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Авария дня. В Свердловской области вылетевший на остановку автомобиль сбил женщину

Авария дня. В Свердловской области вылетевший на остановку автомобиль сбил женщину (3 фото + 2 видео)

Автор:
19 ноября 2021 11:04
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   
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В Верхней Пышме 61-летний за рулем ВАЗ-2115, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю Lexus IS250 под управлением 23-летнего парня. После столкновения отечественную легковушку отбросило на остановку общественного транспорта.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   
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4  комментария
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9k
ScorpionDS 2 часа назад
Сомневаюсь, что Лексус соблюдал скоростной режим.
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1k
Bilulik Полчаса назад
Практически по всей В.Пышме знаки ограничения 40 висят, лежачие полицейские натыканы, камеры на каждом перекрёстке и пешеходные переходы, соответственно все ездят не спеша, так как это какой-то кошмар для водителя, а не город Но, уменяжлексус ....
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Леший 36 минут назад
лексус струячил на пожар
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57k
pynh 2 часа назад
Редбул сарай на заднем фоне еще не засудил?
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