FISHKINET
Сообщество Аварии 5101 пост • 486 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
В Улан-Удэ парень сбил бабушку с внуком и уехал, не дождавшись сотрудников ГИБДД

В Улан-Удэ парень сбил бабушку с внуком и уехал, не дождавшись сотрудников ГИБДД (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2021 11:50
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
516
1
1
20-летний водитель «Ниссан Теана» сбил на пешеходном переходе 62-летнюю женщину и её 9-летнего внука. После ДТП парень поинтересовался здоровьем пострадавших, но вскоре поспешил удалиться.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Вася 2 часа назад
там превышение скорости нехилое, учитывая погодные условия и освещение и подавно, тем более сучонок в 20 без опыта. пусть оплатит пострадавшим минимум стоимость тачки "друга" в качестве компенсации. сажать на бесплатную жрачку смысла меньше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
АлексЮстасу 24 минуты назад
Ни по каким обстоятельствам нельзя оправдывать водителя, сбивающего пешеходов на предназначенном для них пешеходном переходе. ПДД - закон для водителя. Всё остальное (возраст, опыт, освещение, погодные условия и прочее) - отмазки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70k
Иван 40 минут назад
То что уехал - П.И.Д.О.Р.С!
Но бабка с внуком тоже без мозгов! Так смело идти перед приближающейся на скорости машиной, свет фар которой виден за несколько километров.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
кот базилий 2 часа назад
Он уехал потому что еще "маленький" и его наверно простят. Он же "ненарочно", случайно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Байки из склепа на Красной площади Байки из склепа на Красной площади Будто специально выцеливал: наезд на пешехода в Тульской области Будто специально выцеливал: наезд на пешехода в Тульской области Решила немного срезать: в Волгограде автобус сбил пенсионерку Решила немного срезать: в Волгограде автобус сбил пенсионерку Под Екатеринбургом водитель отвлекся на своего ребенка и сбил чужого Под Екатеринбургом водитель отвлекся на своего ребенка и сбил чужого Авария дня. Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в Череповце Авария дня. Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в Череповце Водитель отвлекся от дороги и сбил пешехода в Брянске Водитель отвлекся от дороги и сбил пешехода в Брянске
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1827790



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Куда пропал Рахат Лукумыч: история Амаяка Акопяна
3
118
Куда пропал Рахат Лукумыч: история Амаяка Акопяна
Как сейчас выглядит и чем занимается модель, сыгравшая Т-Х в третьем "Терминаторе"?
1
73
Как сейчас выглядит и чем занимается модель, сыгравшая Т-Х в третьем "Терминаторе"?
Набирающие популярность в сообществах
Простые способы улучшить качество мобильных фотографий
0
11
Простые способы улучшить качество мобильных фотографий
Лучшие российские фильмы ужасов, за которые не стыдно
7
28
Лучшие российские фильмы ужасов, за которые не стыдно
В одном из питерских баров клиентам демонстрируют весьма своеобразную рекламу
В одном из питерских баров клиентам демонстрируют весьма своеобразную рекламу
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Новогоднее настроение
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#история#факты#юмора#Ynews#Москва#сарказм#в мире#дтп
#фото#интересно#картинки#люди#интересное#новости#автомобили#смешные#фильм#криминал
#ватермарк#животные#приколы#СССР#Разное#кино#комментарии#подборка#кот#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться