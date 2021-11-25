FISHKINET
Сообщество Аварии 5035 постов • 485 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Любитель поворачивать вторым рядом получил хороший урок

Любитель поворачивать вторым рядом получил хороший урок (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 ноября 2021 12:08
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   автохам   видео   дтп   учитель на дороге   
663
1
1
Водитель «Волги» с регистратором не позволил наглому водителю BMW повернуть вторым рядом. Разумеется, обиженный Беэмвешник захотел отомстить своему обидчику.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   автохам   видео   дтп   учитель на дороге   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
42k
Элек Мек Час назад
Волгу жалко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Александр Минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей 14 минут назад
Это же каким дебилом надо быть, что самому лезть под другую машину??? Очень хочется посмотреть на лицо долбоводителя БМВ, когда он ДПС будет объяснить произошедшее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
228
Аккаунт удален 15 минут назад
лучи добра волговоду и огромный респект, за то, что петуху дал пинок под зад. а то развелось
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Aqueronte 16 минут назад
Интересна реакция водятла на бумере, он же вышел наверно, что-то объяснять пытался, пояснить за свое поведение. Он вообще хоть что вразумительное смог промычать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
442
Собака Полчаса назад
Волговода никогда не испугаешь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Максим 48 минут назад
Эх, обидели водителя БМВ дважды. Сначала не пустили при нарушении, потом не испугались, когда пустоголовый щемил. Как так? Зачем теперь покупать глубоко бушный премиум?! Обнаглели холопы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Barachek_Obachek 49 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Чистота по сходной цене: современный робот-пылесос, который всем по карману Чистота по сходной цене: современный робот-пылесос, который всем по карману Авария дня. Дорожный "учитель" устроил смертельное ДТП Авария дня. Дорожный "учитель" устроил смертельное ДТП Авария дня. Смертельное столкновение с «копейкой» в Татарстане Авария дня. Смертельное столкновение с «копейкой» в Татарстане Авария дня. «ГАЗель» сломалась пополам Авария дня. «ГАЗель» сломалась пополам В Екатеринбурге быстрый водитель BMW влетел в столб В Екатеринбурге быстрый водитель BMW влетел в столб В Красноярске водитель «Кайенна» решил самоутвердиться за счет женщины и спровоцировал столкновение В Красноярске водитель «Кайенна» решил самоутвердиться за счет женщины и спровоцировал столкновение
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

704509



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Культура кишлака побеждает в городах, где много пришлых
0
158
Культура кишлака побеждает в городах, где много пришлых
Евгений Лебедев: ел объедки в столовой, спал на вокзалах и мечтал сыграть дерево
2
41
Евгений Лебедев: ел объедки в столовой, спал на вокзалах и мечтал сыграть дерево
Набирающие популярность в сообществах
Хранители Белого моря
0
4
Хранители Белого моря
Автовсячина
0
14
Автовсячина
Чистота по сходной цене: современный робот-пылесос, который всем по карману
Чистота по сходной цене: современный робот-пылесос, который всем по карману
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Я своего рода тоже художник
0
0

Лучшие демотиваторы
А ещё они называли тебя дранной шкурой
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#ватермарк#картинки#кино#Ynews#Россия#забавно#Разное#СССР
#фото#животные#люди#дтп#сша#автомобили#в мире#Жизнь#позитив#прикольные
#интересно#факты#история#новости#подборка#автомир#фильм#приколы#сарказм#авария

На что жалуетесь?

Вернуться