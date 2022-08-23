FISHKINET
Сообщество Аварии 5834 поста • 512 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Авария дня. ДТП с тремя автомобилями на трассе в Ленинградской области

Авария дня. ДТП с тремя автомобилями на трассе в Ленинградской области

Автор:
23 августа 2022 12:54
Сообщество : Аварии
Метки: Mercedes   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   
777
1
2
На Киевском шоссе в Гатчинском районе у деревни Новое Колено произошло столкновение трёх автомобилей. Водитель "Форда" решил развернуться и столкнулся с обгоняющим "Мерседесом", также участником ДТП стал автомобиль с регистратором.
Предыдущая часть

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Mercedes   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Алексей 4 часа назад
А рег мог чуть активнее тормозить? Времени и расстояния было дохуа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
BiZ Час назад
разворотчик виновен
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Игорь Час назад
Алина просит помочь разобраться в степени вины причастных к произошедшему.... - это кто виноват что ей в бочину въехал Форд?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Яков Час назад
С первых секунд было ясно кто выпилится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Лещ 4 часа назад
Опять очередной обмудок решил слева обьехать встречку и попал в ДТП... Движение у нас правостороннее!!! При разьезде с встречным авто всегда держитесь правее!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Александр 4 часа назад
Как трудно искать виноватого, когда нет мотоцикла
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
366
Александр Богомолов Александр Час назад
и пешехода)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Кружок 4 часа назад
Виноват Рег, естественно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

355562



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Дирндль: что за интересное платье носят немецкие девушки
Дирндль: что за интересное платье носят немецкие девушки
Миронов, Янковский и Евстигнеев : Интересные снимки советских артистов
Миронов, Янковский и Евстигнеев : Интересные снимки советских артистов
Набирающие популярность в сообществах
Обыкновенная красота — Девушки России, лица нашего времени. Часть 1⁠⁠
Обыкновенная красота — Девушки России, лица нашего времени. Часть 1⁠⁠
Авария дня. Сон ценою в жизнь на трассе в Ленинградской области
Авария дня. Сон ценою в жизнь на трассе в Ленинградской области
Двенадцать с половиной причин завести робопылесос
Двенадцать с половиной причин завести робопылесос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Хорошо в гостях у деда

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#картинки#в мире#дтп#история#фотографии#природа#позитив#драка
#Юмор#прикол#интересное#автомир#кино#Приколы#авто аварии#знаменитости#смешно#актеры
#интересно#факты#автомобили#аварии#подборка#забавно#Ynews#люди#шоу бизнес#Еда
Двенадцать с половиной причин завести робопылесос Двенадцать с половиной причин завести робопылесос Авария дня. В Кирове в ДТП с автобусом погибли две молодые девушки Авария дня. В Кирове в ДТП с автобусом погибли две молодые девушки Авария дня. Смертельное лобовое столкновение в Ленинградской области Авария дня. Смертельное лобовое столкновение в Ленинградской области Авария дня. Мужчина и его дочь погибли в ДТП в Башкирии Авария дня. Мужчина и его дочь погибли в ДТП в Башкирии Безумный обгон и закономерная смерть: момент ДТП в Кировской области Безумный обгон и закономерная смерть: момент ДТП в Кировской области Авария дня. В Йошкар-Оле Mercedes опрокинулся на бок после столкновения с Audi Авария дня. В Йошкар-Оле Mercedes опрокинулся на бок после столкновения с Audi

На что жалуетесь?

Вернуться