В Австралии мужчина использовал фронтальный погрузчик для кражи мотоциклов, а затем пытался скрыться на нем от полиции

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41-летний мужчина из Квинсленда был арестован после того, как на украденном фронтальном погрузчике устроил хаос в Западном Ипсвиче. В 4 утра он разнес витрину магазина с мотоциклами, а затем, украв два байка, пытался скрыться от полиции.
Уходя от полицейских, он повредил несколько заборов, выезжал на железнодорожные пути, пока его путь не преградило дерево у вокзала Динмор.
Затем мужчина попытался сбежать пешком, но его выследил отряд полицейских собак. Он был арестован, прячась в высокой траве у ручья около 5 утра.
Задержанному предъявлены серьезные обвинения, в том числе проникновение в помещение и совершение кражи, опасная эксплуатация транспортного средства, проезд по железной дороге, незаконное завладение транспортным средством и умышленное повреждение чужого имущества и воспрепятствование действиям полиции.
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