Не ржавеет и расход 3 литра на 100 км: почему провалился уникальный Audi

Однако наиболее интересный с потребительской точки зрения мотор появился в линейке в 2001 году. Турбодизельный агрегат объемом 1,2 л с алюминиевым блоком цилиндров и мощность всего 60 л.с. предназначался для суперэкономичной модификации Audi A2 3L. Помимо облегченного двигателя особенностью этой версии стали: узкие шины на сверхлегких десятикилограммовых магниевых дисках, особый аэродинамический пакет, облегченные элементы подвески и остекление, а также уменьшенный топливный бак. Кроме того на первых порах Audi A2 3L не оборудовался даже кондиционером и гидроусилителем. Как следствие автомобиль мог похвастаться феноменально низким расходом топлива. В 2003 году турбодизельный Audi A2 выиграл гонку Nordic Eco Run показав расход в 2,62 л на 100 км! Но и в повседневной эксплуатации по шоссе, дизельные А2 нередко укладывались в 3-4 литра на 100 км.