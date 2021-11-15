FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 8701 пост • 750 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Не ржавеет и расход 3 литра на 100 км: почему провалился уникальный Audi

Не ржавеет и расход 3 литра на 100 км: почему провалился уникальный Audi (10 фото)

Автор:
15 ноября 2021 09:08
Сообщество : Автомир
Метки: Audi   Audi A2   авто   автомир   автомобили   
1268
10
Применение передовых и в чем-то даже экстравагантных технических решений, позволило фирме Ауди из производителя второго эшелона превратится в одного из лидеров отрасли. Еще в начале 1990-х компания представила Audi A8 — первый в своем классе автомобиль с полностью алюминиевым кузовом.
Столь дорогая и сложная технология была оправдана для представительского флагмана, однако когда в 1999 году марка представила компактный Audi A2 c алюминиевым кузовом для всех это стало полной неожиданностью.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Audi   Audi A2   авто   автомир   автомобили   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Вася 3 часа назад
в хорошем состоянии, даже с большим пробегом, они в два а то и в три раза дороже своих "одноклассников"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
KonstantinLeirov 2 часа назад
Прикольно. Глянул на дроме, в продаже у нас только одна машина на всю страну.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Владимир Владимирович 2 часа назад
Ресурс никакой, а цена заоблачная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
DVPET 3 часа назад
Так провалился потому что продавали на 10к денег меньше себестоимости?
Какая-то странная причина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Может ли человек с инвалидностью зарабатывать больше здорового человека Может ли человек с инвалидностью зарабатывать больше здорового человека 40 лет приводу Quattro: от энтузиазма до больших побед 40 лет приводу Quattro: от энтузиазма до больших побед Metrocab Series 2: то самое «Такси» Metrocab Series 2: то самое «Такси» Ушли и не вернулись: исчезнувшие автомобильные бренды Ушли и не вернулись: исчезнувшие автомобильные бренды Audi Quattro Coupe в состоянии «капсула времени» Audi Quattro Coupe в состоянии «капсула времени» BMW M5 Touring E34 — Эпичный вариант семейного автомобиля BMW M5 Touring E34 — Эпичный вариант семейного автомобиля
Mr_Murad

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1420



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Они же Сомали от Франции не отличат: что американцы думают о США и "странах третьего мира"
5
290
Они же Сомали от Франции не отличат: что американцы думают о США и "странах третьего мира"
Кто был мужчиной, что спустил с лестницы Доцента
0
47
Кто был мужчиной, что спустил с лестницы Доцента
Набирающие популярность в сообществах
Обзор MacBook Air M1 16/256 после 18 лет на Windows
0
7
Обзор MacBook Air M1 16/256 после 18 лет на Windows
18 исторических переулков Арбата благоустроят в Москве
0
0
18 исторических переулков Арбата благоустроят в Москве
Может ли человек с инвалидностью зарабатывать больше здорового человека
Может ли человек с инвалидностью зарабатывать больше здорового человека
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика
0
1

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
Официальный спортивный напиток, рецепт 70-х годов прошлого века
1
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#факты#Юмор#интересное#животные#кино#коронавирус#дтп#прикол#позитив#прикольные
#фото#история#картинки#СССР#в мире#познавательно#фотографии#страна#сша#qr-код
#интересно#люди#подборка#природа#искусство#Россия#Ynews#забавно#Вакцинация#автомобили

На что жалуетесь?

Вернуться