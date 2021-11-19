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В Верхней Пышме 61-летний за рулем ВАЗ-2115, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю Lexus IS250 под управлением 23-летнего парня. После столкновения отечественную легковушку отбросило на остановку общественного транспорта.
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56-летнюю женщину-пешехода госпитализирована в лечебное учреждение с многочисленными травмами.
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