«Леша, ничего личного!» Дикие истории покупателей новых машин в России

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Реальные истории, с которыми сталкиваются российские покупатели осенью 2021 года. От бешеных накруток и задержек поставок до импульсивных покупок и попыток заработать на дефиците
Кажется, что российский автомобильный рынок под давлением дефицита и повышения цен теряет остатки цивилизованности и превращается в дикое место. Ни о каком соответствии прайс-листов и реальной стоимости автомобилей говорить уже попросту не приходится — но, помимо накруток и абсурдно дорогих «допов», все сильнее начинают проседать сроки поставок. Вся палитра случаев и эмоций — в хрониках реальных клиентов, рассказывающих о своих ситуациях на тематических форумах.
Для начала, вот как обстоят дела с реальными ценниками. Мы уже рассказывали о накрутках на 150—300—500 тысяч в премиальном сегменте, но выясняется, что даже самая дешевая машина страны — Lada Granta — может стоить на сто с лишним тысяч дороже, чем заявил производитель.
Neibot: «Был нынче у официалов. Лифтбек «кондей» — 880 000, «Комфорт» — 910 000. Седан Luxe — 976 000 рублей. Vesta «кондей» — 1 050 000 рублей. Все на «палке».
Вот так выглядит ситуация с народным внедорожником Renault Duster в разных городах России.
sknh1001: «Вчера получил коммерческое предложение от Рено на 1 700 000! Хотели «Дастер» (1.5 дизель, цена 1 370 000) взять на ООО из наличия, а их 5-6 штук, выбрали серенький. Так плюс 25% в виде сеток, тонировки, ковриков и двух защит. Поставил менеджера в тупик, сказав: «Счет выставьте на авто и допы с указанием цен, а то амортизацию считать непонятно от чего». Второй день молчит, да и мы решили, что будем старый автопарк катать».
ох рано: «В Екатеринбурге в ряде салонов машины стоят без ценников. Если интересно — с тебя требуют чуть ли не анкету. Выясняют, видимо, толщину кошелька, после чего озвучат».
Для начала, вот как обстоят дела с реальными ценниками. Мы уже рассказывали о накрутках на 150—300—500 тысяч в премиальном сегменте, но выясняется, что даже самая дешевая машина страны — Lada Granta — может стоить на сто с лишним тысяч дороже, чем заявил производитель.
Neibot: «Был нынче у официалов. Лифтбек «кондей» — 880 000, «Комфорт» — 910 000. Седан Luxe — 976 000 рублей. Vesta «кондей» — 1 050 000 рублей. Все на «палке».
Вот так выглядит ситуация с народным внедорожником Renault Duster в разных городах России.
sknh1001: «Вчера получил коммерческое предложение от Рено на 1 700 000! Хотели «Дастер» (1.5 дизель, цена 1 370 000) взять на ООО из наличия, а их 5-6 штук, выбрали серенький. Так плюс 25% в виде сеток, тонировки, ковриков и двух защит. Поставил менеджера в тупик, сказав: «Счет выставьте на авто и допы с указанием цен, а то амортизацию считать непонятно от чего». Второй день молчит, да и мы решили, что будем старый автопарк катать».
ох рано: «В Екатеринбурге в ряде салонов машины стоят без ценников. Если интересно — с тебя требуют чуть ли не анкету. Выясняют, видимо, толщину кошелька, после чего озвучат».
Михаил Ф.: «Вчера был в «Тойоте». Camry в наличии нет, и заказ на обычную комплектацию без «допов» принять отказались. Прикручивают «допов» на 15%. Откровенно сказали: конъюнктура рынка».
Не лучше дела обстоят и у корейских «бюджетников». Комплектация, о которой идет речь, по прайс-листу стоит 1 274 900 рублей.
Matroskin: «Kia Rio X 2021 год, 1.6 автомат, комплектация «Престиж». Цена у дилера «Автоимпорт Киа» в Рязани — 1 580 000 рублей. Из «допов» — ковры в салон и багажник, антикор, защита картера, тонировка, сетка в бампер, керамическая защита ЛКП, кожаный салон (мне не нужен, отправляют на перешивку сразу с автовоза все комплектации). В столице (Major) — 1 450 000 рублей, из «допов» ковры в салон и багажник, защита картера и антикор. За нал ценник еще выше. Купить по рекомендованной цене просто невозможно! Бандитский рынок!»
При этом многие дилеры сейчас просто отказываются продавать автомобили за наличные.
Shast: «Уточнила у своего продавца, есть план по кредитам. «Сейчас Кодиаки и Кароки мы можем продать только с кредитом и трейд-ином. За наличные не продаем. По-другому никак, даже тебе как постоянному клиенту с тремя купленными машинами не сможем отдать за наличку».
Минимальную наценку из возможных сегодня стоит считать крупной удачей — впрочем, само по себе это тоже ничего не гарантирует. Вот история про покупку новой «Креты»:
Не лучше дела обстоят и у корейских «бюджетников». Комплектация, о которой идет речь, по прайс-листу стоит 1 274 900 рублей.
Matroskin: «Kia Rio X 2021 год, 1.6 автомат, комплектация «Престиж». Цена у дилера «Автоимпорт Киа» в Рязани — 1 580 000 рублей. Из «допов» — ковры в салон и багажник, антикор, защита картера, тонировка, сетка в бампер, керамическая защита ЛКП, кожаный салон (мне не нужен, отправляют на перешивку сразу с автовоза все комплектации). В столице (Major) — 1 450 000 рублей, из «допов» ковры в салон и багажник, защита картера и антикор. За нал ценник еще выше. Купить по рекомендованной цене просто невозможно! Бандитский рынок!»
При этом многие дилеры сейчас просто отказываются продавать автомобили за наличные.
Shast: «Уточнила у своего продавца, есть план по кредитам. «Сейчас Кодиаки и Кароки мы можем продать только с кредитом и трейд-ином. За наличные не продаем. По-другому никак, даже тебе как постоянному клиенту с тремя купленными машинами не сможем отдать за наличку».
Минимальную наценку из возможных сегодня стоит считать крупной удачей — впрочем, само по себе это тоже ничего не гарантирует. Вот история про покупку новой «Креты»:
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x030xx: «В июле хотел заказать новую «Крету», обзвонил всех знакомых (включая директоров и владельцев бизнеса), но был мягко послан с ценой в РРЦ. Все сказали: «Леша, ничего личного, но сейчас время рубить бабки!». И к цене +300 (было предложение +150). В итоге заказал +90 к РРЦ по кривой схеме (и это я, автобарыга с более чем с 20-ти летним стажем!)»
Действительно, на первый план выходит уже не стоимость автомобиля как таковая, а возможность его увидеть в обозримом будущем. Так, новая Creta испытывает проблемы с поставками двухлитровых моторов (их должны делать на заводе в Санкт-Петербурге), а квота «подменных» более современных агрегатов SmartStream крайне невелика.
Любoff: «Ездила в воскресенье 12.09.21 в Hyundai GN Service на Новоясеневской в Москве и Hyundai «Ключ Авто» на Новорязанке, интересуюсь покупкой комплектации Prestige, но лучше Smart. Так вот, пока поставки приостановлены, типа на заводе не хватает одной детали... Оказалось, главной — движка двухлитрового, а цены +300 000 рублей к основной цене. Типа заведует этим «Рольф», что скажет — такие цены и будут, сказал мне дилер».
Большие проблемы у концерна Volkswagen: из-за недостатка комплектующих некоторые опции просто вычеркиваются из прайс-листов, но даже это не помогает справиться с задержками поставок. Вот как это выглядит на примере Skoda Octavia.
Действительно, на первый план выходит уже не стоимость автомобиля как таковая, а возможность его увидеть в обозримом будущем. Так, новая Creta испытывает проблемы с поставками двухлитровых моторов (их должны делать на заводе в Санкт-Петербурге), а квота «подменных» более современных агрегатов SmartStream крайне невелика.
Любoff: «Ездила в воскресенье 12.09.21 в Hyundai GN Service на Новоясеневской в Москве и Hyundai «Ключ Авто» на Новорязанке, интересуюсь покупкой комплектации Prestige, но лучше Smart. Так вот, пока поставки приостановлены, типа на заводе не хватает одной детали... Оказалось, главной — движка двухлитрового, а цены +300 000 рублей к основной цене. Типа заведует этим «Рольф», что скажет — такие цены и будут, сказал мне дилер».
Большие проблемы у концерна Volkswagen: из-за недостатка комплектующих некоторые опции просто вычеркиваются из прайс-листов, но даже это не помогает справиться с задержками поставок. Вот как это выглядит на примере Skoda Octavia.
Gladius: «Я мимо дилера регулярно катаюсь, не реже двух раз в неделю, так по работе складывается. В конце лета и начале осени партии приходили регулярно. С конца сентября полный голяк, просто пустая стоянка».
Apex: «Как утверждает мой коллега, который занимается заказом корпоративных авто, ему представительство ответило, что недоукомплектованные машины производят и ставят в отстойник. На этом складе забиваются все щели, проезды, проходы. И если наши машины стоят где-то в середине, то никто их оттуда вытаскивать не будет — дособерут сначала те, что стоят с краю. В итоге и получается иногда, что кто-то заказал машины в марте, как наша компания, и до сих пор ждем. А кто-то в мае и уже получил. Насколько это правда, судить не берусь».
smailuk: «Заказал еще 15.03.21, и все жду. Не, ну машина-то собрана, но чего-то не хватает ей... Так еще и менеджер написал, что увольняется, и выдавать уже будет кто-то другой. Говорит, семью кормить надо, вся эта ситуация по з/п ударила. Спросил его, уходит ли к другому дилеру, сказал — нет, завязывает с этим, надоело».
Разумеется, все это не могло не вызвать праведный народный гнев. На форуме владельцев Toyota Land Cruiser, вслед за обсуждением «трехсотки» за 10 миллионов рублей и Prado Classic за четыре миллиона вместо трех, появился вот такой пост:
сервер: «Я беляши сотнями лопачу — надо притормозить, сделать искусственный дефицит (сказать, что лука для начинки не хватает), выгнать половину работников, задрать цены, а еще пирожок с луком обязать покупать за три цены. Будем меньше пахать, с работниками проще, а заработаем больше. Спасибо, ребята, за идею! А что, им можно, а нам нет?»
При этом в депрессию впадают далеко не все клиенты. Например, в сообществе владельцев Lada Vesta произвел фурор пост от человека, купившего универсал SW Cross за 1,5 миллиона рублей. И никакие накрутки его не смутили.
Apex: «Как утверждает мой коллега, который занимается заказом корпоративных авто, ему представительство ответило, что недоукомплектованные машины производят и ставят в отстойник. На этом складе забиваются все щели, проезды, проходы. И если наши машины стоят где-то в середине, то никто их оттуда вытаскивать не будет — дособерут сначала те, что стоят с краю. В итоге и получается иногда, что кто-то заказал машины в марте, как наша компания, и до сих пор ждем. А кто-то в мае и уже получил. Насколько это правда, судить не берусь».
smailuk: «Заказал еще 15.03.21, и все жду. Не, ну машина-то собрана, но чего-то не хватает ей... Так еще и менеджер написал, что увольняется, и выдавать уже будет кто-то другой. Говорит, семью кормить надо, вся эта ситуация по з/п ударила. Спросил его, уходит ли к другому дилеру, сказал — нет, завязывает с этим, надоело».
Разумеется, все это не могло не вызвать праведный народный гнев. На форуме владельцев Toyota Land Cruiser, вслед за обсуждением «трехсотки» за 10 миллионов рублей и Prado Classic за четыре миллиона вместо трех, появился вот такой пост:
сервер: «Я беляши сотнями лопачу — надо притормозить, сделать искусственный дефицит (сказать, что лука для начинки не хватает), выгнать половину работников, задрать цены, а еще пирожок с луком обязать покупать за три цены. Будем меньше пахать, с работниками проще, а заработаем больше. Спасибо, ребята, за идею! А что, им можно, а нам нет?»
При этом в депрессию впадают далеко не все клиенты. Например, в сообществе владельцев Lada Vesta произвел фурор пост от человека, купившего универсал SW Cross за 1,5 миллиона рублей. И никакие накрутки его не смутили.
Константин Бельский: «Как бы объяснить. Я такой захожу в салон и говорю: «Cross хочу в синем цвете, со всеми, что есть у вас, опциями». Прям, говорю, «жир» хочу.
Они: Вот эта.
Я говорю: Беру.
Они мне: 1,5.
Я говорю: Идет.
Они мне 100 000 скидки, я беру, езжу и кайфую, вот и все».
Наконец, некоторые владельцы относительно свежих машин вместо рефлексии пытаются заработать на сложившейся ситуации — и даже, возможно, с выгодой для нового покупателя.
Peaky Blinder: «Всем привет! Решил подзаработать на своей K5 2020 (зато честно). Комплектация «Престиж», покупал в сентябре 2020, отдаю за 2,3 млн. Из «допов»: Starline самый фарш, керамика кузова, антикор, сетка в решетке. Пробег 10 тысяч, белый кузов, белая кожа в салоне, тонировка. Если вдруг кто-то искал, милости прошу».
Они: Вот эта.
Я говорю: Беру.
Они мне: 1,5.
Я говорю: Идет.
Они мне 100 000 скидки, я беру, езжу и кайфую, вот и все».
Наконец, некоторые владельцы относительно свежих машин вместо рефлексии пытаются заработать на сложившейся ситуации — и даже, возможно, с выгодой для нового покупателя.
Peaky Blinder: «Всем привет! Решил подзаработать на своей K5 2020 (зато честно). Комплектация «Престиж», покупал в сентябре 2020, отдаю за 2,3 млн. Из «допов»: Starline самый фарш, керамика кузова, антикор, сетка в решетке. Пробег 10 тысяч, белый кузов, белая кожа в салоне, тонировка. Если вдруг кто-то искал, милости прошу».
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Сейчас везде так. Во всех странах. Мало того, что ценник задран по самое дальше некуда. Просто, машин нету.
А причина вот:
Здесь желаю, что-б эти машины простояли 1,5 года в салоне и жадность резко утихнет на фоне возрастающего крика голодных жен продавцов. На вторичке мне не говорят, что тачка поднялась на 15% пока я ехал - в лучшем случае уйду, а могу еще и по зубам перед этим щелкнуть- в своем праве
И говорить о справедливости цен в условиях дикого капитализма - ну такое себе...
Посмотрите на МПЦ,здесь много интересного по этой теме и всё по полочкам разложено.(это только пару ссылок,у них много интересного)
а еще можно воздержаться от покупки, перевести накопления в какие-нибудь швейцарские франки, и посмотреть, что будет дальше.
=
да? Тогда я хочу купить авто прямо с Европы, но так чтобы было честно по рыночному, без всяких грабительских поборов со стороны государства.
Только оттуда нельзя на ней уехать.
Государство не выпустит.
Кто может четко обосновать сколько должна стоить машина? Математически.
А не "справедливо - не справедливо".
2. Спрос-не спрос. Ковид или отсутствие денег.
Вот смотрел статистику, в общем спрос на авто в 21 году больше чем в 20м за тот же период.
Однако,есть провалы по продажам тех или иных марок.
3. Рынок решает. Так оно так. Однако же,когда рынок решает что гречка и морковка стоят больших денег, выходит Президент,мычит оправдания про рынок, правда потом натравливает ФАСы и прочие органы. Начинают чего-то там выделять из бюджета.....
Однако, где гречка и где авто? Авто-то продукт не первой необходимости?
4. Я за прозрачность и порядок. И против навязывания услуг.
- Для начала,на гос.уровне пусть публикуют сколько стоят машины с завода и за сколько их продают дилеры. Пусть все видят "жадность-не жадность" менеджеров.
- Наказывать на навязывание услуг и кредитов.Своевременно правят законы.
- Может как-то законодательно ограничивать наценки,процентовки и т.д.
Что вообще есть на Западе? Есть у них что перенять?
2. Не знаю какой у вас президент, но наш не мычит.
3. Как вам объяснить-то по ценообразованию? На примере огурцов. Ваши затраты = себестоимость выращивания огурцов: покупка семян, полив грядок, их прополка, инвентарь, стоимость воды, электроэнергии, ваши личные трудозатраты, логистика до прилавка (бензин, затраты на ТО автомобиля в % отношении), разгрузочно-погрузочные Работы, аренда места на рынке, реклама продукции и что-нибудь ещё что я упустил, да, налоги (НДФЛ в данном случае). Вот вы получили некую сумму денег, которую вам необходимо компенсировать и получить прибыль. Поэтому к этой сумме вы прибавляете ещё одну сумму денежных средств, которая зависит от ваших аппетитов. Вы можете выйти в ноль и продать по себестоимости, но тогда это не соответствует цели предпринимательской деятельности - получению прибыли. Можете выйти в минус - тут вообще много вопросов. Или задрать цену. Но тут в дело вмешивается рынок. Который вам говорит, что такие же как у вас огурцы можно продать за такую-то цену. И вы выставляете рыночную цену ваших огурцов. И тут на рынок заходят покупатели и скупают огурцы по рыночной цене. Вы остаётесь практически одни на рынке огурцов и понимаете, что можно заработать больше. И вы зарабатываете.
4. Регулирование цен на автомобили НЕ является обязанностью государства как, скажем, регулирование цен на тепло- электроэнергию и т.д.
5. Прозрачнось ценообразования распространяется на цены и тарифы, регулируемые государством - так, например, в Тарифных комитетах (назовём их так) существуют специально обученные люди, которые и занимаются проверкой себестоимость «огурцов» и нормативов прибыли. А ценообразование автомобилей является коммерческой тайной.
6. Навязывание услуг: существует наработанные правовые механизмы, позволяющие отказываться от навязанных услуг. Мало кто ими пользуется, но кто пользуется подтвердят, что они работают. Что касается дилеров: допустим ситуацию, что вы, обличённый властью, приходите с проверкой к дилеру и говорите, что он навязывает покупателям допы. И он говорит, что да - эта такая схема реализации автомашины. Ибо дилер понёс затраты на их покупку, установку, у него есть обязанность платить зарплату работникам, размер которой зависит от продаж, у дилера также есть обязанность обеспечить акционеров дивидендами.
Они действуют на грани правового поля, но правового поля. И ещё: мы живем в капиталистическом мире, наступление которого очень многие в нашей стране хотели при развале соцстроя. Капитал Маркса не зря вводили в школьную программу при СССР - там всё написано: спрос рождает предложение. Прибыль - цель.
Но вот ситуация.
- Кто такой дилер? Это посредник. Просто перепродает авто.
Ладно,заводу не с руки эти заниматься.
С каких пор посредник превращается в спекулянта?
И есть ли в капитализме понятие-спекулянт?
Итак. Дилер покупает авто с завода по цене 1 миллион. Ладно.
Накидывает 100 тысяч и продает. Ладно. И это понятно.
Но, дело-о в том, что он и за эту цену в 1миллион 100 тыс. не отдает машину покупателю. Нет.
- У дилера есть еще всякие кузовщики, установщики сигнализаций, антикорщики и прочие клейщики пленок и все они хотят жрать. Правильно? Это проблема дилера.
Но, эту свою проблему дилер навязывает покупателю. Нет,нет, машину просто так "голой" я тебе не продам, вот тебе все вот эти ребята в нагрузку. Бери. Нет? Иди нах.
А тут еще и банки с кредитным хомутом. Тоже,машину не отдадут, бери кредит, бери страховку.... И это нормально? Это какой-то дикий капитализм.
- Что? Мне не продали машину и навязывают услуги и мне надо идти в суд?
Спасибо. Очень приятная покупка для меня как покупателя, зубами вырывать покупку.
Затраты на суд? время? Нервы? Нет, мне как-то расхотелось покупать.
- Формирование цены рыночное? Хм, а какое количество дилеров в городе?
2-5 крупных? Что стоит им созвониться и обговорить цены? Сговор и все.
Кстати,вот говорят что сейчас дилеры скупают б/у авто, массово. Вот и все дела.
А государство этим заниматься не будет ибо авто не товар первой необходимости.
Отлично.
Можно было бы брать голую и упаковаться самому за чуть дешевле, только я со своей ленью год-два бы это делал.
Ни о чем не пожалел, что выбрал. Даже пох на "коврики", "пропиваем" больше
послал нафиг, взял на вторичке.
Мне тогда даже по безналу, картой не дали расплатиться, Снимал в банке и наликом им привозил, такой пресс
Там у Батька порядок и растаможка при вводе в Россиию не требуется.
Я 10 лет назад брал свою в Белорусси на 200 тысяч дешевле, чем в Москве.
При стоимости авто тогда в Москве 1.3 млн.
Потому счас автодиллеры по максимуму накручивают, а самые умные менегеры потихоньку уже начинают расходится - пузырь то скоро того, лопнет. Всё это проходили в 14-ом году же. Фига се у народа память короткая. Я понимаю - транспортные компании и перевозчики, которым без машин не обойтись, им хочешь - не хочешь, а без машин никак. Ну ещё кто совсем без авто остался (угнали, разбилась, развалилась) - тоже понятно. А остальные -то ? Сосед поменял свою "старую" 5-летнюю Соляру на новую. Тоже бился, но в итоге без допов не ушёл, да и сдал в трейд старую не особо то и выгодно ( а на вторичке никто брать и не хотел - если новую авто за подросший ценник народ хоть как-то переваривает, то нынешние цены за б\у - вообще не интересные). И чего ? Как она стояла у него 99% времени, так и стоит, что старая, что новая - он весной до дачи на ней уезжает, осенью приезжает обратно. Смысл был такой замены...
Вот у вас память хорошая и что было в прошлом?
Дефицит и ажиотаж кончился и машины прямо упали в цене? Реально упали?
Я вот ни разу не помню,чтобы чтобы то ни было в России падало в цене.
Т.е, хрен ли народу ждать(конец кризиса)наплыва авто, если цены по любому будут такие же, а то и больше?
Естественно - никто "за так" отдавать не будет в следующем году, это факт, но то что счас творится - бессмыслица. И если не горит - то деньги стоит вложить в более ликвидные истории, а лезть в кредит ( в нормальный, не фейковый) - так и подавно глупо.