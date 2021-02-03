Audi Quattro Coupe в состоянии «капсула времени»

В то же время, тогдашеней молодежи машина нравилась. Стильно, модно, спереди удобно. Сиденья можно разложить, что еще было нужно для нескучного времяпрепровождения в досмартфоновую эру. Но мало у кого были деньги на такую машину, поэтому в городе, приютившем меня на тот период времени, было всего лишь две Audi Quattro Coupe. А город был, на минуточку, миллионник.