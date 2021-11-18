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В Казани на улице Тэцевская пьяный водитель кроссовера Ford сбил мужчину и женщину, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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Момент ДТП и интервью с виновником
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Но все равно эти синие статистические погрешности каждый год убивают несколько тысяч людей.