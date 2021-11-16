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На трассе в Рамешковском районе 31-летний водитель Skoda Felicia выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой Skania.
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От удара легковушка разлетелась на куски и загорелась. Водитель погиб на месте происшествия.
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