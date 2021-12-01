В Севастополе "взбесившийся трактор" снёс забор и едва не сбил пешехода

Школьник не пострадал только благодаря своей реакции.
Необычное ДТП с участием трактора в Севастополе попало на камеры наружного наблюдения. На записи видно, как трактор вместо того, чтобы повернуть, не сбавляя скорости сносит ограждение и "запрыгивает" на тротуар. В этот момент там находился школьник, который успел пригнуться и отскочить от ковша, который угрожал размозжить ему голову.
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Инцидент произошёл в среду днём рядом с остановкой общественного транспорта "Улица Кожанова". В главке МВД сообщили, что никто в ДТП не пострадал.
«В ходе мониторинга сети сотрудниками полиции обнаружена видеозапись, в которой на перекрестке улиц Гоголя и Кожанова произошёл наезд спецтехникой на препятствие – дорожное ограждение и выезд на тротуар. Пострадавших в ДТП нет. С целью установления всех обстоятельств произошедшего и вины водителя, сотрудниками ГИБДД направлен запрос о предоставлении полной версии видеозаписи ДТП для проведения проверки», - заявили ГУ МВД по Севастополю.
По предварительной версии, водитель трактора не справился с управлением и потерял контроль. Надеемся, что не над собой.
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