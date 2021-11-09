«Леша, ничего личного!» Дикие истории покупателей новых машин в России

Gladius: «Я мимо дилера регулярно катаюсь, не реже двух раз в неделю, так по работе складывается. В конце лета и начале осени партии приходили регулярно. С конца сентября полный голяк, просто пустая стоянка».



Apex: «Как утверждает мой коллега, который занимается заказом корпоративных авто, ему представительство ответило, что недоукомплектованные машины производят и ставят в отстойник. На этом складе забиваются все щели, проезды, проходы. И если наши машины стоят где-то в середине, то никто их оттуда вытаскивать не будет — дособерут сначала те, что стоят с краю. В итоге и получается иногда, что кто-то заказал машины в марте, как наша компания, и до сих пор ждем. А кто-то в мае и уже получил. Насколько это правда, судить не берусь».



smailuk: «Заказал еще 15.03.21, и все жду. Не, ну машина-то собрана, но чего-то не хватает ей... Так еще и менеджер написал, что увольняется, и выдавать уже будет кто-то другой. Говорит, семью кормить надо, вся эта ситуация по з/п ударила. Спросил его, уходит ли к другому дилеру, сказал — нет, завязывает с этим, надоело».



Разумеется, все это не могло не вызвать праведный народный гнев. На форуме владельцев Toyota Land Cruiser, вслед за обсуждением «трехсотки» за 10 миллионов рублей и Prado Classic за четыре миллиона вместо трех, появился вот такой пост:



сервер: «Я беляши сотнями лопачу — надо притормозить, сделать искусственный дефицит (сказать, что лука для начинки не хватает), выгнать половину работников, задрать цены, а еще пирожок с луком обязать покупать за три цены. Будем меньше пахать, с работниками проще, а заработаем больше. Спасибо, ребята, за идею! А что, им можно, а нам нет?»



При этом в депрессию впадают далеко не все клиенты. Например, в сообществе владельцев Lada Vesta произвел фурор пост от человека, купившего универсал SW Cross за 1,5 миллиона рублей. И никакие накрутки его не смутили.