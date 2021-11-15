Массовое ДТП на трассе «Кола» под Санкт-Петербургом

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Из-за водителя кроссовера Hyundai произошло массовое ДТП, а виновником теперь может стать вообще другой водитель. В общей сложности повреждения получили пять автомобилей.
"По возвращении домой двигались по трассе Кола перед деревней Кипуя была пробка. В обе стороны по 1 полосе, разделительная сплошная. Моя машина - Nissan X-trail. Видео с позади следующего Ford Explorer. Пробка большая, в какой-то момент по обочине начали обгонять - выехал на обочину и следовал вместе с потоком - мне держали место. Через некоторое время, у знака "Перекресток с второстепенной дорогой" и "пешеходный переход" со встречной полосы в попутном направлении начинает перестраиваться синий Хендэ СантаФе. Со слов очевидцев он так ехал более 100 метров по встречке. Пытаясь вернуться на свою полосу, водитель СантаФе оставил на встречке примерно треть машины, но уже без опознавательных световых приборов: фары были уже на своей полосе, а фонарей не видно. После остановки примерно через 20 секунд (19:30) ему в левый борт (задняя пассажирская дверь, крыло, бампер) влетает Фольцваген, двигавшийся по своей полосе, но не заметивший его из-за плохой видимости (шел мокрый снег, встречка стояла в пробке, слепила, а у СантаФе не было видно опознавательных световых приборов). В результате столкновения СантаФе отбросило на свою полосу с незначительным касанием бампера моего Х-трейла (на видео видно, как он выпрямился после удара), без каких-либо серьезных повреждений (только повреждение ЛКП и левой накладки бампера).
У СантаФе вырвало заднее левое колесо, привод, от удара вылетела запаска из-под днища, оторвало бампер. Повреждены левое крыло, дверь, стреляны подушки, скорее всего скрытые повреждения. Фольксваген пролетел без управления (левое колесо было повреждено в момент удара о СантаФе) пару десятков метров и влетел в переднюю левую часть стоящего в пробке за мной Митсубиши Аутлендера, в результате чего были повреждены: крыло, подвеска, вариатор, бампер, подушки не стреляны, но возможны иные скрытые повреждения. У Фольксвагена повреждена левая передняя часть, в т.ч. бампер, двигатель сорван с опор, подвеска левого колеса, крыло, стреляны подушки. У Форд Эксплорер легкое касание переднего бампера оторванным колесом СантаФе. В результате ДТП обошлось без пострадавших, хотя в машине СантаФе было 4 человека (водитель, жена и двое маленьких детей), в моей машине я с супругой, в Форде - водитель с пассажиром, в Фольксваген - 1 водитель, в Аутлендере - водитель с супругой и ребенком. Итого в 5 машинах 12 человек.
На мой вопрос водителю СантаФе: "Зачем попер по встречке?" тот ответил : "Ребенку в туалет захотелось"...без комментариев."
У СантаФе вырвало заднее левое колесо, привод, от удара вылетела запаска из-под днища, оторвало бампер. Повреждены левое крыло, дверь, стреляны подушки, скорее всего скрытые повреждения. Фольксваген пролетел без управления (левое колесо было повреждено в момент удара о СантаФе) пару десятков метров и влетел в переднюю левую часть стоящего в пробке за мной Митсубиши Аутлендера, в результате чего были повреждены: крыло, подвеска, вариатор, бампер, подушки не стреляны, но возможны иные скрытые повреждения. У Фольксвагена повреждена левая передняя часть, в т.ч. бампер, двигатель сорван с опор, подвеска левого колеса, крыло, стреляны подушки. У Форд Эксплорер легкое касание переднего бампера оторванным колесом СантаФе. В результате ДТП обошлось без пострадавших, хотя в машине СантаФе было 4 человека (водитель, жена и двое маленьких детей), в моей машине я с супругой, в Форде - водитель с пассажиром, в Фольксваген - 1 водитель, в Аутлендере - водитель с супругой и ребенком. Итого в 5 машинах 12 человек.
На мой вопрос водителю СантаФе: "Зачем попер по встречке?" тот ответил : "Ребенку в туалет захотелось"...без комментариев."
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"Если на момент ДТП было огромное количество свидетелей и была полная уверенность в установлении виновника ДТП, то с прибытием наших доблестных инспекторов ГИБДД все повернулось с ног на голову - виновным решили определить водителя Фольксвагена с мотивировкой "наезд на стоящее транспортное средство", а то, что данное ТС стояло на встречной полосе в условиях плохой видимости - никого не волнует, причем сотрудники ГИБДД видели данную запись и сделали свои выводы. В результате, полагаю, из-за того, что объяснительные участников ДТП не совсем вписывались в их версию, установление виновных было передано на откуп дознавателя Волхова (15.11.21), как я предполагаю, дельнейшее рассмотрение в суде - в любом случае, т.к. никто не захочет платить за ремонт 4 чужих автомобилей. Но все равно надеюсь на адекватность дознавателя ГИБДД г. Волхов. "
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Метки: аварии авто авто аварии видео встречка дтп массове дтп
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