Молодые да рисковые: молодежь едва не отправилась на тот свет, устроив «шашки» на дороге

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Кадры безумной поездки по питерской кольцевой появились в сети. На этот раз идиотам сказочно повезло!
Присутствует ненормативная лексика!
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