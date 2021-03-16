Этот суперседан Audi из 80-х мог легко покорить NASCAR

Audi 200 второго поколения начали выпускать в сентябре 1983 года. Машина являлась улучшенной версией Audi 100 и отличалась от нее линейкой моторов, куда входили только рядные пятерки, и опциональным полным приводом. Также двухсотки оснащались слегка измененным внешним видом и улучшенным интерьером с богатым списком опций. В США куда модель попала в 1984 году, машина продавалась как Audi 5000. Это былая самая дорогая модель немецкого бренда на американском рынке. Желая ее продвинуть, в светлых головах маркетологов, возникла идея отправить машину на гонки в NASCAR.



Сказано, сделано. В 1985 году немецкие специалисты подготовили гоночную, полноприводную версию Audi 5000 CS с незамысловатой приставкой Talladega в честь знаменитого гоночного овала, что в штате Алабама. Внешне от серийного собрата, автомобиль отличался наличием спойлеров на переднем бампере и крышке багажника, а также колесами с дисками BBS и высокоскоростными шинами Michelin. Приборы головного света, как и зеркала заднего вида отсутствовали, а крыша занижена на 4 см. В результате коэффициент аэродинамического сопротивления Audi 5000 Talladega не превышал 0,33. А это на уровне Lamborghini Murcielago образца 2001 года! Кроме того машину облегчили до 1072 кг, путем установки окон из оргстекла (кроме ветрового), алюминиевых дверей и капота, а также крыльев и бамперов из углепластика.