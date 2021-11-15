Не ржавеет и расход 3 литра на 100 км: почему провалился уникальный Audi

1268
10
Применение передовых и в чем-то даже экстравагантных технических решений, позволило фирме Ауди из производителя второго эшелона превратится в одного из лидеров отрасли. Еще в начале 1990-х компания представила Audi A8 — первый в своем классе автомобиль с полностью алюминиевым кузовом.
Столь дорогая и сложная технология была оправдана для представительского флагмана, однако когда в 1999 году марка представила компактный Audi A2 c алюминиевым кузовом для всех это стало полной неожиданностью.
Столь дорогая и сложная технология была оправдана для представительского флагмана, однако когда в 1999 году марка представила компактный Audi A2 c алюминиевым кузовом для всех это стало полной неожиданностью.
В сентябре 1997 года на автосалоне во Франкфурте Ауди представила необычный концепт-кар — Audi Al2. Небольшой, всего 3675 мм в длину, но очень высокий (1557 мм) пятидверный хэтчбек выделялся своим необычным дизайном и компоновкой. Автомобиль получил полностью алюминиевый кузов с двойным полом, алюминиевый трехцилиндровый мотор с непосредственным впрыском и замысловатую 5-ступенчатую механическую коробку передач с автоматическим сцеплением. При этом представители компании отмечали, что 0 до 100 км/ч Audi Al2 весом 810 кг разгонялся всего за 12 секунд, а средний расход бензина не превышал 4,3 л на сотню. Для семейного хетчбэка весьма достойные показатели.
Концепт Ауди Al2 1997 года
В Ауди знали, что заклятые конкуренты из Mercedes уже подготовили свой субкомпакт A-класса к серийному производству. Так что несмотря на обилие технических инноваций, было очевидно, что рано или поздно Audi Al2 отправится на производство.
×
×
Audi A2 в сверхэкономичной модификации с двигателем 1.2 TDI
В ноябре 1999 года Audi A2 поступил в серийное производство. Как и концептуальный предшественник автомобиль получил алюминиевый кузов, экономичный трехцилиндровый мотор и 5-ступенчатую роботизированную коробку передач. Внешний облик Audi A2 соответствовал корпоративному стилю Ауди, однако за счет пропорций автомобиль выглядел весьма авангардно. Вытянутый к верху хетчбэк напоминал надутый мощнейшим насосом Ауди ТТ, даром что пятидверный. Зато салон был довольно просторен и мог с комфортом вместить четырех взрослых пассажиров или пятерых детей.
Интерьер Ауди А2 отличался высоким качеством исполнения и большим набором комфортных опций, не уступающих «старшим» собратьям
При этом внутреннее убранство полностью соответствовало высоким стандартам Ауди, а некоторые элементы отделки и оборудования были позаимствованы у старших моделей компании. Не был обделен автомобиль и высокотехнологичными системами безопасности. Все без исключения машины оборудовались ABS, ESP, антипробуксовочной системой и электронной блокировкой дифференциала. Вообще A2 не производил впечатления дешевого Audi, это был тот же Audi, разве что маленький.
Изначально покупателям были доступны два трехцилиндровых двигателя — бензиновый и турбодизель, оба одинаковой мощности (75 л.с.) и рабочим объемом (1,4 л). Годом позднее в гамму добавили бензиновый агрегат объемом 1,6 л мощностью 110 л.с. С ним Audi A2 упражнение 0-100 выполнял за 9,3 секунды, а его максимальная скорость достигала 200 км/ч.
Интересно, что на А2 капот открывался (а точнее снимался) лишь на сервисной станции. Доливка и контроль технологических жидкостей осуществлялись через специальный лючок в фальшрадиаторной решетке
Однако наиболее интересный с потребительской точки зрения мотор появился в линейке в 2001 году. Турбодизельный агрегат объемом 1,2 л с алюминиевым блоком цилиндров и мощность всего 60 л.с. предназначался для суперэкономичной модификации Audi A2 3L. Помимо облегченного двигателя особенностью этой версии стали: узкие шины на сверхлегких десятикилограммовых магниевых дисках, особый аэродинамический пакет, облегченные элементы подвески и остекление, а также уменьшенный топливный бак. Кроме того на первых порах Audi A2 3L не оборудовался даже кондиционером и гидроусилителем. Как следствие автомобиль мог похвастаться феноменально низким расходом топлива. В 2003 году турбодизельный Audi A2 выиграл гонку Nordic Eco Run показав расход в 2,62 л на 100 км! Но и в повседневной эксплуатации по шоссе, дизельные А2 нередко укладывались в 3-4 литра на 100 км.
Кузов «двойки» имел нетрадиционную конструкцию. Его основа — алюминиевая пространственная рама ASF (Audi Space Frame), которая сваривалась из нескольких крупных узлов (пол, боковины, передняя и задняя части) методом лазерной сварки. Такой кузов давал выигрыш не только в весе, но и прочности. При этом он был на 150 кг легче стального, а общий вес автомобиля не превышал 895 кг. Кроме того кузов из «крылатого металла» лучше сопротивлялся коррозии, и даже по прошествии многих лет не терял внешний лоск.
Но как водится, была у этой медали и обратная сторона. Производство Ауди А2 обходилось очень дорого, что естественным образом отразилось на конечной стоимости автомобиля. Цены на машину стартовали от 23 тысяч долларов, примерно столько же стоил Audi A4 в неплохой комплектации. Но даже в таких условиях все «двойки» торговались в минус. На каждой проданной машине производитель терял по 10 тысяч долларов, а суммарные убытки за все годы производства составили почти 2 млрд долларов! Всего с 1999 по 2005 год было выпущено 176377 автомобилей.
Источник:
Ссылки по теме:
- BMW M5 Touring E34 — Эпичный вариант семейного автомобиля
- Немец скрестил Audi Allroad с RS6 и теперь продает на eBay
- Metrocab Series 2: то самое «Такси»
- Этот суперседан Audi из 80-х мог легко покорить NASCAR
- Audi Quattro Coupe в состоянии «капсула времени»
Метки: Audi Audi A2 авто автомир автомобили
26
Понравилось26
Новости партнёров
Какая-то странная причина.