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Наглый водитель «Мерседеса» хотел объехать всех по встречной полосе, но не получилось

Наглый водитель «Мерседеса» хотел объехать всех по встречной полосе, но не получилось (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 декабря 2021 12:22
Сообщество : Аварии
Метки: Mercedes   аварии   авто   авто аварии   автохам   видео   встречка   дтп   
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В Перми камера уличного наблюдения засняла момент интересного ДТП с участием наглеца на «Мерседесе». Он объезжал всех по встречной полосе на красный свет, но на его пути появилась «Калина».

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Метки: Mercedes   аварии   авто   авто аварии   автохам   видео   встречка   дтп   
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18  комментариев
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5k
Sabay Час назад
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335
Киса Кацман 3 минуты назад
Водитель на Калине совершал манёвр, связанный с изменением направления.
Мерседес двигался по прямой.
Вина Калины очевидна ... Не убедился в безопасности манёвра!
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7k
Игорь 17 минут назад
ну наверное раньше прокатывало
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16k
speaktr-st Полчаса назад
Ставлю на черное.
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−45
detective 36 минут назад
1 мудак создал проблемы всем
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1k
Victor 37 минут назад
вот я представляю глаза водителя калины, поворачиваешь такой, а тут какой-то x.y с горы в тебя едет.
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5k
М С 55 минут назад
Жалко, что не грузовик...
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2k
Александр Алехин Час назад
Педераст в самом плохом смысле.
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Frank Borman Час назад
Э, брат! У меня любимая овечка рожает, в роддом везу! Пропусти, да!
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12k
Eltiftel Час назад
у водителя мерса
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16k
бат св Час назад
водитель на "Калине" мог бы и пропустить..
"Мерседес" все таки)))
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2k
kuchipachi Час назад
куда водитель калины прёт??? не видит что ли, мерседес едет??? премиум авто! мог бы и пропустить! совсем уже холопы страх потеряли!
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41k
dima423 Час назад
Ну че классно, тут еще по любому лишение прав)
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1k
Куда катимся? Час назад
Очередной хозяин жизни, у которого крутятся бабки, а челядь его не пропускает.
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1k
Viktor Час назад
На клапан придавило - обосрался водятел мерина .
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9k
Александр 2 часа назад
Запорожец сейчас найти трудно. Теперь будут анекдоты про Ваз и Мерседес)
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37
zapisduny 2 часа назад
Че пристали, может он англичанин...
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5k
Максим 2 часа назад
Как перекрыть движение за считанные секунды? Спроси водителя мерседеса!
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