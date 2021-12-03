— По предварительным данным, 24-летний водитель Kia не справился с управлением, съехал с дороги с последующим опрокидыванием и наездом на препятствие. В результате происшествия 28-летняя пассажирка была госпитализирована, однако в больнице она скончалась. 24-летний водитель не пострадал. Установлено, что водитель и пассажирка не были пристёгнуты ремнями безопасности, — сообщили корреспонденту в отделе пропаганды областной ГИБДД.