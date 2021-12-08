Паспорт нон грата: почему белорусские автодилеры не хотят продавать автомобили россиянам

"Мы уже сталкивались с ситуациями, когда россияне звонят и просят продать автомобиль. Мы в таком случае предлагаем схему, по которой клиент оформляет машину на родственников у нас в стране, у которых есть гражданство или вид на жительство. Потом этот автомобиль можно переоформить уже непосредственно на нового собственника. Потому что на российский паспорт автомобиль мы оформить не можем", — приводит слова одного из белорусских дилерских центров Autonews.ru.

Эксперт Руслан Кривонос, который специализируется на ввозе и вывозе машин из Белоруссии рассказал в интервью корреспонденту портала, что запрет на продажу автомобилей связан с тем, что автопроизводители стараются таким образом разделять зоны продаж машин и регулировать потоки. По его словам, прямого запрета дилеры на продажу машин россиянам не получают, но импортер делать это настоятельно не рекомендует.

Теперь отказами белорусских автодилеров продавать машины россиянам заинтересовались в Департаменте антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии. Специалисты антимонопольных органов уже начали расследование.