичок 2 часа назад
остальное вряд ли найдут, если у тетки все с головой в порядке.
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4k
Дмитрий 2 часа назад
Денег нет и не ждите!- сказала Григорьева задержавшим её полицейским.
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17k
Vital Idol 2 часа назад
Политические оппоненты подкинули....
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592
Mixan 2 часа назад
у него: за купленную в кредит квартиру и по букмекерским ставкам.
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Ну все понятно ,где деньги ..такое уже было не давно в Башкирии .
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Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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