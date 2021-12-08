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Паспорт нон грата: почему белорусские автодилеры не хотят продавать автомобили россиянам

Паспорт нон грата: почему белорусские автодилеры не хотят продавать автомобили россиянам (3 фото)

Автор:
08 декабря 2021 15:21
Сообщество : Автомир
Метки: Белоруссия   Россия   автодилеры   автомобили   автосалоны   завышение цен   завышение цен на авто   
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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) проверит белорусских и российских автодилеров на предмет сговора о разделе товарного рынка по составу покупателей. Возможно, это как-то прояснит вопрос о том, почему с российским паспортом купить напрямую авто в автосалонах Белоруссии практически невозможно.

Более чем в 10 дилерских центрах в Белоруссии, куда позвонил корреспондент Autonews.ru, заявили, что не могут продать машину гражданину с российским паспортом. Продавцы рассказывали, что им известна проблема с навязыванием дополнительных опций в России, но помочь с этим они никак не могут и ссылались на договоренности с российскими дилерами, согласно которым, россиянам продавать машины вообще нельзя, предлагая серые обходные схемы, - об этом сообщает Autonews.ru .

А ведь именно на белорусский рынок в попытке сэкономить на покупке новых автомобилей и не доплачивать за дорогостоящие навязанные опции переключились российские покупатели.

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"Мы уже сталкивались с ситуациями, когда россияне звонят и просят продать автомобиль. Мы в таком случае предлагаем схему, по которой клиент оформляет машину на родственников у нас в стране, у которых есть гражданство или вид на жительство. Потом этот автомобиль можно переоформить уже непосредственно на нового собственника. Потому что на российский паспорт автомобиль мы оформить не можем", — приводит слова одного из белорусских дилерских центров Autonews.ru.

Эксперт Руслан Кривонос, который специализируется на ввозе и вывозе машин из Белоруссии рассказал в интервью корреспонденту портала, что запрет на продажу автомобилей связан с тем, что автопроизводители стараются таким образом разделять зоны продаж машин и регулировать потоки. По его словам, прямого запрета дилеры на продажу машин россиянам не получают, но импортер делать это настоятельно не рекомендует.

Теперь отказами белорусских автодилеров продавать машины россиянам заинтересовались в Департаменте антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии. Специалисты антимонопольных органов уже начали расследование.

Сколько по времени оно продлится, пока неизвестно. Согласно утвержденному порядку, процессуальный срок не должен превышать 90 рабочих дней. Но если потребуется, его могут продлить на срок не более, чем 60 рабочих дней.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии рассказали, что коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора и отказ не допускается. Также, согласно ответу за подписью замминистра Андрея Картуна, отказ дилера продавать автомобиль россиянам нарушает нормы закона «О защите прав потребителей"

Ранее СМИ сообщили, что владельцы автобрендов, в частности, представительство Skoda, разослало по дилерским центрам письмо, в котором сообщается о «недопустимости превышения максимальных цен перепродажи, установленных поставщиком», копия письма оказалась в распоряжении Telegram-канала Banksta. Чешская марка пригрозила продавцам санкциями за накручивание цен, так как это является нарушением дилерского соглашения и российского законодательства, сообщает Motor.ru.

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Метки: Белоруссия   Россия   автодилеры   автомобили   автосалоны   завышение цен   завышение цен на авто   
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Квантовый_Слесарь_82 2 часа назад
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5k
KonstantinLeirov 2 часа назад
Где такие цены из второй колонки? Только если в рекомендации завода изготовителя.
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12k
Великий Кормчий 2 часа назад
Автор только очнулся?
Это норм.
Кстати, с 5го января ждите новых приколов от дилеров и от того, чьё имя нельзя произносить вслух....
ФСЁ! Допрыгались!
Намордники на рожу и в стойло!
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KlyaksaZ

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