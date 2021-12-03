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Авария дня. В Кемеровской области автомобиль вылетел с трассы и врезался в придорожное кафе

Авария дня. В Кемеровской области автомобиль вылетел с трассы и врезался в придорожное кафе (4 фото + 1 видео)

Автор:
03 декабря 2021 11:08
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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В Прокопьевском районе 24-летний водитель кроссовера Kia Sportage вылетел с трассы и врезался в придорожное кафе. Пассажирка от удара вылетела из салона авто и погибла.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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5  комментариев
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19k
KOSTELLO Час назад
Это куда ж он так спешил?
Голодный был наверное…
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40k
Олег Полчаса назад
лучшей рекламы ремней безопасности не придумать! А по факту- идиот угандошил девочку и крепко попал на неприятности
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5k
Бу 40 минут назад
Водитель дибил
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22k
MrGod 47 минут назад
А что купить то он хотел в кафе, не знаете?
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3k
Дмитрий Час назад
Реклама "Холди"?
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