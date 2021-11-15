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Массовое ДТП на трассе «Кола» под Санкт-Петербургом

Массовое ДТП на трассе «Кола» под Санкт-Петербургом (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 ноября 2021 11:42
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   встречка   дтп   массове дтп   
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Из-за водителя кроссовера Hyundai произошло массовое ДТП, а виновником теперь может стать вообще другой водитель. В общей сложности повреждения получили пять автомобилей.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   встречка   дтп   массове дтп   
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17k
Serg2001 18 минут назад
Я уже понял, что по встречке и обочине обгоняют только исключительно те, у кого ребенок в туалет просится, у кого жены рожают, тёщи при смерти, дома утюги не выключены и т.п.. Что впрочем не мешает им найти время и остановиться для разборок, если им место в общей очереди не уступить.
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25k
Vazari 41 минуту назад
"...Пробка большая, в какой-то момент по обочине начали обгонять - выехал на обочину и следовал вместе с потоком - мне держали место."
Кто-нибудь может показать в ПДД, правомерность подобного поведения на дороге?
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