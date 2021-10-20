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В Австралии мужчина использовал фронтальный погрузчик для кражи мотоциклов, а затем пытался скрыться на нем от полиции

В Австралии мужчина использовал фронтальный погрузчик для кражи мотоциклов, а затем пытался скрыться на нем от полиции (3 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2021 14:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Австралия   авто   автомир   автомобили   воровство   кража   погрузчик   трактор   
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41-летний мужчина из Квинсленда был арестован после того, как на украденном фронтальном погрузчике устроил хаос в Западном Ипсвиче. В 4 утра он разнес витрину магазина с мотоциклами, а затем, украв два байка, пытался скрыться от полиции.

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Метки: Австралия   авто   автомир   автомобили   воровство   кража   погрузчик   трактор   
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