Массовое ДТП на трассе «Кола» под Санкт-Петербургом

"Если на момент ДТП было огромное количество свидетелей и была полная уверенность в установлении виновника ДТП, то с прибытием наших доблестных инспекторов ГИБДД все повернулось с ног на голову - виновным решили определить водителя Фольксвагена с мотивировкой "наезд на стоящее транспортное средство", а то, что данное ТС стояло на встречной полосе в условиях плохой видимости - никого не волнует, причем сотрудники ГИБДД видели данную запись и сделали свои выводы. В результате, полагаю, из-за того, что объяснительные участников ДТП не совсем вписывались в их версию, установление виновных было передано на откуп дознавателя Волхова (15.11.21), как я предполагаю, дельнейшее рассмотрение в суде - в любом случае, т.к. никто не захочет платить за ремонт 4 чужих автомобилей. Но все равно надеюсь на адекватность дознавателя ГИБДД г. Волхов. "

2021-11-15T11:42:55+03:00