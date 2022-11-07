В Магадане водитель сбил пешехода, а затем пытался скрыться от сотрудников ГИБДД

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Водитель «Тойота Марино» сбил на пешеходном переходе мужчину, переходившего проезжую часть дороги по пешеходному переходу, и уехал с места ДТП. Вскоре нарушителя удалось обнаружить, но он проигнорировал требования инспекторов об остановке и попытался скрыться.
За рулём автомобиля находился 28-летний мужчина без прав, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Кроме того, страховка отсутствовала, а сам автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке.
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АНТИФИШКИ
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