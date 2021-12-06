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Авария дня. Страшное ДТП с погибшими в Липецке

Авария дня. Страшное ДТП с погибшими в Липецке (1 фото + 3 видео)

Автор:
06 декабря 2021 10:48
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авария дня   авто   видео   дтп   женщина за рулем   смертельное дтп   
1675
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В Липецке 21-летняя девушка за рулем ВАЗ-2114 вылетела на встречную полосу и столкнулась с«Киа». От удара ВАЗ перевернулся на крышу.
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Метки: ВАЗ   аварии   авария дня   авто   видео   дтп   женщина за рулем   смертельное дтп   
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22  комментария
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366
Максим Максимов 2 часа назад
Судя по резкому манёвру вправо - возможно водитель залипла в телефоне, а возможно, что у впереди идущей машины не работали стоп-сигналы. Во всяком случае налицо НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДИСТАНЦИИ
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65k
Нанук Паналык 6 минут назад
Тазы продолжают собирать свой страшный урожай...
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1k
Max 11 минут назад
Опасный маневр "шашечка" при ледяной корке со снегом между полос и у бордюра. Сначала создала занос при перестроении и продолжила его на корке у бордюра. По сравнению с полным гололедем или снежным настом, такая "чищенная" дорога опасней. Потому что в первом случае скорость будет не больше 40 км/ч., а во втором наличие условно чистого асфальта провоцирует разгоняться до нештрафуемых 110. Нежданчики в виде подобных снежно-ледяных накатов на такой скорости дают печальный результат.
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8k
djinn 19 минут назад
отдельно замечу- наш автопром вообще надо запрещать в современном мире- подушек нет, как и стабилизации ,АБС, пассивная безопасность- при любой серьезной аварии гроб на колесах.
В данной ситуации ясно кто виноват- все равно жалко людей. А на счет "залипла в телефоне"- сомневаюсь, новичок на МКПП- сложновато и страшно залипать.
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25k
Скептик-материалист 40 минут назад
Мож "учитель" всё это учинил? Увидел девушку сзади, возможно болтающую по телефону, решил подшутить, резко тормознул, девушка шарахнулась вправо, чтобы не ударить его ну и дальше всё печально
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2k
Frank Borman Час назад
Баба за рулем - спасайся, кто может.
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23k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
Простой бетонный отбойник на разделительной полосе уменьшает смертность на дороге на 90%
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
"Тошнот" в левом ряду виноват! Ну, дорожники, тоже, погода...
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54k
Алекс Юстасов 2 часа назад
Печально.
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10k
Karelian 2 часа назад
Надеюсь встречные не сильно пострадали.
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19k
KOSTELLO 2 часа назад
Всем баранам и новичкам за руле хочу сказать - ТОРМОЗИТЕ ДО УПОРА ИДИОТЫ!!!!!
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366
Максим Максимов KOSTELLO 2 часа назад
в зеркало давно смотрелся, овцебык?
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291
В. Л. Максим Максимов 53 минуты назад
А я с Костелло согласен, нехер рулём смыкать при торможении. И нехер на хвосте висеть. Всегда нервничаю, когда вижу сзади курицу. Даже без телефона в её руке.
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