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В Севастополе "взбесившийся трактор" снёс забор и едва не сбил пешехода

В Севастополе "взбесившийся трактор" снёс забор и едва не сбил пешехода (2 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2021 18:42
Сообщество : Аварии
Метки: Севастополь   видео   дтп   трактор   школьник   
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Школьник не пострадал только благодаря своей реакции.

Необычное ДТП с участием трактора в Севастополе попало на камеры наружного наблюдения. На записи видно, как трактор вместо того, чтобы повернуть, не сбавляя скорости сносит ограждение и "запрыгивает" на тротуар. В этот момент там находился школьник, который успел пригнуться и отскочить от ковша, который угрожал размозжить ему голову.

Инцидент произошёл в среду днём рядом с остановкой общественного транспорта "Улица Кожанова". В главке МВД сообщили, что никто в ДТП не пострадал.


«В ходе мониторинга сети сотрудниками полиции обнаружена видеозапись, в которой на перекрестке улиц Гоголя и Кожанова произошёл наезд спецтехникой на препятствие – дорожное ограждение и выезд на тротуар. Пострадавших в ДТП нет. С целью установления всех обстоятельств произошедшего и вины водителя, сотрудниками ГИБДД направлен запрос о предоставлении полной версии видеозаписи ДТП для проведения проверки», - заявили ГУ МВД по Севастополю.


По предварительной версии, водитель трактора не справился с управлением и потерял контроль. Надеемся, что не над собой.

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Метки: Севастополь   видео   дтп   трактор   школьник   
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6  комментариев
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Напомните, как там звучит определение ДТП?
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Lango 2 минуты назад
В телефон завтыкал видимо.
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Фobosgrunt 17 минут назад
как можно настолько потерять контроль, из кабины водитель вывалился?
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KOSTELLO Час назад
Вообще что ли пи.з.данько?
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