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Жуткие кадры из Нижегородской области: пенсионерка на «Ниве» переехала другую пенсионерку

Жуткие кадры из Нижегородской области: пенсионерка на «Ниве» переехала другую пенсионерку (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 ноября 2021 12:23
Сообщество : Автомир
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   пешехода сбили   пожилой водитель   
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В центре города Балахна 69-летняя автомобилистка на Chevrolet Niva сбила пенсионерку с палочкой, а затем протащила ее несколько метров и переехала ее.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   пешехода сбили   пожилой водитель   
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8  комментариев
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3k
Александр 2 часа назад
Автомобиль с правами конфисковывать нужно у таких экземпляров пожизненно.
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7k
Позитив 5 минут назад
уф какая настырная, давит до конца!
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18k
KOSTELLO Час назад
Ну давайте, расскажите мне, что возраст АБСОЛЮТНО не влияет на реакцию и поведение за рулем
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10k
Majul 2 часа назад
Она вообще вперед не смотрит?
Забуксовала на ровном месте, отъехала и по газам дала, совсем больная карга походу без мозгов
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40k
dima423 2 часа назад
пипец... нет слов)
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351
SHAGREEN 2 часа назад
Припарковаться она решила, хорошо хоть не решила сьездить внучат проведать.
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14k
Booka1a 2 часа назад
какой-то пздц
походу тупо глаза в жопу засунула, поближе к мозгам
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3k
Иван 2 часа назад
А в конце ещё и поднимать её начала. Старая маразматичка.
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