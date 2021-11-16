Жуткие кадры из Нижегородской области: пенсионерка на «Ниве» переехала другую пенсионерку

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В центре города Балахна 69-летняя автомобилистка на Chevrolet Niva сбила пенсионерку с палочкой, а затем протащила ее несколько метров и переехала ее.
74-летняя пострадавшая получила три открытых перелома и один закрытый. Женщина перенесла уже две операции и остаётся в тяжёлом состоянии.
Автомобилистка рассказала, что стояла на перекрестке и ждала своей очереди на поворот. Увидев возможность проехать в потоке транспорта, женщина сняла ногу со сцепления и, наблюдая за машинами, начала движение. В этот момент она заметила бабушку, которая переходила дорогу, но не успела перед ней затормозить. В итоге бабушка оказалась на земле, а водитель подумала, что она упала в стороне от машины, решила припарковаться, чтобы не мешать движению, а потом помочь.
С виновницей аварии работают правоохранители. Автомобиль у неё уже конфисковали.
С виновницей аварии работают правоохранители. Автомобиль у неё уже конфисковали.
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Забуксовала на ровном месте, отъехала и по газам дала, совсем больная карга походу без мозгов
походу тупо глаза в жопу засунула, поближе к мозгам