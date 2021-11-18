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Авария дня. В Казани пьяный водитель снес двух пешеходов

Авария дня. В Казани пьяный водитель снес двух пешеходов (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 ноября 2021 11:35
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   пьяный за рулем   смертельное дтп   
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В Казани на улице Тэцевская пьяный водитель кроссовера Ford сбил мужчину и женщину, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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Метки: аварии   авто   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   пьяный за рулем   смертельное дтп   
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33k
Опаньки Час назад
синий ублюдок
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52
Abeille133 Полчаса назад
не не не , не пил конечно.... понюхал только в прошлом году.
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3k
satra Полчаса назад
Если выйти на улицу и спросить у 10.000 случайных прохожих "можно ли после пьянки садиться за руль нетрезвым", то 10.000 человек скажут "нет, конечно".
Но все равно эти синие статистические погрешности каждый год убивают несколько тысяч людей.
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7k
КОСТЯН Полчаса назад
Я не пил, друзья пили, рядом стоял вот и пропах весь.
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42k
Элек Мек 52 минуты назад
На кол суку.
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