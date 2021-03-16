Этот суперседан Audi из 80-х мог легко покорить NASCAR

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Американский гоночный чемпионат NASCAR всегда был вотчиной американских автопроизводителей. И тут на их задний двор, в начале 80-х, решили заявиться немцы из Audi. Причем с весомыми аргументами в виде полного привода и мощного турбомотора. Вспоминаем историю невероятной Audi 5000 Talladega.
В 80-х фирма Ауди нашла свой ключик к успеху под названием автоспорт. Два чемпионских титула в ралли, позволили вывести имидж компании на недосягаемый доселе уровень. Но это Европе. В США к гравийным автогонкам относились монописуально. Там в ходу были невероятно захватывающие гонки по овалам.
Как бы то ни было отказываться от хорошо работающего маркетингового приема: «победа в воскресенье, продажа в понедельник» в Ауди не хотели и решили замахнуться на NASCAR. Да и не на чем-нибудь, а на флагмане модельного ряда, представительском седане — Audi 5000, больше известного у нас как Audi 200.
Как бы то ни было отказываться от хорошо работающего маркетингового приема: «победа в воскресенье, продажа в понедельник» в Ауди не хотели и решили замахнуться на NASCAR. Да и не на чем-нибудь, а на флагмане модельного ряда, представительском седане — Audi 5000, больше известного у нас как Audi 200.
Audi 200 второго поколения начали выпускать в сентябре 1983 года. Машина являлась улучшенной версией Audi 100 и отличалась от нее линейкой моторов, куда входили только рядные пятерки, и опциональным полным приводом. Также двухсотки оснащались слегка измененным внешним видом и улучшенным интерьером с богатым списком опций. В США куда модель попала в 1984 году, машина продавалась как Audi 5000. Это былая самая дорогая модель немецкого бренда на американском рынке. Желая ее продвинуть, в светлых головах маркетологов, возникла идея отправить машину на гонки в NASCAR.
Сказано, сделано. В 1985 году немецкие специалисты подготовили гоночную, полноприводную версию Audi 5000 CS с незамысловатой приставкой Talladega в честь знаменитого гоночного овала, что в штате Алабама. Внешне от серийного собрата, автомобиль отличался наличием спойлеров на переднем бампере и крышке багажника, а также колесами с дисками BBS и высокоскоростными шинами Michelin. Приборы головного света, как и зеркала заднего вида отсутствовали, а крыша занижена на 4 см. В результате коэффициент аэродинамического сопротивления Audi 5000 Talladega не превышал 0,33. А это на уровне Lamborghini Murcielago образца 2001 года! Кроме того машину облегчили до 1072 кг, путем установки окон из оргстекла (кроме ветрового), алюминиевых дверей и капота, а также крыльев и бамперов из углепластика.
Сказано, сделано. В 1985 году немецкие специалисты подготовили гоночную, полноприводную версию Audi 5000 CS с незамысловатой приставкой Talladega в честь знаменитого гоночного овала, что в штате Алабама. Внешне от серийного собрата, автомобиль отличался наличием спойлеров на переднем бампере и крышке багажника, а также колесами с дисками BBS и высокоскоростными шинами Michelin. Приборы головного света, как и зеркала заднего вида отсутствовали, а крыша занижена на 4 см. В результате коэффициент аэродинамического сопротивления Audi 5000 Talladega не превышал 0,33. А это на уровне Lamborghini Murcielago образца 2001 года! Кроме того машину облегчили до 1072 кг, путем установки окон из оргстекла (кроме ветрового), алюминиевых дверей и капота, а также крыльев и бамперов из углепластика.
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Как и в серийной Audi 5000, под капотом Talladega находился пятицилиндровый мотор рядного типа, объемом 2,1-литра. Но с изрядной доработкой. Мотористы установили титановые поршни и шатуны, двойные топливные форсунки, сухой картер и турбокомпрессор с давлением в 2 бара. Кроме того впервые в моторах Ауди, применялась 25-клапанная ГБЦ по пять клапанов на цилиндр. В результате мощность 2,1-литрового двигателя достигла впечатляющих 650 л.с.
Без доработки ходовой части также не обошлось. Из-за специфического характера движения по левосторонним овалам NASCAR, центр тяжести автомобиля был смещен в левую сторону. Аккумулятор и топливный бак были перенесены, а сиденье водителя и двигатель с КПП смещены на 5 см влево. Таким образом на переднюю ось приходилось 58% от массы автомобиля, из них на левое колесо 53%. При взгляде на Audi 5000 Talladega спереди можно заметить его «косолапость». Вызвана она ассиметричной подвеской, так как пружины и амортизаторы на внешней стороне имели большую жесткость.
В результате получился самый экстремальный Audi 200 в истории. Машина получилась исключительно быстрой. Уже при первом тестовом проезде на трассе в Алабаме, Ауди прошла проехала круг со средней скоростью 332 км/ч, а на прямых скорость достигала 350 км/ч. В то время этого было достаточно, чтобы пройти квалификацию и стартовать в первых рядах.
В общей сложности на трассе Талладега, Audi 5000 побил 10 рекордов скорости, включая самый быстрый седан, самый быстрый автомобиль с турбонаддувом и самый быстрый автомобиль с полным приводом. Но на этом все. Согласно правилам NASCAR тех лет, в соревнованиях не допускалось участия полноприводных автомобилей.
В общей сложности на трассе Талладега, Audi 5000 побил 10 рекордов скорости, включая самый быстрый седан, самый быстрый автомобиль с турбонаддувом и самый быстрый автомобиль с полным приводом. Но на этом все. Согласно правилам NASCAR тех лет, в соревнованиях не допускалось участия полноприводных автомобилей.
Тем не менее успех Audi 5000 Talladega подстегнул немцев участвовать в других американских автоспортивных соревнованиях. В том же 1985 году Audi одержала победу на Пайкс-Пик, а в 1988-м гоночные 200 Quattro вышли на старт в серии Trans-Am. Но это уже совсем другая история.
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Метки: audi nascar авто автоистория автомир автомобили
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