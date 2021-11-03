FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 8662 поста • 748 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Молодые да рисковые: молодежь едва не отправилась на тот свет, устроив «шашки» на дороге

Молодые да рисковые: молодежь едва не отправилась на тот свет, устроив «шашки» на дороге (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 ноября 2021 14:29
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомобили   быстрая езда   везение   видео   лихач   опасное вождение   повезло   шашечник   
374
1
1
Кадры безумной поездки по питерской кольцевой появились в сети. На этот раз идиотам сказочно повезло!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   автомобили   быстрая езда   везение   видео   лихач   опасное вождение   повезло   шашечник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Мойша 53 минуты назад
Жалко. Жалко, что увернулись.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
29k
Fat Lynx 2 минуты назад
Смотрел вез звука, но точно знаю, что пассажир обосрался! В лучшем случае какашечка показала носик, а в худшем....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
888
Hallo FreeSpace 22 минуты назад
Вчера за 10 минут на одном перекрестке видел 2 подобных экземпляра ... Идиотов не сеют, не пашут ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
235
Киса Кацман Полчаса назад
кто такие "ШАШАКИ"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Viktor 39 минут назад
Бля, сколько же ещё дебилов на дорогах!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
homerchik 44 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Гёз Уленшпигель 45 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
parallax 48 минут назад
Таких водятлов надо лишать прав пожизненно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
44-летняя дама поделилась, сколько денег тратит на 29-летнего любовника (4 фото) 44-летняя дама поделилась, сколько денег тратит на 29-летнего любовника (4 фото) Второй день рождения пешеходов из Ростова-на-Дону: автомобиль пролетел на красный Второй день рождения пешеходов из Ростова-на-Дону: автомобиль пролетел на красный Кирпичная арка раздавила легковой автомобиль, водитель чудом смог спастись Кирпичная арка раздавила легковой автомобиль, водитель чудом смог спастись Авария дня. В Хабаровске неизвестный герой спас ребенка из-под колёс машины Авария дня. В Хабаровске неизвестный герой спас ребенка из-под колёс машины Ребята хотели новых впечатлений – и они их получили, когда внедорожник рухнул с горы Ребята хотели новых впечатлений – и они их получили, когда внедорожник рухнул с горы Авария дня. Водитель BMW нашел свой трухлявый пень Авария дня. Водитель BMW нашел свой трухлявый пень
Poker Face

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2033



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
2
0
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
Локдаун курильщика, или реакция на нерабочий/рабочий понедельник
1
191
Локдаун курильщика, или реакция на нерабочий/рабочий понедельник
Набирающие популярность в сообществах
Смешные и&nbsp;добрые видео
1
1
Смешные и добрые видео
Корзиночки из поленты с рыбой и авокадо
3
15
Корзиночки из поленты с рыбой и авокадо
Беспроводной пылесос Dreame V12 Pro: самый ожидаемый продукт 2021 года
Беспроводной пылесос Dreame V12 Pro: самый ожидаемый продукт 2021 года
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#автомобили#подборка#актеры#дтп#пандемия#смешные#Москва
#Юмор#кино#картинки#люди#Россия#позитив#новости#фильм#СССР#дети
#интересно#Ynews#история#прикол#приколы#интересное#фотографии#аварии#автомир#комментарии
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
3
0
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!

На что жалуетесь?

Вернуться