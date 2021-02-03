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Audi Quattro Coupe в состоянии «капсула времени»

Audi Quattro Coupe в состоянии «капсула времени» (13 фото)

Автор:
03 февраля 2021 10:40
Сообщество : Автомир
Метки: audi   audi quattro   quattro   авто   автомир   автомобили   янгтаймер   
679
13
Ауди. Бочка. Кваттро. Лет 25 назад казалось, что круче этой версии ничего быть не может. Конечно, если речь шла об Ауди, но еще была двухдверная версия – купе, которая, честно говоря, мне никогда не нравилась.
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Метки: audi   audi quattro   quattro   авто   автомир   автомобили   янгтаймер   
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7k
SSD 2 часа назад
Дааа... Шикарная машина...
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