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Этот суперседан Audi из 80-х мог легко покорить NASCAR

Этот суперседан Audi из 80-х мог легко покорить NASCAR (7 фото)

Автор:
16 марта 2021 09:10
Сообщество : Автомир
Метки: audi   nascar   авто   автоистория   автомир   автомобили   
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Американский гоночный чемпионат NASCAR всегда был вотчиной американских автопроизводителей. И тут на их задний двор, в начале 80-х, решили заявиться немцы из Audi. Причем с весомыми аргументами в виде полного привода и мощного турбомотора. Вспоминаем историю невероятной Audi 5000 Talladega.
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Метки: audi   nascar   авто   автоистория   автомир   автомобили   
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