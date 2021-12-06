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В Липецке 21-летняя девушка за рулем ВАЗ-2114 вылетела на встречную полосу и столкнулась с«Киа». От удара ВАЗ перевернулся на крышу.
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Погибла 21-летняя водитель ВАЗ и ее 56-летняя мать. Вторая пассажирка автомобиля, которой 32 года, была госпитализирована, но вскоре скончалась.
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В данной ситуации ясно кто виноват- все равно жалко людей. А на счет "залипла в телефоне"- сомневаюсь, новичок на МКПП- сложновато и страшно залипать.
Его дорожники за руль посадили и педальки жали?
Кстати дорога в достаточно нормальном состоянии, или ее надо еще беличьим хвостиком подметать?
Либо ждешь, что такой снаряд тебе со встречки прилетит.
Вариант сам выберешь?
Я всегда в своей полосе торможу
И все те, кто мне тут минусы ставит, будет другого мнения, когда им в лоб со встречки такая овца прилетит