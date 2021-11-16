Жуткие кадры из Нижегородской области: пенсионерка на «Ниве» переехала другую пенсионерку

Автомобилистка рассказала, что стояла на перекрестке и ждала своей очереди на поворот. Увидев возможность проехать в потоке транспорта, женщина сняла ногу со сцепления и, наблюдая за машинами, начала движение. В этот момент она заметила бабушку, которая переходила дорогу, но не успела перед ней затормозить. В итоге бабушка оказалась на земле, а водитель подумала, что она упала в стороне от машины, решила припарковаться, чтобы не мешать движению, а потом помочь. С виновницей аварии работают правоохранители. Автомобиль у неё уже конфисковали.

2021-11-16T12:23:17+03:00