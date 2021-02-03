Audi Quattro Coupe в состоянии «капсула времени»

Ауди. Бочка. Кваттро. Лет 25 назад казалось, что круче этой версии ничего быть не может. Конечно, если речь шла об Ауди, но еще была двухдверная версия – купе, которая, честно говоря, мне никогда не нравилась.
Обычная «Бочка» в девяностых мне казалась эталоном стиля и удобства, конечно, если не брать в расчет задний ряд сидений, который явно был рассчитан на детей или домашних животных и покупки из супермаркета. Взрослому человеку находиться там не очень удобно было. В версии купе, мне кажется, желающих пролезть назад просто не находилось.
В то же время, тогдашеней молодежи машина нравилась. Стильно, модно, спереди удобно. Сиденья можно разложить, что еще было нужно для нескучного времяпрепровождения в досмартфоновую эру. Но мало у кого были деньги на такую машину, поэтому в городе, приютившем меня на тот период времени, было всего лишь две Audi Quattro Coupe. А город был, на минуточку, миллионник.
×
Наверняка тех машин давно уже нет, но мне удалось найти настоящую «капсулу времени» с пробегом всего около 30 тысяч миль. Машина 1989 года выпуска, с момента приобретения 28 лет она провела у одного владельца и практически не ездила, сохранившись, по сути, в первозданном виде.
Это дорестайловый кузов B 3, выпускавшийся до 1991 года, но имеющий ряд любопытных, особенностей.
Первое, что мне бросилось в глаза «торчащие» бампера и отделка салона. Если с бамперами всё ясно, то расцветки салона в серых тонах я до этого ни разу не встречал, ни на В3, ни на рестайловой версии В4. Может, потому что это американская комплектация?
Первое, что мне бросилось в глаза «торчащие» бампера и отделка салона. Если с бамперами всё ясно, то расцветки салона в серых тонах я до этого ни разу не встречал, ни на В3, ни на рестайловой версии В4. Может, потому что это американская комплектация?
Управление климатической установкой тоже интересное, я много разных «Бочек» повидал, но такую панельку вижу впервые. Скорее всего это чисто американская, дилерская фишка, ведь температура там в непривычных для Европы Фаренгейтах.
А вот дополнительные приборы я видел не раз, только никогда не понимал – зачем там нужен указатель температуры масла. Лучше его менять как можно чаще.
Так же мне, да и многим из вас уверен – тоже, никогда не встречался в таком идеальном состоянии пятицилиндровый 20-клапанный двигатель с человеческим инжектором, а не КЕ-Джетроником, не будь он к ночи помянут. Но это тоже любопытно, ведь по году выпуска там должен был стоять КЕ.
Всё выглядит так, будто машина действительно только месяц назад покинула заводские ворота.
Подкапотку, конечно, можно отмыть, но днище точно врать не станет. Если там всё выглядит как полное дно, то с такой «капсулой» всё станет ясно, но здесь выглядит всё честно.
Подкапотку, конечно, можно отмыть, но днище точно врать не станет. Если там всё выглядит как полное дно, то с такой «капсулой» всё станет ясно, но здесь выглядит всё честно.
Что мне точно не нравится во внешности этой машины, так это широченный спойлер на задней двери. Понимаю, что он здесь не для красоты а несет функционал, но всё же, выглядит – так себе.
Источник:
Ссылки по теме:
- Metrocab Series 2: то самое «Такси»
- Заброшенный дилерский центр Ford в Германии пустует почти 30 лет
- В продаже Audi quattro 1985 года, который 25 лет простоял в обычном сарае на ферме
- 40 лет приводу Quattro: от энтузиазма до больших побед
- Умели же раньше делать! Audi Quattro 1983 года
41
Понравилось41
Новости партнёров
Загрузка...