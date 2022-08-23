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На Киевском шоссе в Гатчинском районе у деревни Новое Колено произошло столкновение трёх автомобилей. Водитель "Форда" решил развернуться и столкнулся с обгоняющим "Мерседесом", также участником ДТП стал автомобиль с регистратором.
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Предыдущая часть
Алина, разместившая видео момента ДТП, просит помочь разобраться в степени вины причастных к произошедшему.
Момент столкновения
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
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