В Севастополе "взбесившийся трактор" снёс забор и едва не сбил пешехода

Инцидент произошёл в среду днём рядом с остановкой общественного транспорта "Улица Кожанова". В главке МВД сообщили, что никто в ДТП не пострадал.





«В ходе мониторинга сети сотрудниками полиции обнаружена видеозапись, в которой на перекрестке улиц Гоголя и Кожанова произошёл наезд спецтехникой на препятствие – дорожное ограждение и выезд на тротуар. Пострадавших в ДТП нет. С целью установления всех обстоятельств произошедшего и вины водителя, сотрудниками ГИБДД направлен запрос о предоставлении полной версии видеозаписи ДТП для проведения проверки», - заявили ГУ МВД по Севастополю.





По предварительной версии, водитель трактора не справился с управлением и потерял контроль. Надеемся, что не над собой.