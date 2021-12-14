Наглый водитель «Мерседеса» хотел объехать всех по встречной полосе, но не получилось

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В Перми камера уличного наблюдения засняла момент интересного ДТП с участием наглеца на «Мерседесе». Он объезжал всех по встречной полосе на красный свет, но на его пути появилась «Калина».
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Мерседес двигался по прямой.
Вина Калины очевидна ... Не убедился в безопасности манёвра!
"Мерседес" все таки)))