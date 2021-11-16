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Авария дня. Жуткое ДТП с возгоранием в Тверской области

Авария дня. Жуткое ДТП с возгоранием в Тверской области (4 фото + 1 видео)

Автор:
16 ноября 2021 11:10
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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На трассе в Рамешковском районе 31-летний водитель Skoda Felicia выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой Skania.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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9  комментариев
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2k
Illuminat 2 часа назад
Шкода Фелиция? Это же ровесница тазовой девятки. Я думал, их нет уже...
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454
Павел Сергиевский 20 минут назад
Не знаю, куда он торопился, но он точно успел...
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21k
Inter Полчаса назад
фуровод чего то так легко сложился, там на остановке чуть не убрал человека
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12
Clutchburn Час назад
Суицидник походу
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19k
Сергей Шишкин 2 часа назад
Фуровод ещё и самонавёлся в остановку.
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836
Hallo FreeSpace 2 часа назад
заснул чтоль ?
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