Любитель поворачивать вторым рядом получил хороший урок

663
1
1
Водитель «Волги» с регистратором не позволил наглому водителю BMW повернуть вторым рядом. Разумеется, обиженный Беэмвешник захотел отомстить своему обидчику.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- В Петербурге обочечник поцарапал весь бок своему Мерседесу
- Авария дня. «ГАЗель» сломалась пополам
- Авария дня. Гонщик на BMW столкнулся с Toyota
- Гонщик на BMW попал в ДТП и остался без колеса
- Авария дня. Смертельное столкновение с «копейкой» в Татарстане
Метки: BMW аварии авто авто аварии автохам видео дтп учитель на дороге
25
Понравилось25
Новости партнёров