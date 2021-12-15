В Улан-Удэ парень сбил бабушку с внуком и уехал, не дождавшись сотрудников ГИБДД

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20-летний водитель «Ниссан Теана» сбил на пешеходном переходе 62-летнюю женщину и её 9-летнего внука. После ДТП парень поинтересовался здоровьем пострадавших, но вскоре поспешил удалиться.
Через некоторое время автомобилист, увидев, что его разыскивают в местных пабликах, сам вернулся на место ДТП. Молодой водитель рассказал, что машина принадлежит его другу.
- Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение для осмотра, - рассказали в пресс-службе УГИБДД РБ.
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Но бабка с внуком тоже без мозгов! Так смело идти перед приближающейся на скорости машиной, свет фар которой виден за несколько километров.