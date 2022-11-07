FISHKINET
Сообщество Аварии 6063 поста • 527 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
В Магадане водитель сбил пешехода, а затем пытался скрыться от сотрудников ГИБДД

В Магадане водитель сбил пешехода, а затем пытался скрыться от сотрудников ГИБДД

Автор:
07 ноября 2022 14:01
Сообщество : Аварии
Метки: Погоня   аварии   авто   видео   дтп   пешехода сбили   пьяный за рулем   скрылся с места дтп   
887
1
1
Водитель «Тойота Марино» сбил на пешеходном переходе мужчину, переходившего проезжую часть дороги по пешеходному переходу, и уехал с места ДТП. Вскоре нарушителя удалось обнаружить, но он проигнорировал требования инспекторов об остановке и попытался скрыться.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Погоня   аварии   авто   видео   дтп   пешехода сбили   пьяный за рулем   скрылся с места дтп   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
pinbalist Час назад
А чего лицо дибила не показали-то? Он прям страйк себе выбил. Ещё и стоит, мямлит как обосравшийся ребёнок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
51k
Олег 11 минут назад
нет страховки, нет регистрации авто, нет прав = стреляйте на поражение!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий Богданов 23 минуты назад
Имбицил, все кругом виноваты, а сам аладушек!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Юр21 Полчаса назад
А не пора ли начинать отстреливать таких вот "гонщиков"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Андрей Ма-С 46 минут назад
без прав, пьяный, без страховки, и машина не зарегистрирована, сбил пешика и гонял от ментов. Полный джентельменский набор. Интересно уголовку заведут или погрозят пальчиком и административкой???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Alex Djeff 54 минуты назад
Полиция сама, преследуя это мудло, создавала опасность для других участников движения. Выход - на пустом участке дороги в начале погони применить табельное и не по колёсам. И, наконец, привести правовую базу в состояние, чтобы полиция не боялась достать ствол. Таких отмороженных, в любом случае, станет меньше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Трям 59 минут назад
Тут требовался предупредительный выстрел в голову!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
google.ru 2 часа назад
Попробовал бы я в Америке отказаться от теста на алкоголь.. что там у тебя в голове?...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Роман 2 часа назад
История про то, как 5 суток превратить в уголовку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Николаевич 2 часа назад
Подлежит экзекуции.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

731630



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Семнадцать мгновений весны" (1973): мундир для Штирлица и немецкий саботаж
"Семнадцать мгновений весны" (1973): мундир для Штирлица и немецкий саботаж
12 фактов о фильме "Собачье сердце" 1988 года
12 фактов о фильме "Собачье сердце" 1988 года
Набирающие популярность в сообществах
10 самых высоких в мире женщин
10 самых высоких в мире женщин
Звезды советского и мирового кинематографа на московских кинофестивалях
Звезды советского и мирового кинематографа на московских кинофестивалях
Midea M6 - бюджетный робот-пылесос с лазерной навигацией с хорошей скидкой
Midea M6 - бюджетный робот-пылесос с лазерной навигацией с хорошей скидкой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кровать с лабиринтом для кота

Лучшие демотиваторы
Семейный отряд самоубийц

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#картинки#Прикол#дтп#забавно#удивительно#интересное#звезды#сатира
#Юмор#история#СССР#животные#Приколы#позитив#природа#фильм#страна#улыбнуло
#интересно#люди#фотографии#кино#аварии#шоу бизнес#в мире#актеры#сарказм#познавательно
Midea M6 - бюджетный робот-пылесос с лазерной навигацией с хорошей скидкой Midea M6 - бюджетный робот-пылесос с лазерной навигацией с хорошей скидкой Авария дня. Пьяный водитель Mercedes устроил жуткое ДТП Авария дня. Пьяный водитель Mercedes устроил жуткое ДТП Авария дня. В Рязани пьяный водитель сбил мужчину и влетел на территорию частного дома Авария дня. В Рязани пьяный водитель сбил мужчину и влетел на территорию частного дома Авария дня. Пьяный водитель устроил ДТП и скрылся Авария дня. Пьяный водитель устроил ДТП и скрылся В Челябинской области парень разрезал и закопал свой автомобиль, чтобы избежать ответственности за смертельное ДТП В Челябинской области парень разрезал и закопал свой автомобиль, чтобы избежать ответственности... Пьяный водитель BMW влетел в столб при попытке скрыться от румынской полиции Пьяный водитель BMW влетел в столб при попытке скрыться от румынской полиции

На что жалуетесь?

Вернуться