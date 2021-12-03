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В Прокопьевском районе 24-летний водитель кроссовера Kia Sportage вылетел с трассы и врезался в придорожное кафе. Пассажирка от удара вылетела из салона авто и погибла.
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— По предварительным данным, 24-летний водитель Kia не справился с управлением, съехал с дороги с последующим опрокидыванием и наездом на препятствие. В результате происшествия 28-летняя пассажирка была госпитализирована, однако в больнице она скончалась. 24-летний водитель не пострадал. Установлено, что водитель и пассажирка не были пристёгнуты ремнями безопасности, — сообщили корреспонденту в отделе пропаганды областной ГИБДД.
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