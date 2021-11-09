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«Леша, ничего личного!» Дикие истории покупателей новых машин в России

«Леша, ничего личного!» Дикие истории покупателей новых машин в России (5 фото)

Автор:
09 ноября 2021 16:11
Метки: #Россия   #автопром   #машины   
8039
5
Реальные истории, с которыми сталкиваются российские покупатели осенью 2021 года. От бешеных накруток и задержек поставок до импульсивных покупок и попыток заработать на дефиците
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Источник:

Метки: #Россия   #автопром   #машины   
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972
Glassy 14 часов назад
Никто рынок не отменял. Не будет спроса - будет падение цены. Если ценники ломят и держат их такимим, значит есть покупатель.
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29k
a.fey 3 часа назад
А что вы хотели? Дефицит.
Сейчас везде так. Во всех странах. Мало того, что ценник задран по самое дальше некуда. Просто, машин нету.
А причина вот:
Ссылка youtu.be
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26k
Григорий 6 часов назад
Как пример, мне нужна новая видяха в в комп, но за 100 штук ну нах. А за 50 не слишком-то я получу прирост к своей старой. Потому пожимаю плечами - вам продавать надо? Если нет, то живите с того, что успели заработать.
Здесь желаю, что-б эти машины простояли 1,5 года в салоне и жадность резко утихнет на фоне возрастающего крика голодных жен продавцов. На вторичке мне не говорят, что тачка поднялась на 15% пока я ехал - в лучшем случае уйду, а могу еще и по зубам перед этим щелкнуть- в своем праве
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3k
Юра Гагарин 8 часов назад
последствия поддержки "отечественного" автопроизводителя
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182
Maksim Minin Юра Гагарин 3 часа назад
По всему миру такая задница. В США сейчас подобная аппатия к клиенту у менеджеров, не хотите не берите + идеальная кредитная история + ждите. Раньше 2 дня торговаться можно было чтобы скидку выбить.
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135
Аккаунт удален 8 часов назад
Поясните мне фразу "Леша, ничего личного, но сейчас время рубить бабки", это чем обоснованно, что сейчас прям рубят бабло? оО
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137
Волк Тамбовский 9 часов назад
Как же я вовремя купил машину! Она за два года раза в два дороже стала. Пользуясь случаем хочу передать привет г-ну Путину и его нажористым друзьям.
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9k
Сергей Попов 9 часов назад
Ну а чего народ ропщет? Посмотрите на цены в центре Москвы, например. Они крайне далеки от себестоимости. Но ведь это никого не останавливает. Также почему-то никто не обращается в ФАС на продавцов, которые квартиры продают с ремонтом, например. К слову, не обязательно в центре Москвы - достаточно в пределах МКАД.
И говорить о справедливости цен в условиях дикого капитализма - ну такое себе...
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29k
Юр21 10 часов назад
Это видимо от того что сейчас все обнищали и Путин всё украл.
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147k
anthrax 10 часов назад
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com

Посмотрите на МПЦ,здесь много интересного по этой теме и всё по полочкам разложено.(это только пару ссылок,у них много интересного)
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12k
koleos72 10 часов назад
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4k
onebibis 11 часов назад
Сейчас государство повышает ответственность за всякую х.у.й.н.ю. в интернете, телефоны корпоративные персонализируют и т. д., короче х.у.й сорвёшься, чуть чего сразу за рога и в стойло. На этом фоне сказочные в прямом смысле этого слова цены на официальных сайтов дилеров удивляют и "радуют". Красивые цифры, но от реальных в два-три раза отличаются. Почему им можно в открытую врать покупателю?! Если бы кто-нибудь был бы заинтересован из начальников в нормализации автопродаж и прекращении спекуляции, то можно подтянуть за мошенничество любых этих дилеров и заставить продавать по выставленным ценам. Или писать реальные цены и предоставлять на сайтах информацию по наличию и срокам заказа машин. А так получается что сайты дилеров вообще ничего связанного с реальностью не отражают. А что это как не мошенничество? Но всем п.о.х.у.й видимо.

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882
Sergei 11 часов назад
Пусть хоть кто-то еще раз скажет что в стране кризис и у людей денег не. Вот кризис в стране: машину во дворе некуда припарковать - все места заняты. Новую ладу кросс люди за полтора ляма берут, но денег нет - откуда им взяться-то?!
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2k
Sergius SPb 11 часов назад
1. Я вот честно,не понимаю ценообразование.
Кто может четко обосновать сколько должна стоить машина? Математически.
А не "справедливо - не справедливо".
2. Спрос-не спрос. Ковид или отсутствие денег.
Вот смотрел статистику, в общем спрос на авто в 21 году больше чем в 20м за тот же период.
Однако,есть провалы по продажам тех или иных марок.
3. Рынок решает. Так оно так. Однако же,когда рынок решает что гречка и морковка стоят больших денег, выходит Президент,мычит оправдания про рынок, правда потом натравливает ФАСы и прочие органы. Начинают чего-то там выделять из бюджета.....
Однако, где гречка и где авто? Авто-то продукт не первой необходимости?
4. Я за прозрачность и порядок. И против навязывания услуг.
- Для начала,на гос.уровне пусть публикуют сколько стоят машины с завода и за сколько их продают дилеры. Пусть все видят "жадность-не жадность" менеджеров.
- Наказывать на навязывание услуг и кредитов.Своевременно правят законы.
- Может как-то законодательно ограничивать наценки,процентовки и т.д.

Что вообще есть на Западе? Есть у них что перенять?
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824
Евгений Леонтьев 12 часов назад
Родственник на днях купил шниву 21 года с кондеем в Волгогрдае - 1 180 000.
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1k
Кер Реев 12 часов назад
Хочу сказать, почему , по моему мнению, выросли цены на машины. Три слова - каршеринг, кредиты и такси.... Фсё.
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82k
Taras Kozalupko 12 часов назад
За "допы" - 6 лет назад брал машину, т.н. "допов" набрал сам и осознанно процентов на 10-12 плюс к цене машины.
Можно было бы брать голую и упаковаться самому за чуть дешевле, только я со своей ленью год-два бы это делал.
Ни о чем не пожалел, что выбрал. Даже пох на "коврики", "пропиваем" больше
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15k
albedo 13 часов назад
Стоит посмотреть в Белоруссии.
Там у Батька порядок и растаможка при вводе в Россиию не требуется.
Я 10 лет назад брал свою в Белорусси на 200 тысяч дешевле, чем в Москве.
При стоимости авто тогда в Москве 1.3 млн.
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5k
tamin 13 часов назад
Сейчас машин новых мало. Вот и очередь. Плюс ну в стране же кризис....вот и очередь в автосалонах. Хотя я бы сейчас ни за какие каврижки тачку бы не брал. Моя с 13 года в рублях подорожала в 2,5 раза. Ну его нах за такую цену. Лучше свою за треть киа Рио приведу в порядок и ещё лет 10 отьезжу.
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21k
Matrosskin 13 часов назад
пффф... На Буратинках все и всегда зарабатывали. Сами себе же цену и накрутили. По сути - ценник ажиотажно начал расти год назад, народ стал хапать что есть, "вкладывая" деньги ( ну и кто успел по старым ценникам взять - тот молодец, вовремя подпрыгнул), т.е. ещё год - и у народа на руках будет полно машин с кончившейся гарантией, а значит - с автоматом провалившимися ценниками ( кто там сейчас в здравом уме на пробег "мамой клянусь оригинальный" смотрит ? А надёжность автомобилей ныне слабенькая) которые при этом жрут деньги на КАСКИ, ОСАГИ и прочее. Плюс так или иначе, а цепочки логистические восстановятся в новых условиях, т.е. количество произведённых машин дорастёт до прежнего. Вот только спрос то уже всё, станет неплатёжеспособным, кредиты до бесконечности выдавать не получится, ставка рефинансирования поползла вверх. А тут ещё кредитники, которые нынешний кредит не переварили выползут на рынок...
Потому счас автодиллеры по максимуму накручивают, а самые умные менегеры потихоньку уже начинают расходится - пузырь то скоро того, лопнет. Всё это проходили в 14-ом году же. Фига се у народа память короткая. Я понимаю - транспортные компании и перевозчики, которым без машин не обойтись, им хочешь - не хочешь, а без машин никак. Ну ещё кто совсем без авто остался (угнали, разбилась, развалилась) - тоже понятно. А остальные -то ? Сосед поменял свою "старую" 5-летнюю Соляру на новую. Тоже бился, но в итоге без допов не ушёл, да и сдал в трейд старую не особо то и выгодно ( а на вторичке никто брать и не хотел - если новую авто за подросший ценник народ хоть как-то переваривает, то нынешние цены за б\у - вообще не интересные). И чего ? Как она стояла у него 99% времени, так и стоит, что старая, что новая - он весной до дачи на ней уезжает, осенью приезжает обратно. Смысл был такой замены...
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7k
Ysik 13 часов назад
Совсем охренели эти дилеры. У меня знакомый работает продавцом в маленьком авто-салоне, в небольшом городе (точнее описывать не буду, чтобы его не подставить). Привезли им заказанную давным-давно пару touaregов. Вызывает его шеф и говорит: накрути за счет всякого барахла, что у нас на складе осталось, миллион на него и выставляй в шоу-рум, второй пусть пока на площадке стоит. Прошло три дня, купили первый туарег. Шеф его опять вызывает и говорит: "на второй накрути 2 миллиона и тоже в шоу-рум поставь, может и его купят. Еще две недели прошло и его купили. Прошло еще пару недель, вызывает его шеф и говорит: "Продажи не идут, машин мало, поставок минимум, отправляй половину людей в неоплачиваемый отпуск", вот такая математика. И при этом Ассоциация Российских автомобильных Дилеров, постоянно пишет жалобы на единственного производителя, продающего машины через интернет по прайсу, мол он им бизнес давит.
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57k
pynh 13 часов назад
А что не так? Не хочешь - не покупай.
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